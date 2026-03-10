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Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске: есть погибшие россияне. ВИДЕО

Вечером 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Предприятие производит системы управления всех видов ракет армии России. 

Об этом сообщил Генштаб ВСУ и подтвердил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

"Кремний Эл" – это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Ранее украинские военные неоднократно атаковали его.

  • Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Масштабы нанесенного ущерба уточняются. Аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка Беспилотных систем "Рейд", уточнил Генштаб.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о ракетном ударе по Брянску, якобы 6 погибших и более 30 раненых россиян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крылатые ракеты атаковали завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске. ВИДЕО

Президент о ударе

Зеленский в обращении подтвердил удар ВСУ по Брянску. Был доклад главнокомандующего Александра Сырского по применению ракет, по нашим ответам – "вполне справедливым ответам агрессору".

"Наши воины поразили один из важных российских военных заводов – в Брянске. Этот завод производил электронику, комплектующие для российских ракет. Именно тех, которые бьют по нашим городам, по нашим селам, по гражданским. Мы защищаемся. Россия давно имеет возможность закончить эту войну, которую сама же и начала. Фактически это у них общая война – что в России, что у иранского режима, что в Северной Корее. Это у них общая агрессия – против Запада, против всего демократического мира, против того, что народы и государства имеют свои права и имеют реальное значение. Надо защищать жизнь. Нужно быть вместе в этой защите. Я хочу поблагодарить всех, кто с Украиной! Я благодарю всех, кто помогает заботиться о жизни и людях", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара дронов по нефтебазе в Армавире. Спутниковые снимки

Автор: 

Брянск (142) Генштаб ВС (8188) Зеленский Владимир (24510) Storm Shadow (27) Удары по РФ (1030)
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Топ комментарии
+65
Какие же все таки лицемеры ****** эти русские...значит как ******* КАБом по Глухову и убить человека - это нормально, как ******* ракетой Искандер-К по 9 этажке в Киеве - это нормально, как баллистикой ******* по Днепру, Одессе - это тоже нормально...разнести ***** ракетами Лукьяновку в Киеве завод Артем - и это нормально...

Но как только злые хохлы нанесли удары ракетами по военному заводу, который делает детали для ракет, так-как серый импорт хромает, сразу же террористический акт, созывают ООН, мирние жители и только, гражданский обьект..

Бить и убивать могут только русские, но как только прилетает в ***** толстая ракета - сразу вой. Фу. (с)
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10.03.2026 20:21 Ответить
+42
В цьому заголовку прекрасно все
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10.03.2026 20:19 Ответить
+34
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10.03.2026 20:26 Ответить
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В цьому заголовку прекрасно все
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10.03.2026 20:19 Ответить
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10.03.2026 20:26 Ответить
Помоєму ******** так. Квадратно-гніздовим
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10.03.2026 21:35 Ответить
Не все. Бо ракети не українські, а значить їх мало.
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10.03.2026 20:32 Ответить
Я теж подумав про це. Але вирішив не псувати собі порцію оптімізму
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10.03.2026 23:34 Ответить
Ні не все. Ракети повинні бути Нептун, грім і ТД.
А так це разова акція. Завдяки британцям.
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10.03.2026 20:48 Ответить
"Нептун, грім" .. фламіндіч
будуть наступного разу. Цього разу підсуєтилися партнери. Що доводить всебічну підтримку України, що теж є гарною новиною.
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10.03.2026 23:36 Ответить
Слава ЗСУ!
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10.03.2026 20:20 Ответить
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10.03.2026 20:21 Ответить
Яка сумна новина !
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10.03.2026 20:21 Ответить
Так , бо хочеться додати : "Мало , іще так хочу" ((
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10.03.2026 20:27 Ответить
Какие же все таки лицемеры ****** эти русские...значит как ******* КАБом по Глухову и убить человека - это нормально, как ******* ракетой Искандер-К по 9 этажке в Киеве - это нормально, как баллистикой ******* по Днепру, Одессе - это тоже нормально...разнести ***** ракетами Лукьяновку в Киеве завод Артем - и это нормально...

Но как только злые хохлы нанесли удары ракетами по военному заводу, который делает детали для ракет, так-как серый импорт хромает, сразу же террористический акт, созывают ООН, мирние жители и только, гражданский обьект..

Бить и убивать могут только русские, но как только прилетает в ***** толстая ракета - сразу вой. Фу. (с)
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10.03.2026 20:21 Ответить
На початку війни було відео з Криму де якась отдихайка з Кацапстану після українського нальоту каже на повному серьйозі - Развє нільзя дагаварицца чтоби ми па хахлам маглі стрєлять, а ані па нам нєт?
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11.03.2026 01:15 Ответить
дуже мило
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10.03.2026 20:22 Ответить
Нептун нервово дрочить осторонь...фламінго вийшов з чату...пелікан загубив крила.
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10.03.2026 20:22 Ответить
Русня би ще дронів пустила по рятувальникам, но відімо я багато хочу.
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10.03.2026 20:25 Ответить
135х135 метров цех в размерах. Если туда прилетело только то что мы видели на видео - 5 штук, причем более менее в шахматном порядке - то это 450 кг взрывчатки в открытом пространстве на радиус 35 метров. Короче на заводе можно вешать табличку "Закрыто навсегда"
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10.03.2026 20:25 Ответить
на іншому відео чутно 9 прильотів. і це при тому, шо там уже шось гарно димить.
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10.03.2026 20:36 Ответить
всього 10 ШШ.
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10.03.2026 21:44 Ответить
Хто не вірив в кацапську електроніку - ознайомтеся і розпишіться. Вона існує, хоча все менше і менше Слава ВСУ!
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10.03.2026 20:27 Ответить
Якщо ти особисто не вірив , то переглянь відео як розбирають кацапський дрон у ОАЕ , там антенки супутникові - кацапські ((
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10.03.2026 20:29 Ответить
👍
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10.03.2026 20:30 Ответить
давненько на "Крємній-Ел" не прилітало. Якщо пам'ять мені не зраджує, то останній раз як раз навесні минулого року.
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10.03.2026 20:32 Ответить
Певно запізно рудий покидьок підняв ціни на нафту))реанімація москалів запізніла)
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10.03.2026 20:38 Ответить
там в коментах касапів нема щось схожого на "хорешовски, но мальцев"?
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10.03.2026 20:39 Ответить
браво !!! браво !!! бравоооо !!! на БИС )))
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10.03.2026 20:40 Ответить
Піф паф ой ой ой, подыхай кацапський гной) Росіяни розїб*лись - пісюни порозлітались))
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10.03.2026 20:47 Ответить
у цьому відео, окрім п'яти прильотів КР. слід відзначити що у цей момент наl Брянськом "висів" якийсь ACS-3, який якісно фільмував весь процес ураження.
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10.03.2026 20:52 Ответить
Кремній-ЕЛ ОЙ...
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10.03.2026 21:00 Ответить
да там не "поразили", а разнесли в хлам
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10.03.2026 21:04 Ответить
Пишуть, що там 6 працівників зразу звільнилися, а 37 пішли на лікарняний (деякі з можливістю подальшого звільнення)
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10.03.2026 21:10 Ответить
Все в цьому сюжеті прекрасно! Від заголовка до відео
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10.03.2026 21:11 Ответить
"Нє очєнь то і нужєн бил нам етот завод, ко-ко-ко. Нічєво там такова нє дєлалі" (c)
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10.03.2026 21:14 Ответить
І полум'я синьо- жовте...до чого б це?
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10.03.2026 21:22 Ответить
суха трава так горить...Через ефект лінзи.
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10.03.2026 22:45 Ответить
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10.03.2026 21:24 Ответить
Ще й шість кислобздіїв здохло
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10.03.2026 21:59 Ответить
Спочатку ракетний завод у воткінську...Тепер "крємній-єл"....Мо і в Криму виносять ППО не просто так ,а міст готують до знесення найближчим часом? 🤞
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10.03.2026 22:44 Ответить
Для зупинення напівпровідникового виробництва треба щоб залетіло туди де фотолітографія. Все інше легко замінити і не таке коштовне. Тобто, якщо знати де clean room, то можна і кількома дронами впоратись.
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10.03.2026 23:55 Ответить
А тепер уявіть, що такі удари ми могли б робити щоденно якби Зе з 2019року не згорнув ракетну програму ..
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10.03.2026 23:57 Ответить
Так треба.
Заводи орків давно є законною ціллю
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11.03.2026 00:34 Ответить
Кучнєнько лягло.
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11.03.2026 02:01 Ответить
Я вне политики
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11.03.2026 08:41 Ответить
Кучно кладуть- це радує
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11.03.2026 09:25 Ответить
Раньше неоднократно попадали, и что? Будем надеяться, что сейчас уже там трындец настоящий. Хотя какую "микроэлектронику" эти валенки могут делать, наверно такую как Ивашка с дома пионеров. Основную электронику наверняка закупают.
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11.03.2026 12:46 Ответить
**** бубочка типа оправдывается. Да убивать их надо
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17.03.2026 21:58 Ответить
 
 