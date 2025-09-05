Підтримка Трампом вступу України в НАТО стала б вагомим тиском на РФ, - Зеленський

Якби президент США Дональд Трамп підтримав вступ України до НАТО, то це було б важливим чинником тиску на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю американському каналу TBN.

Так, за словами Зеленського, вагомим тиском на Москву була б підтримка з боку президента США Дональда Трампа вступу України в НАТО.

"Якщо (Путін, – ред.) не сяде за стіл переговорів, то Трамп може запропонувати Україні НАТО негайно. Навіть ті дві країни, які не дуже підтримували майбутнє членство України, подивляться на Трампа й одразу підтримають рішення Сполучених Штатів", – сказав він.

Стосовно готовності європейських союзників відрядити свої війська в Україну для стримування Росії, президент зазначив: "Деякі країни вже готові. Зараз ми ведемо реальні переговори".

Також читайте: Путін та РФ не поважають Трампа, але дуже бояться, - Зеленський

Водночас Зеленський додав, що "є країни, які не мають великих армій… і не можуть надати військо, але можуть дати протиповітряну оборону чи оплачувати зброю, включно з виробництвом дронів".

Також він розкритикував Будапештський меморандум, який не надав жодних гарантій безпеки. "Це фігня, справді… Ми віддали ядерну зброю… а натомість отримали лише папірець, нічого конкретного, що могло би нас реально захистити".

Україна не отримала навіть альтернативної зброї, додав він. "Це було дурне рішення, тому що ми нічого не отримали… Ми отримали нуль. Ні, не нуль – ми отримали війну", – наголосив він.

Також читайте: Трамп після розмови із Зеленським планує поговорити з Путіним: Ми ведемо дуже хороший діалог