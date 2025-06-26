УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7600 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в НАТО
435 4

Стубб про перспективи вступу України до НАТО: Без підтримки США цього не станеться найближчим часом

Стубб про вступ України до НАТО

Якщо Сполучені Штати будуть проти членства України в НАТО, то цього не станеться в короткостроковій чи середньостроковій перспективі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в ефірі телеканалу CNBC.

"Реалістично можна сказати, що якщо одна з ключових держав-членів Альянсу, іншими словами, США, буде проти членства України в НАТО в цей конкретний момент, це не станеться в короткостроковій перспективі чи, як ви це визначаєте, в середньостроковій перспективі, - сказав Стубб.

Також читайте: Стубб: Часто розмовляю з Трампом по телефону і не бачу ознак, що він збирається вийти з мирних перемовин

Водночас він переконаний, що в довгостроковій перспективі Україна має отримати свій шлях до Альянсу.

Автор: 

США (23613) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Стубб Александр (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.06.2025 15:13 Відповісти
Все тему нати можна закрити, достала вже. Українці давно зрозуміли, що ніхто нас до нати приймати не буде, кого потрібно вже прийняли
показати весь коментар
26.06.2025 15:15 Відповісти
Доки прийде час прийняти Україну в НАТО, то і НАТО вже розвалиться)
показати весь коментар
26.06.2025 15:15 Відповісти
А як же невпинний шлях до відкритих дверей для невідворотності?
показати весь коментар
26.06.2025 15:16 Відповісти
 
 