РУС
Новости Членство Украины в НАТО
582 8

Поддержка Трампом вступления Украины в НАТО стала бы весомым давлением на РФ, - Зеленский

Зеленский о членстве Украины в НАТО

Если бы президент США Дональд Трамп поддержал вступление Украины в НАТО, то это было бы важным фактором давления на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью американскому каналу TBN.

Так, по словам Зеленского, весомым давлением на Москву была бы поддержка со стороны президента США Дональда Трампа вступления Украины в НАТО.

"Если (Путин, - ред.) не сядет за стол переговоров, то Трамп может предложить Украине НАТО немедленно. Даже те две страны, которые не очень поддерживали будущее членство Украины, посмотрят на Трампа и сразу поддержат решение Соединенных Штатов", - сказал он.

Относительно готовности европейских союзников отправить свои войска в Украину для сдерживания России, президент отметил: "Некоторые страны уже готовы. Сейчас мы ведем реальные переговоры".

Также читайте: Путин и РФ не уважают Трампа, но очень боятся, - Зеленский

В то же время Зеленский добавил, что "есть страны, которые не имеют больших армий... и не могут предоставить войско, но могут дать противовоздушную оборону или оплачивать оружие, включая производство дронов".

Также он раскритиковал Будапештский меморандум, который не предоставил никаких гарантий безопасности. "Это фигня, действительно... Мы отдали ядерное оружие... а взамен получили только бумажку, ничего конкретного, что могло бы нас реально защитить".

Украина не получила даже альтернативного оружия, добавил он. "Это было глупое решение, потому что мы ничего не получили... Мы получили ноль. Нет, не ноль - мы получили войну", - подчеркнул он.

Также читайте: Трамп после разговора с Зеленским планирует поговорить с Путиным: Мы ведем очень хороший диалог

Автор: 

Зеленский Владимир (21830) членство в НАТО (1558) Трамп Дональд (6534)
Шо воно меле?
05.09.2025 09:07 Ответить
Всі бояться - і Байден боявся і Трамп боїться
05.09.2025 09:07 Ответить
ОТО НАЇВНИЙ КЛОУН. Трамп робить все щоб допомогти РФ

- зняв санкції з їх алмазів
- припинив пошук викрадених дітей
- припинив дію комісії по викраденим дітям
- припинив поставки зброї що є уже в Польщі
- припинив ЮСАІД чим лишив США впливу по всьому світу

Трамп це чисто Яник в Україні - ціль максимально нашкодити
05.09.2025 09:08 Ответить
Тампон не розуміє, що у цій війні вирішується питання, де буде проходити кордон
Китайської Народної Республіки. По кордону Донецької, чи по кордону Львівської області.
05.09.2025 09:11 Ответить
Маячня. Знову якісь рожеві мрії
05.09.2025 09:17 Ответить
Якби президент США Дональд Трамп підтримав вступ України до НАТО, то це було б важливим чинником тиску на Росію. Тиском на 3,14дерацію ,з початку війни , мало бути звільнення "зепоцріотом" рашистської агентури із органів влади.на котрі йому безпосередньо вказував шеф ЦРУ.
05.09.2025 09:19 Ответить
Дивлячись, на свої криваві наслідки від прийнятих рішень в Україні, з 2019 року, зеленський продовжує нести маячню для відосиків!!
Ментальна і розумова прірва між зеленським і Українським Державником, Андрієм Парубієм!
05.09.2025 09:27 Ответить
 
 