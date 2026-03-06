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Новини Удари по РФ
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Сили оборони уразили два російські фрегати в порту "Новоросійськ" 2 березня, - Генштаб

корабль,новоросійськ

2 березня 2026 року Сили оборони уразили військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Підтверджено пошкодження двох кораблів російського Чорноморського флоту –– фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зазначається, що ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів.

"Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали у Генштабі.

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Що передувало?

  • Раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що СБУ та Сили оборони під час атаки на порт "Новоросійськ" уразили носій восьми крилатих ракет "Калібр" –– фрегат "Адмірал Ессен".

Внаслідок удару на судні:

  • вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;
  • пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
  • уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;
  • ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Новоросійську РФ пролунали вибухи після атаки дронів. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8477) корабель (1663) Чорноморський флот рф (631) Новоросійськ (40)
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Топ коментарі
+14
оо. гарна новина на вечір, дякую...
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06.03.2026 20:30 Відповісти
+10
Дай Боже, не останні!
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06.03.2026 20:32 Відповісти
+9
Ці фрегати мають екіпажі до 200 осіб. Непогано так ЗСУ гарпуна у ботоксну сраку засадили.
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06.03.2026 20:43 Відповісти
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оо. гарна новина на вечір, дякую...
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06.03.2026 20:30 Відповісти
Терміново повторити. Гарний "рускій карабль" повинен бути рифом.
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06.03.2026 21:42 Відповісти
Дай Боже, не останні!
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06.03.2026 20:32 Відповісти
Дуже добра новина ,сподіваюсь виведені з ладу назавжди.
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06.03.2026 20:39 Відповісти
"Адмирал Макаров" еще и флагман ЧФ. Скорей бы к предыдущему,
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06.03.2026 20:42 Відповісти
Ці фрегати мають екіпажі до 200 осіб. Непогано так ЗСУ гарпуна у ботоксну сраку засадили.
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06.03.2026 20:43 Відповісти
*******..ли по адміралтєйству ЧФ, можна сказати !

Слава ЗСУ !

.
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06.03.2026 20:48 Відповісти
Залишились на плаву... Ще працювати і працювати
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06.03.2026 20:59 Відповісти
авто без двигла, бензину, рулєвої, тормозів, вікон, фар і т.п . теж їздить..з гори
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06.03.2026 21:24 Відповісти
Теперь бы контрольный подводным... обоим.
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06.03.2026 21:28 Відповісти
 
 