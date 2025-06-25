Рютте: Мы продолжим поддерживать Украину на ее необратимом пути в НАТО
Страны Североатлантического Альянса продолжат поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО.
Об этом заявил генсек НАТО Марко Рютте во время заключительной речи на саммите Альянса в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ.
Рютте отметил, что страны НАТО обязуются продолжать поддержку Украины. В частности, он напомнил, что в этом году страны блока пообещали предоставить помощь на 35 млрд евро.
"Мы стоим с Украиной в ее стремлении к миру и будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к членству в НАТО. Лидеры согласились сегодня по поводу траектории, которая обеспечит, чтобы мы смогли обеспечить свою свободу и безопасность на долгие-долгие годы", - заявил Рютте.
Ранее сообщалось, что лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.
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