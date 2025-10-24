РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7039 посетителей онлайн
Новости Иностранные военные в Украине
983 10

Франция готова развернуть свои войска в Украине в 2026 году, - начальник штаба сухопутных войск Шиль

французский военный

Франция готова к развертыванию своих сил в Украине в рамках гарантий безопасности в 2026 году.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Сухопутных войск Франции Пьер Шиль, выступая перед депутатами комиссии по вопросам обороны в Национальной ассамблее Франции, сообщает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем готовы развернуть силы в пределах гарантий безопасности, если это будет необходимо для Украины",- заявил высокопоставленный французский военный.

Шиль также рассказал, что французская армия готова одновременно реагировать на несколько вызовов, среди которых и возможное развертывание сил в Украине.

Кроме этого, он добавил, что "2026 год будет ознаменован коалициями" и вспомнил о французских учениях Orion 26, которые проверят все концепции взаимодействия.

Читайте также: В ЕС подготовили план направления войск в Украину: будут созданы две отдельные сухопутные группы, - WSJ

Автор: 

Франция (3615) гарантии безопасности (308)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже потужно!
показать весь комментарий
24.10.2025 22:47 Ответить
Війська можуть бути розгорнуті лише тоді коли ЗСУ звільнять усі українські території та вийдуть на загальновизнані кордони!
показать весь комментарий
24.10.2025 22:48 Ответить
Десь у Львовi мабуть, 100 вiйськових
показать весь комментарий
24.10.2025 22:48 Ответить
В 2026 з високою вірогідністю ніякого Гомікрона може не бути вже.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:50 Ответить
Добре б було розгорнути ці війська десь в районі Кремля, як це було 200 років тому, але без відступу до Парижа.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:57 Ответить
П'ять солдатів в районі Чопа?
показать весь комментарий
24.10.2025 22:57 Ответить
Король нарешті може розслабитися.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:03 Ответить
Ого!
Якщо що то я перший піду, як і в якості перекладача, так і в того хто вже має мінімум досвід у війнонькі. Та на чхати куди, у Франції немає водіїв маршрутки які знають де купити УБД.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:05 Ответить
Так Макрон же ж іще у 2023 році пропонував. А Зяма наший почав верещати: "Нє. нє, нє, ми самі, самі...."
показать весь комментарий
24.10.2025 23:10 Ответить
Смішно все це звучить на фоні того що Европа слабка і у неі немае союзноі армії разом з інфраструктурой.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:39 Ответить
 
 