Німеччина підтримає членство України в НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що позиція Німеччини щодо майбутнього членства України в НАТО змінилася — тепер ФРН підтримує вступ нашої держави до Альянсу.

Про це глава держави заявив перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливий момент, окрім майбутнього в Європейському Союзі. Я хотів би вам сьогодні особисто подякувати за сигнал, якого дуже давно, а може навіть ніколи, не було чутно від німецької сторони. Під час саміту НАТО, під час засідання на рівні міністрів закордонних справ НАТО й України, німецька сторона сказала, що вважає, що Україна має бути в Альянсі, і це в інтересах безпеки всієї Європи", - розповів Зеленський.

Президент додав, що "дуже радий відповідним сигналам підтримки".

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