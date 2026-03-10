Крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис вибухів у російському місті Брянськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередніми даними крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній".

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Підприємство виготовляло критично важливі компоненти для ракетних комплексів ЗС РФ та іншої військової техніки, зокрема для "Іскандерів" і безпілотників.

Кадри, на яких над будівлею здіймається густий дим, зняли місцеві жителі.

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