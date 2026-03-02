В Новороссийске РФ прогремели взрывы после атаки дронов. ВИДЕО
В ночь на 2 марта беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в городе Новороссийск в Краснодарском крае России.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местные паблики.
Что известно?
Местные жители сообщают о десятках мощных взрывов, которые начались после девяти вечера. Также сообщают о пожаре в одном из районов.
По предварительной информации, в Новороссийске активно горит порт и нефтяной терминал после прилетов ударных дронов.
Параллельно с этим о звуках взрывов и тревоге сообщают жители Анапы и Краснодара.
Ранее мы сообщали
- В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров.
