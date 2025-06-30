Німеччина підтримає членство України в НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що позиція Німеччини щодо майбутнього членства України в НАТО змінилася — тепер ФРН підтримує вступ нашої держави до Альянсу.
Про це глава держави заявив перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дуже важливий момент, окрім майбутнього в Європейському Союзі. Я хотів би вам сьогодні особисто подякувати за сигнал, якого дуже давно, а може навіть ніколи, не було чутно від німецької сторони. Під час саміту НАТО, під час засідання на рівні міністрів закордонних справ НАТО й України, німецька сторона сказала, що вважає, що Україна має бути в Альянсі, і це в інтересах безпеки всієї Європи", - розповів Зеленський.
Президент додав, що "дуже радий відповідним сигналам підтримки".
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Досить плазувати перед варварами
британці в цьому плані залежні від США - Франція ні.
і хай за це ніколи не забувають Де Голля, він в свій чяс з нато вийшов, щоби це зробити..
Німетчина має відновититися як один із лідерів Европи.
недостає її...
ну треба ж хочь трішечки поважати читачів.
раніше це була німеччина, потім вахту здала і тепер це угорщина.
а так вони всі за хоч завтра.
от, тільки, це не має значення якщо хоча б одна проти а завжди хтось візьме путінські гроші і буде проти.