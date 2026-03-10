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Крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис вибухів у російському місті Брянськ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередніми даними крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній".
Підприємство виготовляло критично важливі компоненти для ракетних комплексів ЗС РФ та іншої військової техніки, зокрема для "Іскандерів" і безпілотників.
Кадри, на яких над будівлею здіймається густий дим, зняли місцеві жителі.
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Топ коментарі
+62 SlavaGeroyam
показати весь коментар10.03.2026 19:02 Відповісти Посилання
+46 Ivan Pogorelov
показати весь коментар10.03.2026 18:56 Відповісти Посилання
+44 Valery Avdasew
показати весь коментар10.03.2026 19:03 Відповісти Посилання
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