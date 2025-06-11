Стубб: Часто розмовляю з Трампом по телефону і не бачу ознак, що він збирається вийти з мирних перемовин
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що американський лідер Дональд Трамп не вийде з мирних переговорів між Україною та РФ і продовжить докладати зусиль для досягнення мирної угоди.
Про це Стубб сказав в інтервʼю NHK, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
На думку очільника Фінляндії, Трамп намагається переконати диктатора РФ Володимира Путіна укласти мирну угоду з Україною.
"Я досить часто розмовляю з президентом Трампом по телефону і не бачу жодних ознак того, що він збирається відступити. Навпаки, я вважаю його людиною миру. Він хоче мирної угоди", - сказав фінський лідер.
Політик додав, що західні країни мають відіграти свою роль у тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів.
"Я думаю, що єдиний спосіб, яким ми можемо це зробити, – це зробити альтернативні витрати Росії на продовження війни надто високими, доки Путін не зрозуміє, що він не зможе рухатись далі. Доки Путін не зрозуміє, що його економіка не витримає, ця війна не закінчиться",- заявив Стубб.
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чи, нафіга Часто розмовляю з Трампом по телефону?
про що?
Марно не тішся!
Надійність Трумпа працює доти, доки сеча не вдарила в голову.
трамп вже вийшов: для цього й розігрувалась комедія зі стамбулом. Щоб посадити Україну і парашу за 1 стіл і далі хай самі розбираються. (це їх війна, це війна Байдена, це війна Обами)
і до того ж, трамп самоусунувся від використання важелів для зупинки цієї війни:
- 1 млрд PDA трамп принципово не виділяє, жаба душить
- нових пакетів допомоги Україні більше не буде: немає навіть теоретичних обговорень
- санкції на парашу: немає і не плануються. А той проект, з яким бігає Грем, просто модифікують до туалетного паперу, перш ніж трамп захоче це підписати
Впевнений, Стубб, як і всі ми, теж вважає трумпа або феєричним ідіотом, або купленим кацапами (чи і тим, і тим). Але мусить з ним так поводитися, як поводиться зараз.
***** аплодує стоячи. Лише за неповних пів року Трампу вдалось довести США до стану, що передує громадянській війні...
Будемо надіятись, що нічого страшного не станеться, але... Трамп старається...