Не будьмо наївними щодо РФ, вона нарощує свої збройні сили, - Рютте

Генеральний секретар НАТО вважає, що загроза нападу РФ на Альянс існує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Не будьмо наївними щодо Росії. Звичайно, вони ведуть цю абсолютно неспровоковану війну проти України, але водночас, і це те, що ми чули з відкритих джерел від багатьох високопоставлених військових лідерів у Європі, включаючи начальника Генерального штабу Німеччини, вони нарощують свої збройні сили та перебудовують їх такими темпами, що можуть бути готові через три, п'ять чи сім років напасти на НАТО", - сказав очільник Альянсу.

Рютте зазначив, що загроза з боку Росії існує

"Ми повинні переконатися, що можемо захистити себе, і саме тому ми це робимо", - додав генсек НАТО.

Також читайте: Я не змінив своєї думки про Путіна, я йому не довіряю, - Рютте