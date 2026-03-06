Силы обороны поразили два российских фрегата в порту "Новороссийск" 2 марта, - Генштаб

2 марта 2026 года Силы обороны нанесли удар по военно-морской базе "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Подтверждено повреждение двух кораблей российского Черноморского флота –– фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Отмечается, что степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских оккупантов.

"Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - добавили в Генштабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефтяной терминал "Шесхарис" и база ВМС РФ поражены в Новороссийске, - Генштаб ВСУ

Что предшествовало?

Ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и Силы обороны во время атаки на порт "Новороссийск" поразили носитель восьми крылатых ракет "Калибр" –– фрегат "Адмирал Эссен".

Вследствие удара по судну:

взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;

поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;

поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;

вероятно поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Новороссийске РФ прогремели взрывы после атаки дронов. ВИДЕО