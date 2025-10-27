Естонія готова збивати військові літаки РФ, які порушили повітряний простір країни, - Цахкна

Літаки НАТО відкриють вогонь по російських літаках у разі безпосередньої небезпеки суверенітету Естонії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна", про це на брифінгу повідомив керівник МЗС Естонії Маргус Цахкна.

"Ми їх збиватимемо, якщо буде існувати безпосередня загроза і в нас є всі протоколи та всі можливості, адже ми вже понад 20 років є членом НАТО. Отже, це і є відповідь", - зауважив глава МЗС Естонії.

Він додав, що Північноатлантичний Альянс готовий захищати свою територію з першої секунди можливої загрози з боку РФ.

"І цього разу, коли Росія жорстоко порушила естонський повітряний простір на 12 хв, літаки НАТО були на місці, і ми були готові діяти, якби побачили безпосередню загрозу нашому суверенітету та незалежності", - наголосив естонський міністр.

Що передувало?

У вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

З 15 по 21 вересня винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для патрулювання повітряного простору над Балтійським морем та кордонами Естонії, Латвії і Литви з Росією та Білоруссю.

Командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило на початку жовтня заявив, що збивання російських винищувачів, які нещодавно порушили естонський повітряний простір, було б стратегічною помилкою.

