Біля військової бази в Естонії був збитий невідомий дрон

Поблизу бази 2-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії у містечку Реедо 17 жовтня був збитий один із двох невідомих безпілотників.

База розташована на півдні країни, приблизно за 45 км від кордону з Росією. Союзники зафіксували біля неї два дрони близько 16:30 17 жовтня. Прессекретарка Генерального штабу Сил оборони Естонії Лійз Ваксманн розповіла, що один із них був збитий із протидронової рушниці.

"Сили оборони не коментують детально інциденти, пов'язані з безпекою", - зазначила Ваксманн.

Куди впав дрон?

За її словами, правоохоронці намагалися знайти збитий дрон, однак у передбачуваному місці падіння нічого не виявили.

У містечку Реедо також дислокований 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) - бронетанковий розвідувальний підрозділ, що входить до складу союзних сил НАТО в регіоні.

Що передувало?

27 жовтня глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що літаки НАТО відкриють вогонь по російських літаках у разі безпосередньої небезпеки суверенітету Естонії.

Також у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

З 15 по 21 вересня винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для патрулювання повітряного простору над Балтійським морем та кордонами Естонії, Латвії і Литви з Росією та Білоруссю.

Командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило на початку жовтня заявив, що збивання російських винищувачів, які нещодавно порушили естонський повітряний простір, було б стратегічною помилкою.

