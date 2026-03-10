Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську: є загиблі росіяни. ВIДЕО

Увечері 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Підприємство виготовляє системи управління всіх видів ракет армії Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ та підтвердив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

"Кремній Ел" –– це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Раніше українські військові неодноразово атакували його.

Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються. Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем "Рейд", уточнив Генштаб.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про ракетний удар по Брянську, нібито 6 загиблих та понад 30 поранених росіян.

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Президент про удар

Зеленський у зверненні підтвердив удар ЗСУ по Брянську. Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського по застосуванню ракет, по наших відповідях – "цілком справедливих відповідях агресору".

"Наші воїни уразили один із важливих російських воєнних заводів – у Брянську. Цей завод робив електроніку, комплектуючі для російських ракет. Саме тих, які б’ють по наших містах, по наших селах, по цивільних. Ми захищаємося. Росія давно має змогу закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Фактично це в них спільна війна – що у Росії, що в іранського режиму, що в Північної Кореї. Це у них спільна агресія – проти Заходу, проти всього демократичного світу, проти того, що народи й держави мають свої права і мають реальне значення. Треба захищати життя. Треба бути разом у цьому захисті. Я хочу подякувати всім, хто з Україною! Я дякую всім, хто допомагає дбати про життя та людей", - додав президент.

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