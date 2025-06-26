Стубб про перспективи вступу України до НАТО: Без підтримки США цього не станеться найближчим часом
Якщо Сполучені Штати будуть проти членства України в НАТО, то цього не станеться в короткостроковій чи середньостроковій перспективі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в ефірі телеканалу CNBC.
"Реалістично можна сказати, що якщо одна з ключових держав-членів Альянсу, іншими словами, США, буде проти членства України в НАТО в цей конкретний момент, це не станеться в короткостроковій перспективі чи, як ви це визначаєте, в середньостроковій перспективі, - сказав Стубб.
Водночас він переконаний, що в довгостроковій перспективі Україна має отримати свій шлях до Альянсу.
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Алекс Скела
показати весь коментар26.06.2025 15:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Olena Olena #512149
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lammer ya
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