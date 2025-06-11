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Новости Мирные переговоры
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Стубб: Часто разговариваю с Трампом по телефону и не вижу признаков, что он собирается выйти из мирных переговоров

Стубб считает, что Трамп не выйдет из переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что американский лидер Дональд Трамп не выйдет из мирных переговоров между Украиной и РФ и продолжит прилагать усилия для достижения мирного соглашения.

Об этом Стубб сказал в интервью NHK, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По мнению главы Финляндии, Трамп пытается убедить диктатора РФ Владимира Путина заключить мирное соглашение с Украиной.

"Я довольно часто разговариваю с президентом Трампом по телефону и не вижу никаких признаков того, что он собирается отступить. Наоборот, я считаю его человеком мира. Он хочет мирного соглашения", - сказал финский лидер.

Политик добавил, что западные страны должны сыграть свою роль в том, чтобы Россия села за стол переговоров.

"Я думаю, что единственный способ, которым мы можем это сделать, - это сделать альтернативные расходы России на продолжение войны слишком высокими, пока Путин не поймет, что он не сможет двигаться дальше. Пока Путин не поймет, что его экономика не выдержит, эта война не закончится",- заявил Стубб.

Читайте также: Давление на Россию нужно усилить: санкции должны быть более жесткими, - Стубб

Автор: 

переговоры (5075) Финляндия (983) Трамп Дональд (5682) Стубб Александр (92)


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Топ комментарии
+4
Підробіток трампуші прес-секретарем ху-йла, це не "мирні переговори"...
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11.06.2025 18:16 Ответить
+4
таргани у шарабані рудого донні не дають ознак ні у чому - суцільний хаос
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11.06.2025 18:18 Ответить
+3
а на яких тристоронніх перемовах було це руде непорозуміння?
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11.06.2025 18:18 Ответить
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Як і приєднатись до них.
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11.06.2025 18:15 Ответить
Лідери країн ЄС перетворилися на групу лікарів психотерапевтів вибору американців - сенаторам- конгресменам не соромно спостерігати з висоти Капітолійськог Пагорбу зі своїми ефіемрними конституційними важелями ?
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11.06.2025 20:51 Ответить
Підробіток трампуші прес-секретарем ху-йла, це не "мирні переговори"...
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11.06.2025 18:16 Ответить
коханці?
чи, нафіга Часто розмовляю з Трампом по телефону?
про що?
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11.06.2025 18:17 Ответить
таргани у шарабані рудого донні не дають ознак ні у чому - суцільний хаос
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11.06.2025 18:18 Ответить
а на яких тристоронніх перемовах було це руде непорозуміння?
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11.06.2025 18:18 Ответить
Нафіга йому виходити? Він веде війну, як і хотів, плюс дістав можливість зняти блокаду своєї персони, і потроху вибивати собі що вдасться. Поки Трамп при владі.
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11.06.2025 18:19 Ответить
Стубб: Часто розмовляю з Трампом по телефону і не бачу ознак, що він збирається вийти з мирних перемовин

Марно не тішся!
Надійність Трумпа працює доти, доки сеча не вдарила в голову.
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11.06.2025 18:19 Ответить
А психіатричних ознак невже ніяких не помітив?
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11.06.2025 18:22 Ответить
Невиходе але й не робе нігуя
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11.06.2025 18:24 Ответить
Стубб разом з Трампом заганяють нас у пастку перемовин. Бо пуйло і Трамп зрозуміли, що просто так нас НЕ захопиш. Єдиний шлях як нас зламати і знищити- мирні угоди і роззброєння. Але для нас це найгірший, найтрагічніший шлях. Адже війна поміняла характер в корінному- дрони наше все. Одже - ворог ,знаючи це, тепер буде тиснути залякуванням і заганянням у перемовини.
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11.06.2025 18:24 Ответить
Сутність присутності в переговох американського Аль Капоне нульова,я б сказав більше що ***@ло використовує його.
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11.06.2025 18:24 Ответить
Дивне хобі.
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11.06.2025 18:33 Ответить
Він як й путін. Тільки той не збирається закінчувати війну, а цей не збирається закінчувати "переговори". Уявляю, якщо через років п'ять, й далі все буде те саме - вічні війна й переговори.
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11.06.2025 18:38 Ответить
здавалось, що стубб максимально адекватний чувак...жаль що здавалось.

трамп вже вийшов: для цього й розігрувалась комедія зі стамбулом. Щоб посадити Україну і парашу за 1 стіл і далі хай самі розбираються. (це їх війна, це війна Байдена, це війна Обами)

і до того ж, трамп самоусунувся від використання важелів для зупинки цієї війни:

- 1 млрд PDA трамп принципово не виділяє, жаба душить

- нових пакетів допомоги Україні більше не буде: немає навіть теоретичних обговорень

- санкції на парашу: немає і не плануються. А той проект, з яким бігає Грем, просто модифікують до туалетного паперу, перш ніж трамп захоче це підписати
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11.06.2025 18:44 Ответить
Ви не розумієте. На кону 64 штуки F-35 (поставка 2026-2027 роки) і вся супутня інфраструктура підтримки (наземні системи).

Впевнений, Стубб, як і всі ми, теж вважає трумпа або феєричним ідіотом, або купленим кацапами (чи і тим, і тим). Але мусить з ним так поводитися, як поводиться зараз.
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11.06.2025 19:20 Ответить
А він хоч входив у них?
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11.06.2025 18:48 Ответить
Трамно не просто 3,14здобол, він, як кажуть в колах з якими, даст Боже, незабаром познайомится як сам Zе так і всі слуги народа - чепушило.
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11.06.2025 18:53 Ответить
Не баче ознак вийти , а я не бачу ознак, що він туди зайшов)
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11.06.2025 19:03 Ответить
19 червня в США заплановані масштабні антирампівські акції. Акція під назвою "Без королів" охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька країн за межами США. Протести ініціювали понад 100 продемократичних громадських організацій, які оголосили 14 червня "шанс відобразити абсурдність режиму MAGA та клоунів". В день, 79-річчя Трампа та 250-річчя армії США.
***** аплодує стоячи. Лише за неповних пів року Трампу вдалось довести США до стану, що передує громадянській війні...
Будемо надіятись, що нічого страшного не станеться, але... Трамп старається...
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11.06.2025 19:09 Ответить
Можливо ***** пообіцяло за розвал США звання генерал-фельдмаршала Трампу. З врученням численних орденів і геройських зірочок. Нарцис Доня вже уявив себе в цих еполетах.
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11.06.2025 19:39 Ответить
Які бл.дь мирні перемовини, які веде Трамп!? Він повністю на стороні путлера підігрує йому всьому можливими тане можливими способами. Трамп дав путлеру повний карт-бланш на літній наступ, на удари по мирному населенню, на наведення війни в будь який спосіб. Де мирний план Трампа? Мабуть це знищення України... Так нахер нам такий миротворець?
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11.06.2025 19:11 Ответить
Стубб-не тринди. Там немає ознак здорового глузду.
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11.06.2025 19:14 Ответить
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11.06.2025 19:51 Ответить
 
 