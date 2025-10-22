Цахкна о массированных авиаударах РФ по Украине: "Красноречивее любых слов свидетельствует о жестокости нашего врага"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на массированные российские авиаудары по регионам Украины и призвал усилить санкции против Москвы.
Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Цахкна отметил, что атаки - в частности удар по Киеву, в результате которого погибли люди, в том числе дети, и бомбардировка детского сада в Харькове - "красноречивее любых слов свидетельствуют о жестокости нашего врага".
"Эти зверства являются полной противоположностью стремлению к миру. Усиление санкций против России и военная помощь Украине. Заставьте режим заплатить за свои террористические действия", - подчеркнул эстонский министр.
Цахкна также призвал международных партнеров активизировать давление на Кремль и усилить поддержку Украины как в санкционном, так и в оборонном измерениях.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что "шахеды" попали в садик в Харькове. Погиб человек. Данные о раненых детях не подтвердились.
Комбинированная атака 22 октября 2025 года
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.
На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.
