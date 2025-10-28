УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10672 відвідувача онлайн
Новини Порушення літаків РФ Порушення повітряного простору
1 611 13

Біля військової бази в Естонії був збитий невідомий дрон

естонія

Поблизу бази 2-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії у містечку Реедо 17 жовтня був збитий один із двох невідомих безпілотників.

Про це повідомляє естонська щоденна газета Postimees, передає Цензор.НЕТ.

База розташована на півдні країни, приблизно за 45 км від кордону з Росією. Союзники зафіксували біля неї два дрони близько 16:30 17 жовтня. Прессекретарка Генерального штабу Сил оборони Естонії Лійз Ваксманн розповіла, що один із них був збитий із протидронової рушниці.

"Сили оборони не коментують детально інциденти, пов'язані з безпекою", - зазначила Ваксманн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва не має доказів навмисного порушення повітряного простору РФ, - радник Науседи Матульоніс

Куди впав дрон?

За її словами, правоохоронці намагалися знайти збитий дрон, однак у передбачуваному місці падіння нічого не виявили.

У містечку Реедо також дислокований 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) - бронетанковий розвідувальний підрозділ, що входить до складу союзних сил НАТО в регіоні.

Що передувало?

27 жовтня глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що літаки НАТО відкриють вогонь по російських літаках у разі безпосередньої небезпеки суверенітету Естонії.

Також у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: На кожній Ставці буду контролювати підписання контрактів на дрони – 26 із 57 вже укладено

19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

З 15 по 21 вересня винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для патрулювання повітряного простору над Балтійським морем та кордонами Естонії, Латвії і Литви з Росією та Білоруссю.

Командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило на початку жовтня заявив, що збивання російських винищувачів, які нещодавно порушили естонський повітряний простір, було б стратегічною помилкою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Естонія (1761) дрони (6188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Правильно зробили!!
Ердоган, пригожин та Нітаняху, збивали все лайно ***********, разом з екіпажами! Бувші вдовиці з московії, можуть це засвідчити, разом з тютіною!
показати весь коментар
28.10.2025 16:02 Відповісти
+5
Молодці, що збили. Дрон міг заплетіти з Парашії, а могли запустити і кацапи, яких ще багато в Естонії.
показати весь коментар
28.10.2025 16:06 Відповісти
+5
Сбили дрон, как будто сбили НЛО
Эстонцы оказались самыми быстрыми, не смотря про легенду, что они самые медленные.
Молодцы.
показати весь коментар
28.10.2025 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так это ведь ЭСКАЛАЦИЯ!!!
показати весь коментар
28.10.2025 16:01 Відповісти
Перший пішов?
показати весь коментар
28.10.2025 16:02 Відповісти
Правильно зробили!!
Ердоган, пригожин та Нітаняху, збивали все лайно ***********, разом з екіпажами! Бувші вдовиці з московії, можуть це засвідчити, разом з тютіною!
показати весь коментар
28.10.2025 16:02 Відповісти
збитий невідомий дрон(C)
Цікаво! Чий же це "невідомий дрон"?
показати весь коментар
28.10.2025 16:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cTSW6N8XRAw

У Трампа з"явився сильний Козир проти Китаю
показати весь коментар
28.10.2025 16:41 Відповісти
Молодці, що збили. Дрон міг заплетіти з Парашії, а могли запустити і кацапи, яких ще багато в Естонії.
показати весь коментар
28.10.2025 16:06 Відповісти
Не дивно що першими рішучість проявили саме естонці. У них нещодавно ось-ось на місцевому окрузі більшість голосів отримала проросійська партія з ЗАрашистською лідеркою . Вони вже чекають на танках на захисників руZZькагаварящіх?
показати весь коментар
28.10.2025 16:09 Відповісти
поляки можуть висунути протест , проти збивання рашистських НЛО, оскільки не встановлено їх ворожих намірів .при порушенні кордону Естонії...
показати весь коментар
28.10.2025 16:12 Відповісти
Сбили дрон, как будто сбили НЛО
Эстонцы оказались самыми быстрыми, не смотря про легенду, что они самые медленные.
Молодцы.
показати весь коментар
28.10.2025 16:14 Відповісти
Сбили 17-го, а сегодня 28-е! И дрона не нашли. Мгновенно реагируют!
показати весь коментар
28.10.2025 16:38 Відповісти
11 днів шукали
показати весь коментар
28.10.2025 17:13 Відповісти
так збили, що нічого не залишилось?
ніфіга у естонців гіперболоїд.
показати весь коментар
28.10.2025 16:44 Відповісти
Заблукашка, як кацапи в Україні 14 року.
показати весь коментар
28.10.2025 17:13 Відповісти
 
 