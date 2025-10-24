Франція готова розгорнути свої війська в Україні у 2026 році, - начальник штабу сухопутних військ Шиль
Франція готова до розгортання своїх сил в Україні в межах гарантій безпеки у 2026 році.
Про це сказав начальник Генерального штабу Сухопутних військ Франції П’єр Шиль, виступаючи перед депутатами комісії з питань оборони в Національній асамблеї Франці, повідомляє BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми будемо готові розгорнути сили в межах гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України",- заявив високопоставлений французький військовий.
Шиль також розповів, що французька армія готова одночасно реагувати на кілька викликів, серед яких і можливе розгортання сил в Україні.
Окрім цього, він додав, що "2026 рік буде ознаменований коаліціями" та згадав про французькі навчання Orion 26, які перевірять усі концепції взаємодії.
Якщо що то я перший піду, як і в якості перекладача, так і в того хто вже має мінімум досвід у війнонькі. Та на чхати куди, у Франції немає водіїв маршрутки які знають де купити УБД.