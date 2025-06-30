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Новости Членство Украины в НАТО
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Германия поддержит членство Украины в НАТО, - Зеленский

Зеленский заявил, что Германия поддерживает вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что позиция Германии относительно будущего членства Украины в НАТО изменилась - теперь ФРГ поддерживает вступление нашего государства в Альянс.

Об этом глава государства заявил перед встречей с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важный момент, кроме будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы вас сегодня лично поблагодарить за сигнал, которого очень давно, а может даже никогда, не было слышно от немецкой стороны. Во время саммита НАТО, во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО и Украины, немецкая сторона сказала, что считает, что Украина должна быть в Альянсе, и это в интересах безопасности всей Европы", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что "очень рад соответствующим сигналам поддержки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте: Мы продолжим поддерживать Украину на ее необратимом пути в НАТО

Автор: 

Германия (7106) Зеленский Владимир (21090) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+5
Німеччина має відновити свій лідерський потенціал.
Досить плазувати перед варварами
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30.06.2025 18:19 Ответить
+4
у Франції повний цикл виробництва ядерки,
британці в цьому плані залежні від США - Франція ні.
і хай за це ніколи не забувають Де Голля, він в свій чяс з нато вийшов, щоби це зробити..
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30.06.2025 18:37 Ответить
+3
Зовсім їбобо. Не ІБД а якісь корисні кроки треба! Нато нам не світить поки є будь яка фаза війни - чи гаряча чи гібридна. А також через тотальну корупцію, деградацію науки та державного уппрвління
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30.06.2025 18:15 Ответить
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Аналог серіалу "Крутоє піке"?
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30.06.2025 18:13 Ответить
Зовсім їбобо. Не ІБД а якісь корисні кроки треба! Нато нам не світить поки є будь яка фаза війни - чи гаряча чи гібридна. А також через тотальну корупцію, деградацію науки та державного уппрвління
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30.06.2025 18:15 Ответить
Трамп не хоче нас бачити в НАТО
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30.06.2025 18:18 Ответить
Може йому очі виколоти?
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30.06.2025 18:25 Ответить
Німеччина має відновити свій лідерський потенціал.
Досить плазувати перед варварами
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30.06.2025 18:19 Ответить
вгадайте хто перший буде проти якщо Німетчина тільки заїкнется на намагання мати своє яо? - так, це буде Франція...
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30.06.2025 18:33 Ответить
Франція теж має озброїтись
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30.06.2025 18:33 Ответить
у Франції повний цикл виробництва ядерки,
британці в цьому плані залежні від США - Франція ні.
і хай за це ніколи не забувають Де Голля, він в свій чяс з нато вийшов, щоби це зробити..
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30.06.2025 18:37 Ответить
і так - я повністю з Вами згоден
Німетчина має відновититися як один із лідерів Европи.
недостає її...
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30.06.2025 18:49 Ответить
сподіваюсь це вже остання новина за бубу.
ну треба ж хочь трішечки поважати читачів.
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30.06.2025 18:30 Ответить
Может, Германия и поддерживает, а вот Дерьмак- точно нет.
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30.06.2025 18:32 Ответить
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30.06.2025 18:35 Ответить
А США, от з цього потрібно починати
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30.06.2025 18:40 Ответить
А може все ж почніть з надання Таурус?
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30.06.2025 18:45 Ответить
Тауруси теж будуть після зміни президента.
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30.06.2025 20:03 Ответить
К шо случілася?… Шо в лісі здохла?…
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30.06.2025 18:53 Ответить
Якщо це бздонув Гундос, значить - 100% брехня. Кому ви вірите, лол?
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30.06.2025 19:09 Ответить
щоб не прийняти Україну в НАТО треба лише щоб на вахті стояла проти одненька держава.
раніше це була німеччина, потім вахту здала і тепер це угорщина.
а так вони всі за хоч завтра.
от, тільки, це не має значення якщо хоча б одна проти а завжди хтось візьме путінські гроші і буде проти.
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30.06.2025 19:09 Ответить
Підтримає, як тільки інший президент тут буде.
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30.06.2025 20:01 Ответить
 
 