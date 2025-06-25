Не будем наивными в отношении РФ, она наращивает свои вооруженные силы, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО считает, что угроза нападения РФ на Альянс существует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Не будем наивными в отношении России. Конечно, они ведут эту абсолютно неспровоцированную войну против Украины, но, в то же время, и это то, что мы слышали из открытых источников от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе, включая начальника Генерального штаба Германии, они наращивают свои вооруженные силы и перестраивают их такими темпами, что могут быть готовы через три, пять или семь лет напасть на НАТО", - сказал глава Альянса.

Рютте отметил, что угроза со стороны России существует

"Мы должны убедиться, что можем защитить себя, и именно поэтому мы это делаем", - добавил генсек НАТО.

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