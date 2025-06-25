Рютте: Ми продовжимо підтримувати Україну на її незворотньому шляху до НАТО

Країни Північноатлантичного Альянсу продовжать підтримувати Україну на її шляху до членства в НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Марко Рютте під час заключної промови на саміті Альянсу в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рютте зазначив, що країни НАТО зобов'язуються продовжувати підтримку України. Зокрема, він нагадав, що цьогоріч країни блоку пообіцяли надати допомогу на 35 млрд євро.

"Ми стоїмо з Україною в її прагненні до миру і продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до членства в НАТО. Лідери погодилися сьогодні з приводу траєкторії, яка забезпечить, щоб ми змогли забезпечити свою свободу і безпеку на довгі-довгі роки", - заявив Рютте.

Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

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