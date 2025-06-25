Не будьмо наївними щодо РФ, вона нарощує свої збройні сили, - Рютте
Генеральний секретар НАТО вважає, що загроза нападу РФ на Альянс існує.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Не будьмо наївними щодо Росії. Звичайно, вони ведуть цю абсолютно неспровоковану війну проти України, але водночас, і це те, що ми чули з відкритих джерел від багатьох високопоставлених військових лідерів у Європі, включаючи начальника Генерального штабу Німеччини, вони нарощують свої збройні сили та перебудовують їх такими темпами, що можуть бути готові через три, п'ять чи сім років напасти на НАТО", - сказав очільник Альянсу.
Рютте зазначив, що загроза з боку Росії існує
"Ми повинні переконатися, що можемо захистити себе, і саме тому ми це робимо", - додав генсек НАТО.
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То виходить, що не так вже й виснажується росія, а навіть навпаки, силу набирає.
Наші ухилянти квіточками покажуться. Буде вам цунамі позивів у суди всіх інстанцій, багатомільйонні марші протесту, вибух популярності політичних сил, що пообіцяють виключити подібний сценарій.
Правопопулісти, які там і так на висоті, взагалі візьмуть монобільшості в парламентах і президентські крісла.
І таких, хто не піде або втече, в Європі буде у багато разів більше.
Навіть в опитуваннях вони кажуть, що у разі нападу на власну країну, тільки максимум 20% згодні захищати її зі зброєю в руках.
На практиці 20% перетворяться добре якщо на 2%.
І повторюю, це вам не з африканськими чи афганськими бабуїнами воювати.
Цинки підуть до Європи з першого ж дня, і кінця їм не буде.
Уявіть, скільки втратять регулярні війська тут при нашій інтенсивності БД.
Плюс поява військ країн ЄС на ЛБЗ означатиме вступ цих країн у війну з росією, за статутом ООН.
І ці країни стають легітимними цілями для руснявих дронів та ракет.
І ще, ви не подумали, що буде, якщо ці європейські війська проявлять себе далеко не кращим чином, у порівнянні з українськими?
Показово, що лише 15% опитаних підтримують можливу участь польських військових у складі потенційного західного контингенту в Україні. 64% рішуче проти такої участі.
Про що я вам і казав вище.
Ну нехай той ультранаці Навроцький пояснює своїм рольникам, що фури погано зупиняють танки.
- одяг
- машини
- кораблі
оце що вони НЕ МОЖУТЬ. Тому той хто думає шо поки живий хоч 1 рузкій буде мир - найвний. Вони можуть бути мирними але дуже недавго - коли пухнуть з голоду і стоять в черзі за курятиною
Як бачимо, НАТО https://espreso.tv/suspilstvo-mene-bere-garniy-optimizm-yak-evropa-transformuetsya-ta-rozumie-shcho-ukraina-bronezhilet-dlya-nei-yushchenko бронежилет собі вже купило.