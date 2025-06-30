Германия поддержит членство Украины в НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что позиция Германии относительно будущего членства Украины в НАТО изменилась - теперь ФРГ поддерживает вступление нашего государства в Альянс.
Об этом глава государства заявил перед встречей с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень важный момент, кроме будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы вас сегодня лично поблагодарить за сигнал, которого очень давно, а может даже никогда, не было слышно от немецкой стороны. Во время саммита НАТО, во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО и Украины, немецкая сторона сказала, что считает, что Украина должна быть в Альянсе, и это в интересах безопасности всей Европы", - рассказал Зеленский.
Президент добавил, что "очень рад соответствующим сигналам поддержки".
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Досить плазувати перед варварами
британці в цьому плані залежні від США - Франція ні.
і хай за це ніколи не забувають Де Голля, він в свій чяс з нато вийшов, щоби це зробити..
Німетчина має відновититися як один із лідерів Европи.
недостає її...
ну треба ж хочь трішечки поважати читачів.
раніше це була німеччина, потім вахту здала і тепер це угорщина.
а так вони всі за хоч завтра.
от, тільки, це не має значення якщо хоча б одна проти а завжди хтось візьме путінські гроші і буде проти.