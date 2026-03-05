СБУ поразила носитель "Калибров" - фрегат "Адмирал Эссен" - в Новороссийске, - источники

СБУ и Силы обороны во время атаки на порт "Новороссийск" поразили носитель восьми крылатых ракет "Калибр" - фрегат "Адмирал Эссен".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Удар был нанесен по средней надстройке корабля.

Смотрите: Российская ПВО сбила свой военный вертолет Ми-8 в Ростовской области. Трое членов экипажа ликвидированы, - ASTRA. ВИДЕО

Последствия

В результате удара на судне:

взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;

поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;

поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;

вероятно поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

Пожар на палубе продолжался около 18 часов, что свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и затрудненной работе аварийных команд.

Критические повреждения судна привели к тому, что фрегат не сможет наносить удары по Украине крылатыми ракетами "Калибр".

Читайте: Массированная атака дронов на Саратов и Энгельс: более 60 взрывов, пожары и блэкаут