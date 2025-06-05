Давление на Россию нужно усилить: санкции должны быть более жесткими, - Стубб

Соединенные Штаты и Европейский Союз должны усилить санкционное давление на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своей заметке в Х заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Европа является единой в своей позиции относительно продолжения Россией агрессивной войны против Украины. Война должна закончиться. Украина была конструктивной в переговорах. Чтобы оказать давление на Россию, нужны более жесткие санкции как со стороны Конгресса США, так и со стороны Европейского Союза", - подчеркнул он.

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