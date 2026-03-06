Сили оборони уразили два російські фрегати в порту "Новоросійськ" 2 березня, - Генштаб

2 березня 2026 року Сили оборони уразили військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Підтверджено пошкодження двох кораблів російського Чорноморського флоту –– фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зазначається, що ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів.

"Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали у Генштабі.

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Що передувало?

Раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що СБУ та Сили оборони під час атаки на порт "Новоросійськ" уразили носій восьми крилатих ракет "Калібр" –– фрегат "Адмірал Ессен".

Внаслідок удару на судні:

вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;

пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;

уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;

ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

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