Не будем наивными в отношении РФ, она наращивает свои вооруженные силы, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО считает, что угроза нападения РФ на Альянс существует.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Не будем наивными в отношении России. Конечно, они ведут эту абсолютно неспровоцированную войну против Украины, но, в то же время, и это то, что мы слышали из открытых источников от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе, включая начальника Генерального штаба Германии, они наращивают свои вооруженные силы и перестраивают их такими темпами, что могут быть готовы через три, пять или семь лет напасть на НАТО", - сказал глава Альянса.
Рютте отметил, что угроза со стороны России существует
"Мы должны убедиться, что можем защитить себя, и именно поэтому мы это делаем", - добавил генсек НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То виходить, що не так вже й виснажується росія, а навіть навпаки, силу набирає.
Наші ухилянти квіточками покажуться. Буде вам цунамі позивів у суди всіх інстанцій, багатомільйонні марші протесту, вибух популярності політичних сил, що пообіцяють виключити подібний сценарій.
Правопопулісти, які там і так на висоті, взагалі візьмуть монобільшості в парламентах і президентські крісла.
І таких, хто не піде або втече, в Європі буде у багато разів більше.
Навіть в опитуваннях вони кажуть, що у разі нападу на власну країну, тільки максимум 20% згодні захищати її зі зброєю в руках.
На практиці 20% перетворяться добре якщо на 2%.
І повторюю, це вам не з африканськими чи афганськими бабуїнами воювати.
Цинки підуть до Європи з першого ж дня, і кінця їм не буде.
Уявіть, скільки втратять регулярні війська тут при нашій інтенсивності БД.
Плюс поява військ країн ЄС на ЛБЗ означатиме вступ цих країн у війну з росією, за статутом ООН.
І ці країни стають легітимними цілями для руснявих дронів та ракет.
І ще, ви не подумали, що буде, якщо ці європейські війська проявлять себе далеко не кращим чином, у порівнянні з українськими?
Показово, що лише 15% опитаних підтримують можливу участь польських військових у складі потенційного західного контингенту в Україні. 64% рішуче проти такої участі.
Про що я вам і казав вище.
Ну нехай той ультранаці Навроцький пояснює своїм рольникам, що фури погано зупиняють танки.
- одяг
- машини
- кораблі
оце що вони НЕ МОЖУТЬ. Тому той хто думає шо поки живий хоч 1 рузкій буде мир - найвний. Вони можуть бути мирними але дуже недавго - коли пухнуть з голоду і стоять в черзі за курятиною
Як бачимо, НАТО https://espreso.tv/suspilstvo-mene-bere-garniy-optimizm-yak-evropa-transformuetsya-ta-rozumie-shcho-ukraina-bronezhilet-dlya-nei-yushchenko бронежилет собі вже купило.