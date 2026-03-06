1 082 6
Силы обороны поразили два российских фрегата в порту "Новороссийск" 2 марта, - Генштаб
2 марта 2026 года Силы обороны нанесли удар по военно-морской базе "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Подтверждено повреждение двух кораблей российского Черноморского флота –– фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Отмечается, что степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских оккупантов.
"Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
- Ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и Силы обороны во время атаки на порт "Новороссийск" поразили носитель восьми крылатых ракет "Калибр" –– фрегат "Адмирал Эссен".
Вследствие удара по судну:
- взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;
- поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;
- поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;
- вероятно поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.
