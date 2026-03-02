РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
В Новороссийске РФ прогремели взрывы после атаки дронов. ВИДЕО

В ночь на 2 марта беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в городе Новороссийск в Краснодарском крае России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местные паблики.

Что известно? 

Местные жители сообщают о десятках мощных взрывов, которые начались после девяти вечера. Также сообщают о пожаре в одном из районов.

По предварительной информации, в Новороссийске активно горит порт и нефтяной терминал после прилетов ударных дронов.

Параллельно с этим о звуках взрывов и тревоге сообщают жители Анапы и Краснодара.

Ранее мы сообщали

  • В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Татарстан: поражена нефтеперекачивающая станция "Калейкино". ФОТО

Топ комментарии
+39
Це Іран зійшов з розуму, та обстрілює усе підряд.
02.03.2026 00:16 Ответить
+20
То Черкеси ( Адиги ) відвойовують в москалів свої землі.
Хай живе Велика Черкесія!
02.03.2026 00:24 Ответить
+19
Мстит раше за то что кинули как Мадуро в Венесуэле😆
02.03.2026 00:18 Ответить
Це Іран зійшов з розуму, та обстрілює усе підряд.
02.03.2026 00:16 Ответить
Мстит раше за то что кинули как Мадуро в Венесуэле😆
02.03.2026 00:18 Ответить
усім назло палить нафту бо немає збуту
02.03.2026 00:21 Ответить
100%
02.03.2026 00:19 Ответить
Здається там пожежа. Ні?
02.03.2026 00:50 Ответить
То Черкеси ( Адиги ) відвойовують в москалів свої землі.
Хай живе Велика Черкесія!
02.03.2026 00:24 Ответить
А писали що адміністрація рудого бариги просила не бомбить Новоросійськ бо там у них інтереси.
02.03.2026 01:09 Ответить
у них інтереси не у Новоросійську, а у Южной Озєрєєвке. Просто у цих довбойобів завжди трунощі з географією.
02.03.2026 01:20 Ответить
сподіваюсь "Шесхаріс" горить.
02.03.2026 01:15 Ответить
Мабуть полотенця вирішили що в Новоросійську є американська база і жахнули по ній.
02.03.2026 05:20 Ответить
Аби дощ не пішов
02.03.2026 08:11 Ответить
Горит хорошо, главное не останавливаться.....
02.03.2026 08:48 Ответить
 
 