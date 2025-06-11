Стубб: Часто розмовляю з Трампом по телефону і не бачу ознак, що він збирається вийти з мирних перемовин

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що американський лідер Дональд Трамп не вийде з мирних переговорів між Україною та РФ і продовжить докладати зусиль для досягнення мирної угоди.

Про це Стубб сказав в інтервʼю NHK, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

На думку очільника Фінляндії, Трамп намагається переконати диктатора РФ Володимира Путіна укласти мирну угоду з Україною.

"Я досить часто розмовляю з президентом Трампом по телефону і не бачу жодних ознак того, що він збирається відступити. Навпаки, я вважаю його людиною миру. Він хоче мирної угоди", - сказав фінський лідер.

Політик додав, що західні країни мають відіграти свою роль у тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів.

"Я думаю, що єдиний спосіб, яким ми можемо це зробити, – це зробити альтернативні витрати Росії на продовження війни надто високими, доки Путін не зрозуміє, що він не зможе рухатись далі. Доки Путін не зрозуміє, що його економіка не витримає, ця війна не закінчиться",- заявив Стубб.

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