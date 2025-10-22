УКР
Цахкна про масовані авіаудари РФ по Україні: "Красномовніше за будь-які слова свідчить про жорстокість нашого ворога"

Маргус Цахкна розповів як можна використати заморожені активів РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на масовані російські авіаудари по регіонах України та закликав посилити санкції проти Москви.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Цахкна відзначив, що атаки - зокрема удар по Києву, внаслідок якого загинули люди, у тому числі діти, та бомбардування дитячого садка в Харкові - "красномовніше за будь‑які слова свідчать про жорстокість нашого ворога".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що його команда "зупинила вісім воєн, і скоро врегулює дев’яту"

"Ці звірства є повною протилежністю прагненню до миру. Посилення санкцій проти Росії та військова допомога Україні. Змусьте режим заплатити за свої терористичні дії", - наголосив естонський міністр.

Цахкна також закликав міжнародних партнерів активізувати тиск на Кремль та посилити підтримку України як у санкційному, так і в оборонному вимірах.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "шахеди" влучили у садок у Харкові. Загинула людина. Дані про поранених дітей не підтвердились.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія піднімала винищувачі через російську атаку поблизу кордону з Україною

Комбінована атака 22 жовтня 2025 року

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Цахкна Маргус (101) війна в Україні (6664)
Плюсую (і дякую пану міністру) перш за все за слова "наш ворог" стосовно запоребрика.
показати весь коментар
22.10.2025 13:30 Відповісти
Правда на битву з їхнім ворогом вони якось не поспішають з'являтись...
показати весь коментар
22.10.2025 13:41 Відповісти
Добровольці з'являються. А вписатись на рівні армії - це їм треба оголошувати війну (досі не оголошена ані нами, ані запоребриком).
показати весь коментар
22.10.2025 14:00 Відповісти
 
 