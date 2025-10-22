РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8791 посетитель онлайн
Новости Эстония о войне в Украине Обстрелы Украины
539 3

Цахкна о массированных авиаударах РФ по Украине: "Красноречивее любых слов свидетельствует о жестокости нашего врага"

Маргус Цахкна рассказал, как можно использовать замороженные активы РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на массированные российские авиаудары по регионам Украины и призвал усилить санкции против Москвы.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Цахкна отметил, что атаки - в частности удар по Киеву, в результате которого погибли люди, в том числе дети, и бомбардировка детского сада в Харькове - "красноречивее любых слов свидетельствуют о жестокости нашего врага".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что его команда "остановила восемь войн, и скоро урегулирует девятую"

"Эти зверства являются полной противоположностью стремлению к миру. Усиление санкций против России и военная помощь Украине. Заставьте режим заплатить за свои террористические действия", - подчеркнул эстонский министр.

Цахкна также призвал международных партнеров активизировать давление на Кремль и усилить поддержку Украины как в санкционном, так и в оборонном измерениях.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что "шахеды" попали в садик в Харькове. Погиб человек. Данные о раненых детях не подтвердились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния поднимала истребители из-за российской атаки вблизи границы с Украиной

Комбинированная атака 22 октября 2025 года

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Цахкна Маргус (87) война в Украине (6612)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плюсую (і дякую пану міністру) перш за все за слова "наш ворог" стосовно запоребрика.
показать весь комментарий
22.10.2025 13:30 Ответить
Правда на битву з їхнім ворогом вони якось не поспішають з'являтись...
показать весь комментарий
22.10.2025 13:41 Ответить
Добровольці з'являються. А вписатись на рівні армії - це їм треба оголошувати війну (досі не оголошена ані нами, ані запоребриком).
показать весь комментарий
22.10.2025 14:00 Ответить
 
 