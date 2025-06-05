Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб
Сполучені Штати та Європейський Союз мають посилити санкційний тиск на Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму дописі у Х заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
"Європа є єдиною у своїй позиції щодо продовження Росією агресивної війни проти України. Війна має закінчитися. Україна була конструктивною у переговорах. Щоб чинити тиск на Росію, потрібні більш жорсткі санкції як з боку Конгресу США, так і з боку Європейського Союзу", - наголосив він.
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Алекс Скела
показати весь коментар05.06.2025 07:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleksandr Valovyi
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Амандрапапупа
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