Наслідки удару дронів по нафтобазі в Армавірі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Супутниковий знімок, зроблений 8 березня, зафіксував наслідки удару українських дронів по нафтобазі в Армавір у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на фотографії високої якості, зробленій 8 березня, видно щонайменше один знищений резервуар із паливом.
За попередніми даними, удар припав по накопичувально-перевалочній базі "Південної нафтової компанії".
Повідомляється, що рятувальникам удалося локалізувати пожежу на площі 700 квадратних метрів. Про жертв і поранених російська влада не повідомляла.
Раніше повідомлялося, що на нафтобазі в місті Армавір Краснодарського краю РФ сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників.
Що передувало?
- Як повідомлялося, у ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.
- У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод. Оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів.
Топ коментарі
+12 Тарас Пастушенко
показати весь коментар08.03.2026 18:45 Відповісти Посилання
+9 Urs
показати весь коментар08.03.2026 19:10 Відповісти Посилання
+6 Юрій Баховський
показати весь коментар08.03.2026 19:28 Відповісти Посилання
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У вас энциклопедические знания
"Школа" = Арзамас
Це мій харківський кореш, а історія про Гайдар-Армавір-Арзамас з нашого веселого общажно-студентського минулого...
сиделслужил
-... Пришлите поскорее, мне тошен Армавир!-
Це не "нафтобаза", і не "накопичувально-перевалочна база". Це ЛВДС - лінійна виробничо-диспетчерська станція. Це ключовий об'єкт магістрального трубопровідного транспорту нафти та нафтопродуктів, що поєднує кілька нафтоперекачувальних станцій (НПС). Вона забезпечує прийом, зберігання, перекачування та відвантаження палива, будучи вузловим елементом для постачання регіонів, тому є важливою ланкою у магістральній трубопровідній системі.