Эстония запретила въезд в Шенгенскую зону еще 1073 лицам, воевавшим против Украины на стороне РФ, - глава МВД Таро
Эстония ввела запрет на въезд в Шенгенскую зону для еще 1073 человек, которые участвовали в войне против Украины на стороне российских оккупационных войск.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, которого цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Таро, развязанная Россией полномасштабная война против Украины является одним из самых тяжких преступлений против человечества. Он подчеркнул, что российские военные, участвовавшие в боевых действиях, причастны к убийствам, разрушениям, изнасилованиям и грабежам.
Министр подчеркнул, что закрытие для таких лиц общего европейского пространства безопасности и Шенгенской зоны отвечает интересам безопасности всех государств ЕС.
Таро также отметил, что опыт предыдущих войн, развязанных Россией, свидетельствует: люди, возвращающиеся с фронта, часто ищут новые насильственные вызовы, в частности в сфере организованной преступности.
Кроме того, глава МВД Эстонии подчеркнул, что агрессия должна иметь цену не только для государства-агрессора, но и для его граждан, которые непосредственно участвовали в войне против Украины. По его мнению, запрет на въезд в Шенгенскую зону является одной из составляющих такой ответственности.
- Ранее Эстония уже запретила въезд 261 россиянину, воевавшему в Украине, но теперь планирует более масштабные ограничения для десятков или сотен тысяч человек.
