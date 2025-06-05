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Давление на Россию нужно усилить: санкции должны быть более жесткими, - Стубб

Стубб призывает к усилению санкций против РФ

Соединенные Штаты и Европейский Союз должны усилить санкционное давление на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своей заметке в Х заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Европа является единой в своей позиции относительно продолжения Россией агрессивной войны против Украины. Война должна закончиться. Украина была конструктивной в переговорах. Чтобы оказать давление на Россию, нужны более жесткие санкции как со стороны Конгресса США, так и со стороны Европейского Союза", - подчеркнул он.

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Автор: 

россия (96157) санкции (11458) США (27118) Евросоюз (17267) Стубб Александр (91)


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05.06.2025 07:04 Ответить
Трамп, уже більше 100 днів затягую, пустою балаканиною, накладення дієвих санкцій на терористів з московії!! Так йому ****** наказав, тягнути!
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05.06.2025 07:06 Ответить
Всі ці так звані політики, чи то пак політикани, на четвертому році повномасштабної війни до цих пір висловлюються в складному майбутньому часі, коли ці санкції та більш дієва допомога потрібні були ще позавчора!
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05.06.2025 07:07 Ответить
Переворот в Вашингтоне. Трамп "удалён". Братание с Путиным сорвано. На сцене - генералы /№955/ Швец
https://www.youtube.com/watch?v=mP1o7JwhZIA
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05.06.2025 07:29 Ответить
Всі ці рашиські злорчини і на совісті трампа ,ячк тільки поговорив з злочинцем терористом чекай посилення терору ,такого американського президента ще не було.
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05.06.2025 07:33 Ответить
 
 