Рютте: Ми продовжимо підтримувати Україну на її незворотньому шляху до НАТО
Країни Північноатлантичного Альянсу продовжать підтримувати Україну на її шляху до членства в НАТО.
Про це заявив генсек НАТО Марко Рютте під час заключної промови на саміті Альянсу в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рютте зазначив, що країни НАТО зобов'язуються продовжувати підтримку України. Зокрема, він нагадав, що цьогоріч країни блоку пообіцяли надати допомогу на 35 млрд євро.
"Ми стоїмо з Україною в її прагненні до миру і продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до членства в НАТО. Лідери погодилися сьогодні з приводу траєкторії, яка забезпечить, щоб ми змогли забезпечити свою свободу і безпеку на довгі-довгі роки", - заявив Рютте.
Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.
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Європа - буде забезпечувати власну свободу і безпеку за рахунок цього прагнення. Підкреслено - саме прагнення в НАТО, а не вступу в НАТО.