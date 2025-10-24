Франция готова развернуть свои войска в Украине в 2026 году, - начальник штаба сухопутных войск Шиль
Франция готова к развертыванию своих сил в Украине в рамках гарантий безопасности в 2026 году.
Об этом сказал начальник Генерального штаба Сухопутных войск Франции Пьер Шиль, выступая перед депутатами комиссии по вопросам обороны в Национальной ассамблее Франции, сообщает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы будем готовы развернуть силы в пределах гарантий безопасности, если это будет необходимо для Украины",- заявил высокопоставленный французский военный.
Шиль также рассказал, что французская армия готова одновременно реагировать на несколько вызовов, среди которых и возможное развертывание сил в Украине.
Кроме этого, он добавил, что "2026 год будет ознаменован коалициями" и вспомнил о французских учениях Orion 26, которые проверят все концепции взаимодействия.
Якщо що то я перший піду, як і в якості перекладача, так і в того хто вже має мінімум досвід у війнонькі. Та на чхати куди, у Франції немає водіїв маршрутки які знають де купити УБД.