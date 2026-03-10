Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске: есть погибшие россияне. ВИДЕО

Вечером 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Предприятие производит системы управления всех видов ракет армии России.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ и подтвердил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

"Кремний Эл" – это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Ранее украинские военные неоднократно атаковали его.

Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Масштабы нанесенного ущерба уточняются. Аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка Беспилотных систем "Рейд", уточнил Генштаб.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о ракетном ударе по Брянску, якобы 6 погибших и более 30 раненых россиян.

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Президент о ударе

Зеленский в обращении подтвердил удар ВСУ по Брянску. Был доклад главнокомандующего Александра Сырского по применению ракет, по нашим ответам – "вполне справедливым ответам агрессору".

"Наши воины поразили один из важных российских военных заводов – в Брянске. Этот завод производил электронику, комплектующие для российских ракет. Именно тех, которые бьют по нашим городам, по нашим селам, по гражданским. Мы защищаемся. Россия давно имеет возможность закончить эту войну, которую сама же и начала. Фактически это у них общая война – что в России, что у иранского режима, что в Северной Корее. Это у них общая агрессия – против Запада, против всего демократического мира, против того, что народы и государства имеют свои права и имеют реальное значение. Надо защищать жизнь. Нужно быть вместе в этой защите. Я хочу поблагодарить всех, кто с Украиной! Я благодарю всех, кто помогает заботиться о жизни и людях", - добавил президент.

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