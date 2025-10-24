Франція готова розгорнути свої війська в Україні у 2026 році, - начальник штабу сухопутних військ Шиль

Франція готова до розгортання своїх сил в Україні в межах гарантій безпеки у 2026 році.

Про це сказав начальник Генерального штабу Сухопутних військ Франції П’єр Шиль, виступаючи перед депутатами комісії з питань оборони в Національній асамблеї Франці, повідомляє BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо готові розгорнути сили в межах гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України",- заявив високопоставлений французький військовий.

Шиль також розповів, що французька армія готова одночасно реагувати на кілька викликів, серед яких і можливе розгортання сил в Україні.

Окрім цього, він додав, що "2026 рік буде ознаменований коаліціями" та згадав про французькі навчання Orion 26, які перевірять усі концепції взаємодії.

Читайте також: У ЄС підготували план направлення військ в Україну: буде створено дві окремі сухопутні групи, - WSJ