Полноправное членство Украины в НАТО является конечной гарантией безопасности для Украины.

"К сожалению, Россия является агрессивной страной не только по отношению к Украине, но и испытывает единство союзников, а также единство НАТО. И поэтому наша позиция относительно пути Украины в НАТО является очень четкой. Конечной гарантией безопасности для Украины является полноправное членство в НАТО, и эту возможность нельзя потерять ни при каких обстоятельствах", - сказал министр.

Цахкна напомнил, что Эстония была первой страной на правительственном уровне, которая заявила о готовности "рискнуть, чтобы гарантировать безопасность Украины с военными на местах".

Глава МИД добавил, что Коалиция желающих сейчас работает по этому механизму.

"Наш сигнал был очень четким: эта гарантия безопасности должна привести вас к членству в НАТО, когда условия будут соответствовать перемирию и этот процесс начнется. Поэтому вы можете быть уверены, что мы будем участвовать и надеяться, что все остальные союзники решат рискнуть, если будет потребность в гарантиях безопасности на пути к членству в НАТО в будущем", - добавил он.

Согласно социологическим исследованиям 83% украинцев поддерживают вступление в НАТО.

Известно, что Германия поддерживает членство Украины в НАТО.

Президент Финляндии Стубб считает, что если Соединенные Штаты будут против членства Украины в НАТО, то этого не произойдет в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Президент Зеленский считает, что если бы президент США Дональд Трамп поддержал вступление Украины в НАТО, то это было бы важным фактором давления на Россию.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы "никогда не возражала" против членства Украины в Европейском Союзе, однако вступление государства в НАТО является "неприемлемым" для Москвы.

