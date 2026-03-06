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Сили оборони уразили два російські фрегати в порту "Новоросійськ" 2 березня, - Генштаб
2 березня 2026 року Сили оборони уразили військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Підтверджено пошкодження двох кораблів російського Чорноморського флоту –– фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зазначається, що ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів.
"Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що СБУ та Сили оборони під час атаки на порт "Новоросійськ" уразили носій восьми крилатих ракет "Калібр" –– фрегат "Адмірал Ессен".
Внаслідок удару на судні:
- вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;
- пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
- уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;
- ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.
Топ коментарі
+14 Ирина Александра
показати весь коментар06.03.2026 20:30 Відповісти Посилання
+10 Погрібний Олександр
показати весь коментар06.03.2026 20:32 Відповісти Посилання
+9 Luka Lukich #363772
показати весь коментар06.03.2026 20:43 Відповісти Посилання
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