Силы обороны поразили два российских фрегата в порту "Новороссийск" 2 марта, - Генштаб

2 марта 2026 года Силы обороны нанесли удар по военно-морской базе "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Подтверждено повреждение двух кораблей российского Черноморского флота –– фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Отмечается, что степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских оккупантов.

"Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

  • Ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и Силы обороны во время атаки на порт "Новороссийск" поразили носитель восьми крылатых ракет "Калибр" –– фрегат "Адмирал Эссен".

Вследствие удара по судну:

  • взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;
  • поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;
  • поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;
  • вероятно поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

оо. гарна новина на вечір, дякую...
06.03.2026 20:30 Ответить
Дай Боже, не останні!
06.03.2026 20:32 Ответить
Дуже добра новина ,сподіваюсь виведені з ладу назавжди.
06.03.2026 20:39 Ответить
"Адмирал Макаров" еще и флагман ЧФ. Скорей бы к предыдущему,
06.03.2026 20:42 Ответить
Ці фрегати мають екіпажі до 200 осіб. Непогано так ЗСУ гарпуна у ботоксну сраку засадили.
06.03.2026 20:43 Ответить
*******..ли по адміралтєйству ЧФ, можна сказати !

Слава ЗСУ !

.
06.03.2026 20:48 Ответить
 
 