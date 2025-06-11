Стубб: Часто разговариваю с Трампом по телефону и не вижу признаков, что он собирается выйти из мирных переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что американский лидер Дональд Трамп не выйдет из мирных переговоров между Украиной и РФ и продолжит прилагать усилия для достижения мирного соглашения.

Об этом Стубб сказал в интервью NHK, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По мнению главы Финляндии, Трамп пытается убедить диктатора РФ Владимира Путина заключить мирное соглашение с Украиной.

"Я довольно часто разговариваю с президентом Трампом по телефону и не вижу никаких признаков того, что он собирается отступить. Наоборот, я считаю его человеком мира. Он хочет мирного соглашения", - сказал финский лидер.

Политик добавил, что западные страны должны сыграть свою роль в том, чтобы Россия села за стол переговоров.

"Я думаю, что единственный способ, которым мы можем это сделать, - это сделать альтернативные расходы России на продолжение войны слишком высокими, пока Путин не поймет, что он не сможет двигаться дальше. Пока Путин не поймет, что его экономика не выдержит, эта война не закончится",- заявил Стубб.

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