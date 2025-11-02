РУС
В Эстонии около границы с РФ обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

В воскресенье, 2 ноября, в Эстонии недалеко от границы с Россией была обнаружена 250-килограммовая авиационная бомба.

Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали обнаружения опасной находки

По данным эстонской спасательной службы, утром в воскресенье около 08:30 в центр тревоги поступило сообщение от человека, который во время прогулки по лесу наткнулся на большой предмет, похожий на бомбу.

Взрывное устройство было обнаружено вблизи деревни Аувере, которая находится недалеко от границы с РФ.

Саперы установили, что это авиабомба

На место прибыли саперы, которые установили, что найденный объект – 250-килограммовая авиационная бомба.

"Саперы сейчас работают на месте происшествия и готовятся к уничтожению авиационной бомбы. Жители, проживающие поблизости, могут услышать необычные звуки и взрывы в районе Аувере", - говорится в сообщении.

Топ комментарии
+3
"Эхо войны" (с) ? 🤔
02.11.2025 18:06 Ответить
+2
Це ще з Другої Світової...
02.11.2025 18:14 Ответить
+1
Так яка бомба? ******* чи ще з другої світової?
02.11.2025 18:09 Ответить
НАТО, занепокоїлось? 🤔
02.11.2025 18:06 Ответить
Це ще з Другої Світової...
02.11.2025 18:14 Ответить
"Эхо войны" (с) ? 🤔
02.11.2025 18:06 Ответить
Твердження корелює з вашим ніком
02.11.2025 18:30 Ответить
02.11.2025 19:25 Ответить
Та киньте її на отих підарасів...
02.11.2025 18:08 Ответить
Так яка бомба? ******* чи ще з другої світової?
02.11.2025 18:09 Ответить
Другої Світової.
02.11.2025 18:10 Ответить
250 - е не страшно. Починати хвилюватись треба від тони і вище.
02.11.2025 18:16 Ответить
02.11.2025 18:17 Ответить
прочитали 4 статтю про консультації?
02.11.2025 18:20 Ответить
Гуманітарка путіна.
02.11.2025 18:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U6iKPtDml2M Микола Бєлєсков про сценарії вторгнення росії у Європу
02.11.2025 19:01 Ответить
Грибники уранили.
02.11.2025 19:28 Ответить
 
 