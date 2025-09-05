Поддержка Трампом вступления Украины в НАТО стала бы весомым давлением на РФ, - Зеленский

Если бы президент США Дональд Трамп поддержал вступление Украины в НАТО, то это было бы важным фактором давления на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью американскому каналу TBN.

Так, по словам Зеленского, весомым давлением на Москву была бы поддержка со стороны президента США Дональда Трампа вступления Украины в НАТО.

"Если (Путин, - ред.) не сядет за стол переговоров, то Трамп может предложить Украине НАТО немедленно. Даже те две страны, которые не очень поддерживали будущее членство Украины, посмотрят на Трампа и сразу поддержат решение Соединенных Штатов", - сказал он.

Относительно готовности европейских союзников отправить свои войска в Украину для сдерживания России, президент отметил: "Некоторые страны уже готовы. Сейчас мы ведем реальные переговоры".

В то же время Зеленский добавил, что "есть страны, которые не имеют больших армий... и не могут предоставить войско, но могут дать противовоздушную оборону или оплачивать оружие, включая производство дронов".

Также он раскритиковал Будапештский меморандум, который не предоставил никаких гарантий безопасности. "Это фигня, действительно... Мы отдали ядерное оружие... а взамен получили только бумажку, ничего конкретного, что могло бы нас реально защитить".

Украина не получила даже альтернативного оружия, добавил он. "Это было глупое решение, потому что мы ничего не получили... Мы получили ноль. Нет, не ноль - мы получили войну", - подчеркнул он.

