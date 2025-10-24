УКР
Франція готова розгорнути свої війська в Україні у 2026 році, - начальник штабу сухопутних військ Шиль

Франція готова до розгортання своїх сил в Україні в межах гарантій безпеки у 2026 році.

Про це сказав начальник Генерального штабу Сухопутних військ Франції П’єр Шиль, виступаючи перед депутатами комісії з питань оборони в Національній асамблеї Франці, повідомляє BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо готові розгорнути сили в межах гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України",- заявив високопоставлений французький військовий.

Шиль також розповів, що французька армія готова одночасно реагувати на кілька викликів, серед яких і можливе розгортання сил в Україні.

Окрім цього, він додав, що "2026 рік буде ознаменований коаліціями" та згадав про французькі навчання Orion 26, які перевірять усі концепції взаємодії.

Читайте також: У ЄС підготували план направлення військ в Україну: буде створено дві окремі сухопутні групи, - WSJ

+2
Так Макрон же ж іще у 2023 році пропонував. А Зяма наший почав верещати: "Нє. нє, нє, ми самі, самі...."
24.10.2025 23:10 Відповісти
+1
Десь у Львовi мабуть, 100 вiйськових
24.10.2025 22:48 Відповісти
Дуже потужно!
24.10.2025 22:47 Відповісти
Війська можуть бути розгорнуті лише тоді коли ЗСУ звільнять усі українські території та вийдуть на загальновизнані кордони!
24.10.2025 22:48 Відповісти
Десь у Львовi мабуть, 100 вiйськових
24.10.2025 22:48 Відповісти
В 2026 з високою вірогідністю ніякого Гомікрона може не бути вже.
24.10.2025 22:50 Відповісти
Добре б було розгорнути ці війська десь в районі Кремля, як це було 200 років тому, але без відступу до Парижа.
24.10.2025 22:57 Відповісти
П'ять солдатів в районі Чопа?
24.10.2025 22:57 Відповісти
Король нарешті може розслабитися.
24.10.2025 23:03 Відповісти
Ого!
Якщо що то я перший піду, як і в якості перекладача, так і в того хто вже має мінімум досвід у війнонькі. Та на чхати куди, у Франції немає водіїв маршрутки які знають де купити УБД.
24.10.2025 23:05 Відповісти
Так Макрон же ж іще у 2023 році пропонував. А Зяма наший почав верещати: "Нє. нє, нє, ми самі, самі...."
24.10.2025 23:10 Відповісти
Смішно все це звучить на фоні того що Европа слабка і у неі немае союзноі армії разом з інфраструктурой.
24.10.2025 23:39 Відповісти
 
 