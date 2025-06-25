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Новини Підтримка України Членство України в НАТО
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Рютте: Ми продовжимо підтримувати Україну на її незворотньому шляху до НАТО

рютте про члентство України в Альянсі

Країни Північноатлантичного Альянсу продовжать підтримувати Україну на її шляху до членства в НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Марко Рютте під час заключної промови на саміті Альянсу в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рютте зазначив, що країни НАТО зобов'язуються продовжувати підтримку України. Зокрема, він нагадав, що цьогоріч країни блоку пообіцяли надати допомогу на 35 млрд євро.

"Ми стоїмо з Україною в її прагненні до миру і продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до членства в НАТО. Лідери погодилися сьогодні з приводу траєкторії, яка забезпечить, щоб ми змогли забезпечити свою свободу і безпеку на довгі-довгі роки", - заявив Рютте.

Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

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Автор: 

НАТО (6636) членство в НАТО (1757) Рютте Марк (461)


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Топ коментарі
+2
Твої б слова та трампу в вуха!
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25.06.2025 16:42 Відповісти
+1
"незворотній шлях" - як казав один рижий - це ж було уже !
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25.06.2025 16:35 Відповісти
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"незворотній шлях" - як казав один рижий - це ж було уже !
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25.06.2025 16:35 Відповісти
А є світло в кінці тунелю?
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25.06.2025 16:35 Відповісти
Дякую пане Рютте за те що даруєте хоча б надію!
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25.06.2025 16:36 Відповісти
За 20 років не накушалися надій? Земля ще не бачила таких лохів за мільйони років.
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25.06.2025 16:53 Відповісти
дайте ракети, жмоти!
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25.06.2025 16:38 Відповісти
Україна - має право хотіти в НАТО на незворотньому шляху.
Європа - буде забезпечувати власну свободу і безпеку за рахунок цього прагнення. Підкреслено - саме прагнення в НАТО, а не вступу в НАТО.
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25.06.2025 16:38 Відповісти
А чому Європа не хоче приймати Зеленського в НАТО?
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25.06.2025 16:50 Відповісти
Не Зеленського, Україну.
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25.06.2025 17:17 Відповісти
Твої б слова та трампу в вуха!
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25.06.2025 16:42 Відповісти
звучить як знущання
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25.06.2025 17:07 Відповісти
Скоріше б рашка на вас усіх напала, якось повз Україну! Може тоді почнете чухатись не на словах, а на ділі!!!
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25.06.2025 17:20 Відповісти
А шляху скільки приблизно залишилось?
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25.06.2025 17:28 Відповісти
Рютте: Ми продовжимо підтримувати Україну на її не(зворотньому)скінченному шляху до НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3559913
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25.06.2025 18:49 Відповісти
 
 