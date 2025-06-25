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Новости Поддержка Украине Членство Украины в НАТО
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Рютте: Мы продолжим поддерживать Украину на ее необратимом пути в НАТО

Рютте о членстве Украины в Альянсе

Страны Североатлантического Альянса продолжат поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Марко Рютте во время заключительной речи на саммите Альянса в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ.

Рютте отметил, что страны НАТО обязуются продолжать поддержку Украины. В частности, он напомнил, что в этом году страны блока пообещали предоставить помощь на 35 млрд евро.

"Мы стоим с Украиной в ее стремлении к миру и будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к членству в НАТО. Лидеры согласились сегодня по поводу траектории, которая обеспечит, чтобы мы смогли обеспечить свою свободу и безопасность на долгие-долгие годы", - заявил Рютте.

Ранее сообщалось, что лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.

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Автор: 

НАТО (10176) членство в НАТО (1548) Рютте Марк (418)


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Топ комментарии
+2
Твої б слова та трампу в вуха!
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25.06.2025 16:42 Ответить
+1
"незворотній шлях" - як казав один рижий - це ж було уже !
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25.06.2025 16:35 Ответить
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"незворотній шлях" - як казав один рижий - це ж було уже !
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25.06.2025 16:35 Ответить
А є світло в кінці тунелю?
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25.06.2025 16:35 Ответить
Дякую пане Рютте за те що даруєте хоча б надію!
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25.06.2025 16:36 Ответить
За 20 років не накушалися надій? Земля ще не бачила таких лохів за мільйони років.
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25.06.2025 16:53 Ответить
дайте ракети, жмоти!
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25.06.2025 16:38 Ответить
Україна - має право хотіти в НАТО на незворотньому шляху.
Європа - буде забезпечувати власну свободу і безпеку за рахунок цього прагнення. Підкреслено - саме прагнення в НАТО, а не вступу в НАТО.
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25.06.2025 16:38 Ответить
А чому Європа не хоче приймати Зеленського в НАТО?
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25.06.2025 16:50 Ответить
Не Зеленського, Україну.
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25.06.2025 17:17 Ответить
Твої б слова та трампу в вуха!
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25.06.2025 16:42 Ответить
звучить як знущання
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25.06.2025 17:07 Ответить
Скоріше б рашка на вас усіх напала, якось повз Україну! Може тоді почнете чухатись не на словах, а на ділі!!!
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25.06.2025 17:20 Ответить
А шляху скільки приблизно залишилось?
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25.06.2025 17:28 Ответить
Рютте: Ми продовжимо підтримувати Україну на її не(зворотньому)скінченному шляху до НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3559913
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25.06.2025 18:49 Ответить
 
 