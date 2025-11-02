В Эстонии около границы с РФ обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

В воскресенье, 2 ноября, в Эстонии недалеко от границы с Россией была обнаружена 250-килограммовая авиационная бомба.

Об этом пишет ERR

Детали обнаружения опасной находки

По данным эстонской спасательной службы, утром в воскресенье около 08:30 в центр тревоги поступило сообщение от человека, который во время прогулки по лесу наткнулся на большой предмет, похожий на бомбу.

Взрывное устройство было обнаружено вблизи деревни Аувере, которая находится недалеко от границы с РФ.

Саперы установили, что это авиабомба

На место прибыли саперы, которые установили, что найденный объект – 250-килограммовая авиационная бомба.

"Саперы сейчас работают на месте происшествия и готовятся к уничтожению авиационной бомбы. Жители, проживающие поблизости, могут услышать необычные звуки и взрывы в районе Аувере", - говорится в сообщении.

