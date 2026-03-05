4 104 21
СБУ поразила носитель "Калибров" - фрегат "Адмирал Эссен" - в Новороссийске, - источники
СБУ и Силы обороны во время атаки на порт "Новороссийск" поразили носитель восьми крылатых ракет "Калибр" - фрегат "Адмирал Эссен".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Что известно?
Удар был нанесен по средней надстройке корабля.
Последствия
В результате удара на судне:
- взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;
- поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;
- поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;
- вероятно поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.
Пожар на палубе продолжался около 18 часов, что свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и затрудненной работе аварийных команд.
Критические повреждения судна привели к тому, что фрегат не сможет наносить удары по Украине крылатыми ракетами "Калибр".
Але всі 3000 ракет закінчилися ще в 2025-му
Вау - то дуже круто.
Це самий ********, самий технологічний, самий захищений, найбільш боєздатний москальський надводний корабель.
А ви кажете "самий, самий, самий" (най-, най-, най- --- якщо українською )