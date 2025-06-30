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Новини Членство України в НАТО
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Німеччина підтримає членство України в НАТО, - Зеленський

Зеленський заявив, що Німеччина підтримує вступ України в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що позиція Німеччини щодо майбутнього членства України в НАТО змінилася — тепер ФРН підтримує вступ нашої держави до Альянсу.

Про це глава держави заявив перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливий момент, окрім майбутнього в Європейському Союзі. Я хотів би вам сьогодні особисто подякувати за сигнал, якого дуже давно, а може навіть ніколи, не було чутно від німецької сторони. Під час саміту НАТО, під час засідання на рівні міністрів закордонних справ НАТО й України, німецька сторона сказала, що вважає, що Україна має бути в Альянсі, і це в інтересах безпеки всієї Європи", - розповів Зеленський.

Президент додав, що "дуже радий відповідним сигналам підтримки".

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Автор: 

Німеччина (7523) Зеленський Володимир (24589) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+5
Німеччина має відновити свій лідерський потенціал.
Досить плазувати перед варварами
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30.06.2025 18:19 Відповісти
+4
у Франції повний цикл виробництва ядерки,
британці в цьому плані залежні від США - Франція ні.
і хай за це ніколи не забувають Де Голля, він в свій чяс з нато вийшов, щоби це зробити..
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30.06.2025 18:37 Відповісти
+3
Зовсім їбобо. Не ІБД а якісь корисні кроки треба! Нато нам не світить поки є будь яка фаза війни - чи гаряча чи гібридна. А також через тотальну корупцію, деградацію науки та державного уппрвління
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30.06.2025 18:15 Відповісти
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30.06.2025 18:13 Відповісти
Зовсім їбобо. Не ІБД а якісь корисні кроки треба! Нато нам не світить поки є будь яка фаза війни - чи гаряча чи гібридна. А також через тотальну корупцію, деградацію науки та державного уппрвління
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30.06.2025 18:15 Відповісти
Трамп не хоче нас бачити в НАТО
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30.06.2025 18:18 Відповісти
Може йому очі виколоти?
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30.06.2025 18:25 Відповісти
Німеччина має відновити свій лідерський потенціал.
Досить плазувати перед варварами
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30.06.2025 18:19 Відповісти
вгадайте хто перший буде проти якщо Німетчина тільки заїкнется на намагання мати своє яо? - так, це буде Франція...
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30.06.2025 18:33 Відповісти
Франція теж має озброїтись
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30.06.2025 18:33 Відповісти
у Франції повний цикл виробництва ядерки,
британці в цьому плані залежні від США - Франція ні.
і хай за це ніколи не забувають Де Голля, він в свій чяс з нато вийшов, щоби це зробити..
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30.06.2025 18:37 Відповісти
і так - я повністю з Вами згоден
Німетчина має відновититися як один із лідерів Европи.
недостає її...
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30.06.2025 18:49 Відповісти
сподіваюсь це вже остання новина за бубу.
ну треба ж хочь трішечки поважати читачів.
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30.06.2025 18:30 Відповісти
Может, Германия и поддерживает, а вот Дерьмак- точно нет.
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30.06.2025 18:32 Відповісти
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30.06.2025 18:35 Відповісти
А США, от з цього потрібно починати
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30.06.2025 18:40 Відповісти
А може все ж почніть з надання Таурус?
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30.06.2025 18:45 Відповісти
К шо случілася?… Шо в лісі здохла?…
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30.06.2025 18:53 Відповісти
Якщо це бздонув Гундос, значить - 100% брехня. Кому ви вірите, лол?
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30.06.2025 19:09 Відповісти
щоб не прийняти Україну в НАТО треба лише щоб на вахті стояла проти одненька держава.
раніше це була німеччина, потім вахту здала і тепер це угорщина.
а так вони всі за хоч завтра.
от, тільки, це не має значення якщо хоча б одна проти а завжди хтось візьме путінські гроші і буде проти.
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30.06.2025 19:09 Відповісти
 
 