Германия поддержит членство Украины в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что позиция Германии относительно будущего членства Украины в НАТО изменилась - теперь ФРГ поддерживает вступление нашего государства в Альянс.

Об этом глава государства заявил перед встречей с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важный момент, кроме будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы вас сегодня лично поблагодарить за сигнал, которого очень давно, а может даже никогда, не было слышно от немецкой стороны. Во время саммита НАТО, во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО и Украины, немецкая сторона сказала, что считает, что Украина должна быть в Альянсе, и это в интересах безопасности всей Европы", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что "очень рад соответствующим сигналам поддержки".

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