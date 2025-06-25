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Новости Возможна атака РФ на НАТО
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Не будем наивными в отношении РФ, она наращивает свои вооруженные силы, - Рютте

Рютте прокомментировал возможность нападения РФ на НАТО

Генеральный секретарь НАТО считает, что угроза нападения РФ на Альянс существует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Не будем наивными в отношении России. Конечно, они ведут эту абсолютно неспровоцированную войну против Украины, но, в то же время, и это то, что мы слышали из открытых источников от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе, включая начальника Генерального штаба Германии, они наращивают свои вооруженные силы и перестраивают их такими темпами, что могут быть готовы через три, пять или семь лет напасть на НАТО", - сказал глава Альянса.

Рютте отметил, что угроза со стороны России существует

"Мы должны убедиться, что можем защитить себя, и именно поэтому мы это делаем", - добавил генсек НАТО.

Также читайте: Я не изменил своего мнения о Путине, я ему не доверяю, - Рютте

Автор: 

НАТО (10176) путин владимир (31651) россия (96420) Рютте Марк (418)


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Топ комментарии
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А як же "нехай Україна виснажує росію, а ми поки поживемо нормально"?
То виходить, що не так вже й виснажується росія, а навіть навпаки, силу набирає.
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25.06.2025 16:30 Ответить
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А як же "нехай Україна виснажує росію, а ми поки поживемо нормально"?
То виходить, що не так вже й виснажується росія, а навіть навпаки, силу набирає.
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25.06.2025 16:30 Ответить
Значить треба щоб більше виснажувалась. Краще щоб бої почались ще в Миколаївській, Чернігівській і Київській областях - тоді росія буде виснажуватись на 40% більше ніж зараз.
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25.06.2025 16:35 Ответить
Щоб більше виснажувалась, треба більше дронів, снарядів та мін.
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25.06.2025 16:38 Ответить
Не завадило б декілька західноєвропейських дивізій особового складу, для ознайомлення з реаліями ******** війни.
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25.06.2025 16:57 Ответить
Цього не буде ніколи. Захід - не Схід, там за подібне уряд зметуть геть.
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25.06.2025 17:30 Ответить
Звичайно зметуть - цеж нонсенс - військовому їхати на війну. Такий самий нонсенс, як шахтарю лізти у шахту, або електрику чинити проводку.
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25.06.2025 17:33 Ответить
Абсолютно логічне запитання, яке русня підкаже народу: а чому це наші сини-батьки мають їхати з ядєрной свєрхдєржавой воювати за якусь далеку корумповану країну?
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25.06.2025 17:34 Ответить
Якщо керманич не дурак - зможе пояснити.
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25.06.2025 17:37 Ответить
Як ви можете пояснити людині, що зростала в атмосфері, де головна цінність - це власне життя і добробут, що їй треба йти чорт знає куди, позбувшись добробуту і щомиті ризикуючи життям?
Наші ухилянти квіточками покажуться. Буде вам цунамі позивів у суди всіх інстанцій, багатомільйонні марші протесту, вибух популярності політичних сил, що пообіцяють виключити подібний сценарій.
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25.06.2025 17:44 Ответить
Ну, по-перше їй йти нікуди не треба і ризикувати життям також. Коли в них буде мобілізація, тоді нехай самі розбираються зі своїми ухилянтами. Поїдуть військові, які обрали цей фах у житті "для підвищення кваліфікації", для того щоб ефективніше захищати життя і здоров'я звичайного мешканця Європи.
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25.06.2025 17:51 Ответить
А у всіх військових є родичі, які піднімуть срач, що мало того, що відправляють воювати за якихось "хохлов", та ще й напряму з самою росією.
Правопопулісти, які там і так на висоті, взагалі візьмуть монобільшості в парламентах і президентські крісла.
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25.06.2025 17:53 Ответить
Ну я ж кажу. Якщо керманич не дурак - то зможе пояснити. Я ж не керманич. Все пояснити не можу.
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25.06.2025 17:57 Ответить
Як тільки керманич розкриє рота на персональні інтереси своїх виборців, його одразу поміняють на іншого, який собі подібного нахабства не дозволяє.
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25.06.2025 18:02 Ответить
Думаю, розумний керманич зможе донести своїм виборцям, що це і є захист інтересів його виборців. Та, врешті-решт в Європі не дурніші за нас живуть, бо тоді б до нас їхали біженці, а не від нас до них.
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25.06.2025 18:06 Ответить
Ні. От ви пішли добровольцем в ЗСУ?
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25.06.2025 18:07 Ответить
Так. 24.03.22 був мобілізований Бахмутським ТЦК та СП. Сам пішов.
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25.06.2025 18:11 Ответить
А багато хто не пішов. Ховається, тікає.
І таких, хто не піде або втече, в Європі буде у багато разів більше.
Навіть в опитуваннях вони кажуть, що у разі нападу на власну країну, тільки максимум 20% згодні захищати її зі зброєю в руках.
На практиці 20% перетворяться добре якщо на 2%.
І повторюю, це вам не з африканськими чи афганськими бабуїнами воювати.
Цинки підуть до Європи з першого ж дня, і кінця їм не буде.
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25.06.2025 18:14 Ответить
Але ж багато хто й пішов. І саме вони зупинили росію, змусили нести втрати, відступати,, звільнили Зміїний, Херсон, Харківщину... Я ж кажу - мені немає діла до мобілізації у Європі, до їх ухилянтів. Вони були, є і будуть. Я кажу лише про тих, хто свідомо обрав шлях військового, готовий ризикувати життям, навчатись новому, ПЕРЕМАГАТИ врешті-решт. І якщо професійні військові Європи хотять чомусь навчитись - їх місце саме тут, на війні в Україні. Але це лише моя думка.
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25.06.2025 18:21 Ответить
Судячи з того, з якими зусиллями погодили всього лише підвищення витрат на оборону, рішучості відправити війська на чужу війну - десь близько нуля.
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25.06.2025 19:17 Ответить
Вони всі там не дурні. Час диктує свої умови. І підвищення витрат на оборону - це його вимоги (часу). Звичайно, швидше і легше ухвалювати рішення одноосібно у авторитарній країні, аніж у спілці з кількох десятків держав, які не завжди мають однакові погляди. І з часом,гадаю, вони зрозуміють, що краще відправити своїх військових на "чужу" (хоча війна у країні, яка межує з ЄС доволі-таки умовно чужа) війну, аніж оголошувати мобілізацію, коли війна стане не "чужою".
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25.06.2025 19:32 Ответить
Це не від розуму залежить, а від сили волі. Здатністю пожертвувати власним малим зараз задля збереження власного великого потім. Не всі це можуть, тим більше ті, хто виріс в комфорті та забезпеченості. Будь-що, якщо воно спричиняє незручності, сприймається такими людьми як вороже. І вони з радістю проголосують за правопопулістів, які пообіцяють їм замість воювати - договоріться.
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26.06.2025 11:49 Ответить
Може й так. До речі, відправка військ у Афганістан - це набагато більш ризикована, необгрунтована та безперспективна авантюра, ніж відправка військ в Україну.
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26.06.2025 14:10 Ответить
Втрати США в Афгані за всі двадцять років - десь три тисячі вбитими.
Уявіть, скільки втратять регулярні війська тут при нашій інтенсивності БД.
Плюс поява військ країн ЄС на ЛБЗ означатиме вступ цих країн у війну з росією, за статутом ООН.
І ці країни стають легітимними цілями для руснявих дронів та ракет.
І ще, ви не подумали, що буде, якщо ці європейські війська проявлять себе далеко не кращим чином, у порівнянні з українськими?
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26.06.2025 14:14 Ответить
46% поляків хочуть скорочення або припинення військової допомоги Україні, - опитування
Показово, що лише 15% опитаних підтримують можливу участь польських військових у складі потенційного західного контингенту в Україні. 64% рішуче проти такої участі.
Про що я вам і казав вище.
Ну нехай той ультранаці Навроцький пояснює своїм рольникам, що фури погано зупиняють танки.
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26.06.2025 14:28 Ответить
Рузкіе нічого в житті крім геноцидів і війн не робили

- одяг
- машини
- кораблі

оце що вони НЕ МОЖУТЬ. Тому той хто думає шо поки живий хоч 1 рузкій буде мир - найвний. Вони можуть бути мирними але дуже недавго - коли пухнуть з голоду і стоять в черзі за курятиною
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25.06.2025 16:31 Ответить
"Ми повинні переконатися, що можемо захистити себе, і саме тому ми це робимо", - додав генсек НАТО. Джерело: https://censor.net/ua/n3559910

Як бачимо, НАТО https://espreso.tv/suspilstvo-mene-bere-garniy-optimizm-yak-evropa-transformuetsya-ta-rozumie-shcho-ukraina-bronezhilet-dlya-nei-yushchenko бронежилет собі вже купило.
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25.06.2025 16:38 Ответить
А як же потужні санкції , аж 18 пакетів - невже не діють ?!
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25.06.2025 16:49 Ответить
Твереза думка. Чекаємо на тверезі дії - санкції, озброєння та виключення можливості задобрити агресора шляхом поступок.
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25.06.2025 16:55 Ответить
 
 