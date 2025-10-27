УКР
Кінцевою гарантією безпеки для України є членство в НАТО, - Цахкна

В Естонії пов’язали членство України в НАТО з гарантіями безпеки

Повноправне членство України в НАТО є кінцевою гарантією безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна на пресконференції в Києві.

"На жаль, Росія є агресивною країною не тільки по відношенню до України, але й випробовує єдність союзників, а також єдність НАТО. І тому наша позиція щодо шляху України до НАТО є дуже чіткою. Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО, і цю можливість не можна втратити за жодних обставин", - сказав міністр.

Читайте: Членство України в НАТО - найліпша гарантія безпеки,- експосол США Тейлор

Цахкна нагадав, що Естонія була першої країною на урядовому рівні, яка заявила про готовність "ризикнути, щоб гарантувати безпеку України з військовими на місцях".

Глава МЗС додав, що Коаліція охочих зараз працює щодо цього механізму.

"Наш сигнал був дуже чітким: ця гарантія безпеки повинна привести вас до членства в НАТО, коли умови будуть відповідати перемир’ю і цей процес розпочнеться. Тому ви можете бути впевнені, що ми будемо брати участь і сподіватися, що всі інші союзники вирішать ризикнути, якщо буде потреба в гарантіях безпеки на шляху до членства в НАТО в майбутньому", - додав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Членство в НАТО

Згідно із соціологічними дослідженнями 83% українців підтримують вступ до НАТО.

Відомо, що Німеччина підтримує вступ України до НАТО.

Президент Фінляндії Стубб вважає, що якщо Сполучені Штати будуть проти членства України в НАТО, то цього не станеться в короткостроковій чи середньостроковій перспективі.

Президент Зеленський вважає, що якби президент США Дональд Трамп підтримав вступ України до НАТО, то це було б важливим чинником тиску на Росію.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито "ніколи не заперечувала" проти членства України в Європейський Союз, однак вступ держави до НАТО є "неприйнятним" для Москви.

Читайте: Франція готова розгорнути свої війська в Україні у 2026 році, - начальник штабу сухопутних військ Шиль

членство в НАТО (1773) Цахкна Маргус (102) гарантії безпеки (313)
вони знущаються??бункерний вимагає нашого нейтралітету,рудий нарцис його підтримує,яке нафіг нато???.....
показати весь коментар
27.10.2025 13:23 Відповісти
Чого знущаються ? Навіщо вигадувати щось інше якщо і на це ведуться кожного разу.
показати весь коментар
27.10.2025 13:28 Відповісти
Ніхто нас туди не візьме. Замість цього краще давайте зброї багато, і ракет далекобійних тисячами.
показати весь коментар
27.10.2025 13:29 Відповісти
Але й ракет не дадуть)
показати весь коментар
27.10.2025 13:40 Відповісти
А нам хтось щось винен?
показати весь коментар
27.10.2025 14:38 Відповісти
Взагалі то так винні - і в 2014 році кацапам мали дати по писку по повній шоб того шо теперка відбувається не було . Є таке поняття як закони і мораль якшо ви не знали - але якшо ви ними не керуєтесь то не просіть людей вам допомогти коли у вас шось станеться і ви не в змозі будете це самі вирішити . Ну або коли вам дружина чи дівчина наставить роги шо олені позаздрять тоді - тоді памятайте закони і мораль для вас не працюють відповідно ваша половинка вам ніц не винна .
показати весь коментар
27.10.2025 15:52 Відповісти
"Мали дати"-ось головне,хтось Мав дати".А ми мали просто чекати щоб хтось за нас працював.А ми що-ми нічого,ми чекаємо щоб "дали".Ми просто в вру моносброд та ригів завели.І винні всі навкруги крім нас.Про мораль згадала коли в хаті біда?А коли рашка в грузію вломилася де твоя мораль була?
показати весь коментар
27.10.2025 15:59 Відповісти
Ваше обісране НАТО 4 рік ховається за спинами українців. Досить вже цю обісцянуу помийку нам піарити. Єдина гарантія ненападу кацапні - це сильна Україна в усіх сферах. Чому за 30 з гаком років країна тільки послаблювалася до недієздатного стану - оче питання для її керманичів.
показати весь коментар
27.10.2025 14:35 Відповісти
Отих "керманичів" марсіани нам постачають чи українці обирають?
показати весь коментар
27.10.2025 14:37 Відповісти
Членство єс і нато
показати весь коментар
27.10.2025 14:36 Відповісти
 
 