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Новини Мирні перемовини
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Стубб: Часто розмовляю з Трампом по телефону і не бачу ознак, що він збирається вийти з мирних перемовин

Стубб вважає, що Трамп не вийде з переговорів

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що американський лідер Дональд Трамп не вийде з мирних переговорів між Україною та РФ і продовжить докладати зусиль для досягнення мирної угоди.

Про це Стубб сказав в інтервʼю NHK, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

На думку очільника Фінляндії, Трамп намагається переконати диктатора РФ Володимира Путіна укласти мирну угоду з Україною.

"Я досить часто розмовляю з президентом Трампом по телефону і не бачу жодних ознак того, що він збирається відступити. Навпаки, я вважаю його людиною миру. Він хоче мирної угоди", - сказав фінський лідер.

Політик додав, що західні країни мають відіграти свою роль у тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів.

"Я думаю, що єдиний спосіб, яким ми можемо це зробити, – це зробити альтернативні витрати Росії на продовження війни надто високими, доки Путін не зрозуміє, що він не зможе рухатись далі. Доки Путін не зрозуміє, що його економіка не витримає, ця війна не закінчиться",- заявив Стубб.

Читайте також: Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб

Автор: 

перемовини (3012) Фінляндія (1329) Трамп Дональд (6138) Стубб Александр (94)


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Топ коментарі
+4
Підробіток трампуші прес-секретарем ху-йла, це не "мирні переговори"...
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11.06.2025 18:16 Відповісти
+4
таргани у шарабані рудого донні не дають ознак ні у чому - суцільний хаос
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11.06.2025 18:18 Відповісти
+3
а на яких тристоронніх перемовах було це руде непорозуміння?
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11.06.2025 18:18 Відповісти
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11.06.2025 18:15 Відповісти
Підробіток трампуші прес-секретарем ху-йла, це не "мирні переговори"...
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11.06.2025 18:16 Відповісти
коханці?
чи, нафіга Часто розмовляю з Трампом по телефону?
про що?
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11.06.2025 18:17 Відповісти
таргани у шарабані рудого донні не дають ознак ні у чому - суцільний хаос
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11.06.2025 18:18 Відповісти
а на яких тристоронніх перемовах було це руде непорозуміння?
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11.06.2025 18:18 Відповісти
Нафіга йому виходити? Він веде війну, як і хотів, плюс дістав можливість зняти блокаду своєї персони, і потроху вибивати собі що вдасться. Поки Трамп при владі.
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11.06.2025 18:19 Відповісти
Стубб: Часто розмовляю з Трампом по телефону і не бачу ознак, що він збирається вийти з мирних перемовин

Марно не тішся!
Надійність Трумпа працює доти, доки сеча не вдарила в голову.
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11.06.2025 18:19 Відповісти
А психіатричних ознак невже ніяких не помітив?
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11.06.2025 18:22 Відповісти
Невиходе але й не робе нігуя
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11.06.2025 18:24 Відповісти
Стубб разом з Трампом заганяють нас у пастку перемовин. Бо пуйло і Трамп зрозуміли, що просто так нас НЕ захопиш. Єдиний шлях як нас зламати і знищити- мирні угоди і роззброєння. Але для нас це найгірший, найтрагічніший шлях. Адже війна поміняла характер в корінному- дрони наше все. Одже - ворог ,знаючи це, тепер буде тиснути залякуванням і заганянням у перемовини.
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11.06.2025 18:24 Відповісти
Сутність присутності в переговох американського Аль Капоне нульова,я б сказав більше що ***@ло використовує його.
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11.06.2025 18:24 Відповісти
Дивне хобі.
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11.06.2025 18:33 Відповісти
Він як й путін. Тільки той не збирається закінчувати війну, а цей не збирається закінчувати "переговори". Уявляю, якщо через років п'ять, й далі все буде те саме - вічні війна й переговори.
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11.06.2025 18:38 Відповісти
здавалось, що стубб максимально адекватний чувак...жаль що здавалось.

трамп вже вийшов: для цього й розігрувалась комедія зі стамбулом. Щоб посадити Україну і парашу за 1 стіл і далі хай самі розбираються. (це їх війна, це війна Байдена, це війна Обами)

і до того ж, трамп самоусунувся від використання важелів для зупинки цієї війни:

- 1 млрд PDA трамп принципово не виділяє, жаба душить

- нових пакетів допомоги Україні більше не буде: немає навіть теоретичних обговорень

- санкції на парашу: немає і не плануються. А той проект, з яким бігає Грем, просто модифікують до туалетного паперу, перш ніж трамп захоче це підписати
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11.06.2025 18:44 Відповісти
Ви не розумієте. На кону 64 штуки F-35 (поставка 2026-2027 роки) і вся супутня інфраструктура підтримки (наземні системи).

Впевнений, Стубб, як і всі ми, теж вважає трумпа або феєричним ідіотом, або купленим кацапами (чи і тим, і тим). Але мусить з ним так поводитися, як поводиться зараз.
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11.06.2025 19:20 Відповісти
А він хоч входив у них?
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11.06.2025 18:48 Відповісти
Трамно не просто 3,14здобол, він, як кажуть в колах з якими, даст Боже, незабаром познайомится як сам Zе так і всі слуги народа - чепушило.
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11.06.2025 18:53 Відповісти
Не баче ознак вийти , а я не бачу ознак, що він туди зайшов)
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11.06.2025 19:03 Відповісти
19 червня в США заплановані масштабні антирампівські акції. Акція під назвою "Без королів" охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька країн за межами США. Протести ініціювали понад 100 продемократичних громадських організацій, які оголосили 14 червня "шанс відобразити абсурдність режиму MAGA та клоунів". В день, 79-річчя Трампа та 250-річчя армії США.
***** аплодує стоячи. Лише за неповних пів року Трампу вдалось довести США до стану, що передує громадянській війні...
Будемо надіятись, що нічого страшного не станеться, але... Трамп старається...
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11.06.2025 19:09 Відповісти
Можливо ***** пообіцяло за розвал США звання генерал-фельдмаршала Трампу. З врученням численних орденів і геройських зірочок. Нарцис Доня вже уявив себе в цих еполетах.
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11.06.2025 19:39 Відповісти
Які бл.дь мирні перемовини, які веде Трамп!? Він повністю на стороні путлера підігрує йому всьому можливими тане можливими способами. Трамп дав путлеру повний карт-бланш на літній наступ, на удари по мирному населенню, на наведення війни в будь який спосіб. Де мирний план Трампа? Мабуть це знищення України... Так нахер нам такий миротворець?
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11.06.2025 19:11 Відповісти
Стубб-не тринди. Там немає ознак здорового глузду.
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11.06.2025 19:14 Відповісти
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11.06.2025 19:51 Відповісти
 
 