Эстония готова сбивать военные самолеты РФ, нарушившие воздушное пространство страны, - Цахкна

Самолеты НАТО откроют огонь по российским самолетам в случае непосредственной опасности суверенитету Эстонии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина", об этом на брифинге сообщил руководитель МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Мы их будем сбивать, если будет существовать непосредственная угроза и у нас есть все протоколы и все возможности, ведь мы уже более 20 лет являемся членом НАТО. Итак, это и есть ответ", - отметил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что Североатлантический Альянс готов защищать свою территорию с первой секунды возможной угрозы со стороны РФ.

"И на этот раз, когда Россия жестоко нарушила эстонское воздушное пространство на 12 мин, самолеты НАТО были на месте, и мы были готовы действовать, если бы увидели непосредственную угрозу нашему суверенитету и независимости", - подчеркнул эстонский министр.

Что предшествовало?

Во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

С 15 по 21 сентября истребители НАТО несколько раз поднимались для патрулирования воздушного пространства над Балтийским морем и границами Эстонии, Латвии и Литвы с Россией и Беларусью.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило в начале октября заявил, что сбивание российских истребителей, которые недавно нарушили эстонское воздушное пространство, было бы стратегической ошибкой.

