Стубб про перспективи вступу України до НАТО: Без підтримки США цього не станеться найближчим часом

Якщо Сполучені Штати будуть проти членства України в НАТО, то цього не станеться в короткостроковій чи середньостроковій перспективі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в ефірі телеканалу CNBC.

"Реалістично можна сказати, що якщо одна з ключових держав-членів Альянсу, іншими словами, США, буде проти членства України в НАТО в цей конкретний момент, це не станеться в короткостроковій перспективі чи, як ви це визначаєте, в середньостроковій перспективі, - сказав Стубб.

Також читайте: Стубб: Часто розмовляю з Трампом по телефону і не бачу ознак, що він збирається вийти з мирних перемовин

Водночас він переконаний, що в довгостроковій перспективі Україна має отримати свій шлях до Альянсу.