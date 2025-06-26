Стубб о перспективах вступления Украины в НАТО: Без поддержки США этого не произойдет в ближайшее время
Если Соединенные Штаты будут против членства Украины в НАТО, то этого не произойдет в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире телеканала CNBC.
"Реалистично можно сказать, что если одно из ключевых государств-членов Альянса, другими словами, США, будет против членства Украины в НАТО в этот конкретный момент, это не произойдет в краткосрочной перспективе или, как вы это определяете, в среднесрочной перспективе, - сказал Стубб.
В то же время он убежден, что в долгосрочной перспективе Украина должна получить свой путь в Альянс
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Алекс Скела
показать весь комментарий26.06.2025 15:13 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Olena Olena #512149
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lammer ya
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