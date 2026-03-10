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Новини Відео Ракетна атака Удари по РФ
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Крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис вибухів у російському місті Брянськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередніми даними крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній".

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Підприємство виготовляло критично важливі компоненти для ракетних комплексів ЗС РФ та іншої військової техніки, зокрема для "Іскандерів" і безпілотників.

Кадри, на яких над будівлею здіймається густий дим, зняли місцеві жителі.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Брянськ (157) завод (1155) крилаті ракети (1126) росія (70431) атака (1645)
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Топ коментарі
+62
а как было весело им все четыре года, твари козломордые....тільки так лікується расєйскій фашизм.
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10.03.2026 19:02 Відповісти
+46
"АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» - одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором трудится более 1,7 тыс. человек"
Не пи*діть - уже менше)
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10.03.2026 18:56 Відповісти
+44
О! Двіжуха знатная! Демілітарізація... Слава ЗСУ!
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10.03.2026 19:03 Відповісти
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Харашо так - падамашнєму..))
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10.03.2026 22:26 Відповісти
Отвєточка за Слов'янськ.
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11.03.2026 02:04 Відповісти
Добре що є такі укр. журналісти на РФ. Як каже Цимбалюк.
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11.03.2026 02:43 Відповісти
- Это, что такое, ***...?!!!
- Это кадры объективного контроля. Спасибо
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11.03.2026 09:18 Відповісти
"Дживужа""НАМ СКУЧНО! ХОЧЕТСЯ ДВИЖУХИ"
"Все свистит у виска. И секунды, и пули"
"Гойда!Гойда!"
"Ну. Все Равно же от водки бы погибли"
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11.03.2026 16:20 Відповісти
красавцы. При свете дня. Чтобы дроны зафиксировали повреждения. Чтобы знать куда отправить. отправить следующих крылаток. Слава Украине!
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12.03.2026 23:09 Відповісти
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