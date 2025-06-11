Стубб: Часто разговариваю с Трампом по телефону и не вижу признаков, что он собирается выйти из мирных переговоров
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что американский лидер Дональд Трамп не выйдет из мирных переговоров между Украиной и РФ и продолжит прилагать усилия для достижения мирного соглашения.
Об этом Стубб сказал в интервью NHK, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
По мнению главы Финляндии, Трамп пытается убедить диктатора РФ Владимира Путина заключить мирное соглашение с Украиной.
"Я довольно часто разговариваю с президентом Трампом по телефону и не вижу никаких признаков того, что он собирается отступить. Наоборот, я считаю его человеком мира. Он хочет мирного соглашения", - сказал финский лидер.
Политик добавил, что западные страны должны сыграть свою роль в том, чтобы Россия села за стол переговоров.
"Я думаю, что единственный способ, которым мы можем это сделать, - это сделать альтернативные расходы России на продолжение войны слишком высокими, пока Путин не поймет, что он не сможет двигаться дальше. Пока Путин не поймет, что его экономика не выдержит, эта война не закончится",- заявил Стубб.
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чи, нафіга Часто розмовляю з Трампом по телефону?
про що?
Марно не тішся!
Надійність Трумпа працює доти, доки сеча не вдарила в голову.
трамп вже вийшов: для цього й розігрувалась комедія зі стамбулом. Щоб посадити Україну і парашу за 1 стіл і далі хай самі розбираються. (це їх війна, це війна Байдена, це війна Обами)
і до того ж, трамп самоусунувся від використання важелів для зупинки цієї війни:
- 1 млрд PDA трамп принципово не виділяє, жаба душить
- нових пакетів допомоги Україні більше не буде: немає навіть теоретичних обговорень
- санкції на парашу: немає і не плануються. А той проект, з яким бігає Грем, просто модифікують до туалетного паперу, перш ніж трамп захоче це підписати
Впевнений, Стубб, як і всі ми, теж вважає трумпа або феєричним ідіотом, або купленим кацапами (чи і тим, і тим). Але мусить з ним так поводитися, як поводиться зараз.
***** аплодує стоячи. Лише за неповних пів року Трампу вдалось довести США до стану, що передує громадянській війні...
Будемо надіятись, що нічого страшного не станеться, але... Трамп старається...