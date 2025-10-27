Кінцевою гарантією безпеки для України є членство в НАТО, - Цахкна

Повноправне членство України в НАТО є кінцевою гарантією безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна на пресконференції в Києві.

"На жаль, Росія є агресивною країною не тільки по відношенню до України, але й випробовує єдність союзників, а також єдність НАТО. І тому наша позиція щодо шляху України до НАТО є дуже чіткою. Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО, і цю можливість не можна втратити за жодних обставин", - сказав міністр.

Цахкна нагадав, що Естонія була першої країною на урядовому рівні, яка заявила про готовність "ризикнути, щоб гарантувати безпеку України з військовими на місцях".

Глава МЗС додав, що Коаліція охочих зараз працює щодо цього механізму.

"Наш сигнал був дуже чітким: ця гарантія безпеки повинна привести вас до членства в НАТО, коли умови будуть відповідати перемир’ю і цей процес розпочнеться. Тому ви можете бути впевнені, що ми будемо брати участь і сподіватися, що всі інші союзники вирішать ризикнути, якщо буде потреба в гарантіях безпеки на шляху до членства в НАТО в майбутньому", - додав він.

Членство в НАТО

Згідно із соціологічними дослідженнями 83% українців підтримують вступ до НАТО.

Відомо, що Німеччина підтримує вступ України до НАТО.

Президент Фінляндії Стубб вважає, що якщо Сполучені Штати будуть проти членства України в НАТО, то цього не станеться в короткостроковій чи середньостроковій перспективі.

Президент Зеленський вважає, що якби президент США Дональд Трамп підтримав вступ України до НАТО, то це було б важливим чинником тиску на Росію.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито "ніколи не заперечувала" проти членства України в Європейський Союз, однак вступ держави до НАТО є "неприйнятним" для Москви.

