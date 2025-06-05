Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб

Сполучені Штати та Європейський Союз мають посилити санкційний тиск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму дописі у Х заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Європа є єдиною у своїй позиції щодо продовження Росією агресивної війни проти України. Війна має закінчитися. Україна була конструктивною у переговорах. Щоб чинити тиск на Росію, потрібні більш жорсткі санкції як з боку Конгресу США, так і з боку Європейського Союзу", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грем запропонував зміни до санкційного закону: Мита 500% проти країн, які допомагають Україні не буде