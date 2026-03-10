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Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську: є загиблі росіяни. ВIДЕО

Увечері 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Підприємство виготовляє системи управління всіх видів ракет армії Росії. 

Про це повідомив Генштаб ЗСУ та підтвердив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

"Кремній Ел" –– це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Раніше українські військові неодноразово атакували його.

  • Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються. Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем "Рейд", уточнив Генштаб.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про ракетний удар по Брянську, нібито 6 загиблих та понад 30 поранених росіян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську. ВIДЕО

Президент про удар

Зеленський у зверненні підтвердив удар ЗСУ по Брянську. Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського по застосуванню ракет, по наших відповідях – "цілком справедливих відповідях агресору".

"Наші воїни уразили один із важливих російських воєнних заводів – у Брянську. Цей завод робив електроніку, комплектуючі для російських ракет. Саме тих, які б’ють по наших містах, по наших селах, по цивільних. Ми захищаємося. Росія давно має змогу закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Фактично це в них спільна війна – що у Росії, що в іранського режиму, що в Північної Кореї. Це у них спільна агресія – проти Заходу, проти всього демократичного світу, проти того, що народи й держави мають свої права і мають реальне значення. Треба захищати життя. Треба бути разом у цьому захисті. Я хочу подякувати всім, хто з Україною! Я дякую всім, хто допомагає дбати про життя та людей", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару дронів по нафтобазі в Армавірі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Автор: 

Брянськ (157) Генштаб ЗС (8498) Зеленський Володимир (28036) Storm Shadow (29) Удари по РФ (1036)
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Топ коментарі
+65
Какие же все таки лицемеры ****** эти русские...значит как ******* КАБом по Глухову и убить человека - это нормально, как ******* ракетой Искандер-К по 9 этажке в Киеве - это нормально, как баллистикой ******* по Днепру, Одессе - это тоже нормально...разнести ***** ракетами Лукьяновку в Киеве завод Артем - и это нормально...

Но как только злые хохлы нанесли удары ракетами по военному заводу, который делает детали для ракет, так-как серый импорт хромает, сразу же террористический акт, созывают ООН, мирние жители и только, гражданский обьект..

Бить и убивать могут только русские, но как только прилетает в ***** толстая ракета - сразу вой. Фу. (с)
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10.03.2026 20:21 Відповісти
+42
В цьому заголовку прекрасно все
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10.03.2026 20:19 Відповісти
+34
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10.03.2026 20:26 Відповісти
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10.03.2026 20:19 Відповісти
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10.03.2026 20:26 Відповісти
Помоєму ******** так. Квадратно-гніздовим
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10.03.2026 21:35 Відповісти
Не все. Бо ракети не українські, а значить їх мало.
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10.03.2026 20:32 Відповісти
Я теж подумав про це. Але вирішив не псувати собі порцію оптімізму
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10.03.2026 23:34 Відповісти
Ні не все. Ракети повинні бути Нептун, грім і ТД.
А так це разова акція. Завдяки британцям.
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10.03.2026 20:48 Відповісти
"Нептун, грім" .. фламіндіч
будуть наступного разу. Цього разу підсуєтилися партнери. Що доводить всебічну підтримку України, що теж є гарною новиною.
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10.03.2026 23:36 Відповісти
Слава ЗСУ!
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10.03.2026 20:20 Відповісти
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10.03.2026 20:21 Відповісти
Яка сумна новина !
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10.03.2026 20:21 Відповісти
Так , бо хочеться додати : "Мало , іще так хочу" ((
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10.03.2026 20:27 Відповісти
Какие же все таки лицемеры ****** эти русские...значит как ******* КАБом по Глухову и убить человека - это нормально, как ******* ракетой Искандер-К по 9 этажке в Киеве - это нормально, как баллистикой ******* по Днепру, Одессе - это тоже нормально...разнести ***** ракетами Лукьяновку в Киеве завод Артем - и это нормально...

Но как только злые хохлы нанесли удары ракетами по военному заводу, который делает детали для ракет, так-как серый импорт хромает, сразу же террористический акт, созывают ООН, мирние жители и только, гражданский обьект..

Бить и убивать могут только русские, но как только прилетает в ***** толстая ракета - сразу вой. Фу. (с)
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10.03.2026 20:21 Відповісти
На початку війни було відео з Криму де якась отдихайка з Кацапстану після українського нальоту каже на повному серьйозі - Развє нільзя дагаварицца чтоби ми па хахлам маглі стрєлять, а ані па нам нєт?
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11.03.2026 01:15 Відповісти
дуже мило
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10.03.2026 20:22 Відповісти
Нептун нервово дрочить осторонь...фламінго вийшов з чату...пелікан загубив крила.
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10.03.2026 20:22 Відповісти
Русня би ще дронів пустила по рятувальникам, но відімо я багато хочу.
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10.03.2026 20:25 Відповісти
135х135 метров цех в размерах. Если туда прилетело только то что мы видели на видео - 5 штук, причем более менее в шахматном порядке - то это 450 кг взрывчатки в открытом пространстве на радиус 35 метров. Короче на заводе можно вешать табличку "Закрыто навсегда"
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10.03.2026 20:25 Відповісти
на іншому відео чутно 9 прильотів. і це при тому, шо там уже шось гарно димить.
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10.03.2026 20:36 Відповісти
всього 10 ШШ.
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10.03.2026 21:44 Відповісти
Хто не вірив в кацапську електроніку - ознайомтеся і розпишіться. Вона існує, хоча все менше і менше Слава ВСУ!
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10.03.2026 20:27 Відповісти
Якщо ти особисто не вірив , то переглянь відео як розбирають кацапський дрон у ОАЕ , там антенки супутникові - кацапські ((
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10.03.2026 20:29 Відповісти
👍
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10.03.2026 20:30 Відповісти
давненько на "Крємній-Ел" не прилітало. Якщо пам'ять мені не зраджує, то останній раз як раз навесні минулого року.
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10.03.2026 20:32 Відповісти
Певно запізно рудий покидьок підняв ціни на нафту))реанімація москалів запізніла)
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10.03.2026 20:38 Відповісти
там в коментах касапів нема щось схожого на "хорешовски, но мальцев"?
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10.03.2026 20:39 Відповісти
браво !!! браво !!! бравоооо !!! на БИС )))
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10.03.2026 20:40 Відповісти
Піф паф ой ой ой, подыхай кацапський гной) Росіяни розїб*лись - пісюни порозлітались))
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10.03.2026 20:47 Відповісти
у цьому відео, окрім п'яти прильотів КР. слід відзначити що у цей момент наl Брянськом "висів" якийсь ACS-3, який якісно фільмував весь процес ураження.
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10.03.2026 20:52 Відповісти
Кремній-ЕЛ ОЙ...
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10.03.2026 21:00 Відповісти
да там не "поразили", а разнесли в хлам
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10.03.2026 21:04 Відповісти
Пишуть, що там 6 працівників зразу звільнилися, а 37 пішли на лікарняний (деякі з можливістю подальшого звільнення)
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10.03.2026 21:10 Відповісти
Все в цьому сюжеті прекрасно! Від заголовка до відео
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10.03.2026 21:11 Відповісти
"Нє очєнь то і нужєн бил нам етот завод, ко-ко-ко. Нічєво там такова нє дєлалі" (c)
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10.03.2026 21:14 Відповісти
І полум'я синьо- жовте...до чого б це?
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10.03.2026 21:22 Відповісти
суха трава так горить...Через ефект лінзи.
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10.03.2026 22:45 Відповісти
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10.03.2026 21:24 Відповісти
Ще й шість кислобздіїв здохло
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10.03.2026 21:59 Відповісти
Спочатку ракетний завод у воткінську...Тепер "крємній-єл"....Мо і в Криму виносять ППО не просто так ,а міст готують до знесення найближчим часом? 🤞
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10.03.2026 22:44 Відповісти
Для зупинення напівпровідникового виробництва треба щоб залетіло туди де фотолітографія. Все інше легко замінити і не таке коштовне. Тобто, якщо знати де clean room, то можна і кількома дронами впоратись.
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10.03.2026 23:55 Відповісти
А тепер уявіть, що такі удари ми могли б робити щоденно якби Зе з 2019року не згорнув ракетну програму ..
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10.03.2026 23:57 Відповісти
Так треба.
Заводи орків давно є законною ціллю
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11.03.2026 00:34 Відповісти
Кучнєнько лягло.
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11.03.2026 02:01 Відповісти
Я вне политики
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11.03.2026 08:41 Відповісти
Кучно кладуть- це радує
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11.03.2026 09:25 Відповісти
Раньше неоднократно попадали, и что? Будем надеяться, что сейчас уже там трындец настоящий. Хотя какую "микроэлектронику" эти валенки могут делать, наверно такую как Ивашка с дома пионеров. Основную электронику наверняка закупают.
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11.03.2026 12:46 Відповісти
**** бубочка типа оправдывается. Да убивать их надо
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17.03.2026 21:58 Відповісти
 
 