Возле военной базы в Эстонии был сбит неизвестный дрон
Вблизи базы 2-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии в городке Реедо 17 октября был сбит один из двух неизвестных беспилотников.
Об этом сообщает эстонская ежедневная газета Postimees, передает Цензор.НЕТ.
База расположена на юге страны, примерно в 45 км от границы с Россией. Союзники зафиксировали возле нее два дрона около 16:30 17 октября. Пресс-секретарь Генерального штаба Сил обороны Эстонии Лийз Ваксманн рассказала, что один из них был сбит из противодронового ружья.
"Силы обороны не комментируют подробно инциденты, связанные с безопасностью", - отметила Ваксманн.
Куда упал дрон?
По ее словам, правоохранители пытались найти сбитый дрон, однако в предполагаемом месте падения ничего не обнаружили.
В городке Реедо также дислоцирован 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США (5-7 CAV) - бронетанковое разведывательное подразделение, входящее в состав союзных сил НАТО в регионе.
Что предшествовало?
27 октября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что самолеты НАТО откроют огонь по российским самолетам в случае непосредственной опасности суверенитету Эстонии.
Также во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.
19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
С 15 по 21 сентября истребители НАТО несколько раз поднимались для патрулирования воздушного пространства над Балтийским морем и границами Эстонии, Латвии и Литвы с Россией и Беларусью.
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило в начале октября заявил, что сбивание российских истребителей, которые недавно нарушили эстонское воздушное пространство, было бы стратегической ошибкой.
