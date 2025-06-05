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Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Сполучені Штати та Європейський Союз мають посилити санкційний тиск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму дописі у Х заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Європа є єдиною у своїй позиції щодо продовження Росією агресивної війни проти України. Війна має закінчитися. Україна була конструктивною у переговорах. Щоб чинити тиск на Росію, потрібні більш жорсткі санкції як з боку Конгресу США, так і з боку Європейського Союзу", - наголосив він.

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Автор: 

росія (66021) санкції (12097) США (23375) Євросоюз (13648) Стубб Александр (93)


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05.06.2025 07:04 Відповісти
Трамп, уже більше 100 днів затягую, пустою балаканиною, накладення дієвих санкцій на терористів з московії!! Так йому ****** наказав, тягнути!
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05.06.2025 07:06 Відповісти
Всі ці так звані політики, чи то пак політикани, на четвертому році повномасштабної війни до цих пір висловлюються в складному майбутньому часі, коли ці санкції та більш дієва допомога потрібні були ще позавчора!
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05.06.2025 07:07 Відповісти
 
 