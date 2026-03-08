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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по РФ
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Наслідки удару дронів по нафтобазі в Армавірі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутниковий знімок, зроблений 8 березня, зафіксував наслідки удару українських дронів по нафтобазі в Армавір у Краснодарському краї РФ.  

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, на фотографії високої якості, зробленій 8 березня, видно щонайменше один знищений резервуар із паливом.

Удари по базі в Армавірі
Удари по базі в Армавірі

За попередніми даними, удар припав по накопичувально-перевалочній базі "Південної нафтової компанії".

Повідомляється, що рятувальникам удалося локалізувати пожежу на площі 700 квадратних метрів. Про жертв і поранених російська влада не повідомляла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили два російські фрегати в порту "Новоросійськ" 2 березня, - Генштаб

Раніше повідомлялося, що на нафтобазі в місті Армавір Краснодарського краю РФ сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, у ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.
  • У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод. Оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Татарстан: уражено нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно". ФОТО

Автор: 

нафтопродукти (706) Краснодарський край РФ (75)
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Топ коментарі
+12
одну бочку з мільонів боок в кацапстані , продірявили .
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08.03.2026 18:45 Відповісти
+9
коли вже журналісти навчаться правильно титрувати уражені цілі паливно-енергетичної інфраструктури?? А то тільки дають привід місцевим злостивим коментаторам залишати коменти про "цистерну з бензином".
Це не "нафтобаза", і не "накопичувально-перевалочна база". Це ЛВДС - лінійна виробничо-диспетчерська станція. Це ключовий об'єкт магістрального трубопровідного транспорту нафти та нафтопродуктів, що поєднує кілька нафтоперекачувальних станцій (НПС). Вона забезпечує прийом, зберігання, перекачування та відвантаження палива, будучи вузловим елементом для постачання регіонів, тому є важливою ланкою у магістральній трубопровідній системі.
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08.03.2026 19:10 Відповісти
+6
Там усе повинно було палати та вигоріти вщент.
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08.03.2026 19:28 Відповісти
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одну бочку з мільонів боок в кацапстані , продірявили .
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08.03.2026 18:45 Відповісти
Там усе повинно було палати та вигоріти вщент.
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08.03.2026 19:28 Відповісти
"городок наш Армавір били тіхій..."© Олди знають, про шо я...
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08.03.2026 18:47 Відповісти
Цейво, Гайдар, "Школа"...
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08.03.2026 19:04 Відповісти
+++
У вас энциклопедические знания
"Школа" = Арзамас
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08.03.2026 20:39 Відповісти
😁😁😀😁
Це мій харківський кореш, а історія про Гайдар-Армавір-Арзамас з нашого веселого общажно-студентського минулого...
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08.03.2026 21:57 Відповісти
Друже, то стьоб. Я впевнений, що МА зараз шкіриться, як єхидна...
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08.03.2026 22:04 Відповісти
😆Ми з ним м'яли цю тему годину тому
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08.03.2026 22:08 Відповісти
Ну не так, шоб зовсім, но стараюсь
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08.03.2026 22:16 Відповісти
Як каже МА : "Пачіму армавір? Патаму што я там сидел служил
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09.03.2026 01:08 Відповісти
Неси зачьотку і пляшку конини
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08.03.2026 22:13 Відповісти
Ого, ціла цистерна з 92-м бензином згоріла.
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08.03.2026 18:50 Відповісти
Можливо й з калошою?
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08.03.2026 18:56 Відповісти
Все повинне виграти Для цього треба масовані обстріли,так як роблять підари Клин клином вибивають.
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08.03.2026 18:51 Відповісти
цікаво ці резервуари витримали б влучання балістичною ракетою?
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08.03.2026 18:51 Відповісти
ні, звісно не витримає. Навіть дрон діпстрайку , споряджений тандемною б\ч при влучанні проб'є дах або стінку резервуара. Головне, щоб система наведення забезпечила влучання безпосередньо у резервуар.
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08.03.2026 19:14 Відповісти
Значить справа за малим Україну має очолити людина яка забезпечить виконання ракетної програми без дешевого піару яким зараз користується Зеленський. Без масового виробництва по кілька тис.од на рік жодних шансів серйозно порушити нафтову логістику ворога яка є головним донором бюджету сировинної країни бензоколонки.
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08.03.2026 19:23 Відповісти
справа за можливостями дольоту до цієї конкретної цілі. Від Запоріжжя тихохідному дрону ЛВДС "Армавір" летіти складним маршрутом 700-800 км, оминаючи море, де його будуть бачити як на долоні. Ну або 600 км більш швидкісній КР, яка притиснеться до поверхні моря на 5 метрів. Кожне таке ураження - це окрема операція, яка детально розробляється, і в який приймає участь певна кількість засобів, у тому числі хибних і відволікаючих.
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08.03.2026 19:34 Відповісти
по таким об'єктам треба балістикою з касетною бч бити.
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08.03.2026 19:17 Відповісти
В Армавірі чекають на приліт фламінго від єрмака з бакановим…
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08.03.2026 18:55 Відповісти
Фламінго від Ермака з Бакановим всередині???
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08.03.2026 19:55 Відповісти
Valovyi
-... Пришлите поскорее, мне тошен Армавир!-
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09.03.2026 13:00 Відповісти
коли вже журналісти навчаться правильно титрувати уражені цілі паливно-енергетичної інфраструктури?? А то тільки дають привід місцевим злостивим коментаторам залишати коменти про "цистерну з бензином".
Це не "нафтобаза", і не "накопичувально-перевалочна база". Це ЛВДС - лінійна виробничо-диспетчерська станція. Це ключовий об'єкт магістрального трубопровідного транспорту нафти та нафтопродуктів, що поєднує кілька нафтоперекачувальних станцій (НПС). Вона забезпечує прийом, зберігання, перекачування та відвантаження палива, будучи вузловим елементом для постачання регіонів, тому є важливою ланкою у магістральній трубопровідній системі.
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08.03.2026 19:10 Відповісти
Як пук у калюжу.
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09.03.2026 01:05 Відповісти
Ого скільки невдоволених. Вочевидь це не українці.
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09.03.2026 09:47 Відповісти
іранців не шкода - скільки гандони нам горя своїми шахедами принесли, горіти їм на землі і в пеклі
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09.03.2026 09:51 Відповісти
Ні про що, результат такий наче перднули у борошно, пилу багато, в вихлопу нуль
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09.03.2026 18:41 Відповісти
 
 