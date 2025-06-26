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Новости Членство Украины в НАТО
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Стубб о перспективах вступления Украины в НАТО: Без поддержки США этого не произойдет в ближайшее время

Стубб о вступлении Украины в НАТО

Если Соединенные Штаты будут против членства Украины в НАТО, то этого не произойдет в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире телеканала CNBC.

"Реалистично можно сказать, что если одно из ключевых государств-членов Альянса, другими словами, США, будет против членства Украины в НАТО в этот конкретный момент, это не произойдет в краткосрочной перспективе или, как вы это определяете, в среднесрочной перспективе, - сказал Стубб.

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В то же время он убежден, что в долгосрочной перспективе Украина должна получить свой путь в Альянс

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США (27331) Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Стубб Александр (94)


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26.06.2025 15:13 Ответить
Все тему нати можна закрити, достала вже. Українці давно зрозуміли, що ніхто нас до нати приймати не буде, кого потрібно вже прийняли
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26.06.2025 15:15 Ответить
Доки прийде час прийняти Україну в НАТО, то і НАТО вже розвалиться)
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26.06.2025 15:15 Ответить
А як же невпинний шлях до відкритих дверей для невідворотності?
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26.06.2025 15:16 Ответить
 
 