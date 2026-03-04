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Новости Видео Военный вертолет разбился в РФ Уничтожение вертолетов врага
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Российская ПВО сбила свой военный вертолет Ми-8 в Ростовской области. Трое членов экипажа ликвидированы, - ASTRA. ВИДЕО

дудки рф

Российский военный вертолет Ми-8 был сбит во время работы ПВО в хуторе Дудки Ростовской области, 3 члена экипажа ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ASTRA сообщили местные жители и подтвердили источники в МЧС РФ.

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Вертолет упал на хлев фермера и загорелся

Как отмечается, в ночь на 4 марта российские силы ПВО в Ростовской области сбили вертолет Ми-8 МО РФ. Он упал на хлев местного фермера в хуторе Дудки Миллеровского района. После падения вертолет загорелся, также сгорел хлев. 

ASTRA дозвонилась до фермера, на чей сарай упал вертолет. Он сообщил, что "с ним все хорошо", после чего положил трубку и от дальнейших комментариев отказался. Трое членов экипажа - "200". Мирные жители не пострадали.

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Хутор Дудки расположен в нескольких километрах от военного аэродрома "Миллерово".

Губернатор не упомянул о потере Ми-8

Ранее о том, что во время работы ПВО по украинским беспилотникам был сбит российский вертолет, без подробностей сообщали Z-паблики и местные жители в чатах. Губернатор о сбивании вертолета не сообщил, отметив лишь, что "никто из людей не пострадал".

"Вчера вечером и ночью Ростовская область подверглась воздушной атаке. Несколько десятков БПЛА были сбиты в двух районах - Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали. Однако без последствий на земле не обошлось - в результате падения обломков БПЛА на территорию строительства базы отдыха частично повреждено (остекление и входные двери) нежилое помещение. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь.

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Автор: 

ПВО (3733) вертолёт (1134) Удары по РФ (1006) Ростовская область РФ (13)
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Топ комментарии
+35
Ну шо можна сказати?... У даному випадку молодці, так тримати...
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04.03.2026 13:13 Ответить
+17
Троє членів екіпажу ліквідовані фермером
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04.03.2026 13:14 Ответить
+11
Анало говнєт.
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04.03.2026 13:14 Ответить
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Ну шо можна сказати?... У даному випадку молодці, так тримати...
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04.03.2026 13:13 Ответить
Троє членів екіпажу ліквідовані фермером
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04.03.2026 13:14 Ответить
він їх дорізав..
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04.03.2026 13:31 Ответить
Шоб не мучились
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04.03.2026 13:34 Ответить
Сєрдобольний.
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04.03.2026 14:01 Ответить
Це гарно, рузькіє свині також прилаштовуються к рідним 200 харчам.
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04.03.2026 16:40 Ответить
Анало говнєт.
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04.03.2026 13:14 Ответить
Щастя, здоров'я воїнам ППО.
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04.03.2026 13:25 Ответить
Щоб їхні жінки отримали похоронки. Повісилися. А сіріти знімалися в порно.
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04.03.2026 13:29 Ответить
Их жены получат бабло за убитого орка, закатят гулянку на неделю и будут в коматозе от пьянки и счастья , одного убили другого найдут 🤣
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04.03.2026 17:17 Ответить
А чому тільки воїнам ППО? Щастя і здоровʼя дохлому екіпажу.
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04.03.2026 14:02 Ответить
перейшов в розряд "безпєлотний вєрталёт" ))
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04.03.2026 13:25 Ответить
Ще б Моськву спалили вщент, було зовсім по кацапські "скрєпно".
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04.03.2026 13:27 Ответить
Москва сгорела целиком
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший Избирком
Никто не выжил - все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
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04.03.2026 16:43 Ответить
Одразу дві серії вийшли , вертольот і сарай.
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04.03.2026 13:29 Ответить
А ще свині. Ті що вже були там + ті що впали.
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04.03.2026 13:48 Ответить
Троє членів екіпажу - "200".
Мирні жителі не постраждали.
худоба в хліві також..
який щасливий кінець...
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04.03.2026 13:29 Ответить
Хутір Дудки - Український хутір!
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04.03.2026 16:35 Ответить
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05.03.2026 15:57 Ответить
Стреляли по боевым комарам и лупанули свою вертушку а комаров то не было, в эту ночь работала боевая ставрида, которая шарахнула кацапское корыто в Средиземном море...
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04.03.2026 13:37 Ответить
Була така пісня, на весіллях за часів совка - Мішка, Мішка, де твоя улибка, повная задора і огня..... Мішкою називають всі коптери серії МІ.
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04.03.2026 13:37 Ответить
На хероя ху.... лостану буде замало, кадиров казав що треба вбивати десь 150 москалі, тоді як йому дадуть хероя, хоча тут ще вертушка, може хоча щось дадуть
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04.03.2026 13:43 Ответить
Ну і *******, смерть кацапам!
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04.03.2026 13:48 Ответить
Туди їх...до Кабзона там вже екадрілія ціла літає...плюс старець прилетів на Шахеді верхи.... кажуть що воно з атола Хімайнеї якогось... сало жере ненажереться
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04.03.2026 13:51 Ответить
Ну, можуть же робити щось корисне!
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04.03.2026 13:56 Ответить
Діти у кацапів такі ж паскудні, як їх кінчені батьки
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04.03.2026 13:59 Ответить
Це покоління кацапів підросте і знову нападе на Україну,захочуть вялічія
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04.03.2026 14:12 Ответить
А казали, у расіян погане ппо...
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04.03.2026 14:32 Ответить
Беруть приклад з кувейтської ППО.
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04.03.2026 14:56 Ответить
Добра новина продовжуйте так .
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04.03.2026 14:53 Ответить
Молодець губернатор, сказав чисту правду:
- Ніхто з людей не постраждав!
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04.03.2026 14:57 Ответить

СЛАВА ЗСУ!
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04.03.2026 16:17 Ответить
Фермер их вилами добрал .
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04.03.2026 18:23 Ответить
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05.03.2026 12:42 Ответить
Свиням фермера манна з неба 😀
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20.03.2026 14:22 Ответить
 
 