Підтримка Трампом вступу України в НАТО стала б вагомим тиском на РФ, - Зеленський
Якби президент США Дональд Трамп підтримав вступ України до НАТО, то це було б важливим чинником тиску на Росію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю американському каналу TBN.
Так, за словами Зеленського, вагомим тиском на Москву була б підтримка з боку президента США Дональда Трампа вступу України в НАТО.
"Якщо (Путін, – ред.) не сяде за стіл переговорів, то Трамп може запропонувати Україні НАТО негайно. Навіть ті дві країни, які не дуже підтримували майбутнє членство України, подивляться на Трампа й одразу підтримають рішення Сполучених Штатів", – сказав він.
Стосовно готовності європейських союзників відрядити свої війська в Україну для стримування Росії, президент зазначив: "Деякі країни вже готові. Зараз ми ведемо реальні переговори".
Водночас Зеленський додав, що "є країни, які не мають великих армій… і не можуть надати військо, але можуть дати протиповітряну оборону чи оплачувати зброю, включно з виробництвом дронів".
Також він розкритикував Будапештський меморандум, який не надав жодних гарантій безпеки. "Це фігня, справді… Ми віддали ядерну зброю… а натомість отримали лише папірець, нічого конкретного, що могло би нас реально захистити".
Україна не отримала навіть альтернативної зброї, додав він. "Це було дурне рішення, тому що ми нічого не отримали… Ми отримали нуль. Ні, не нуль – ми отримали війну", – наголосив він.
- зняв санкції з їх алмазів
- припинив пошук викрадених дітей
- припинив дію комісії по викраденим дітям
- припинив поставки зброї що є уже в Польщі
- припинив ЮСАІД чим лишив США впливу по всьому світу
Трамп це чисто Яник в Україні - ціль максимально нашкодити
Китайської Народної Республіки. По кордону Донецької, чи по кордону Львівської області.
Ментальна і розумова прірва між зеленським і Українським Державником, Андрієм Парубієм!