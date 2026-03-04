Российская ПВО сбила свой военный вертолет Ми-8 в Ростовской области. Трое членов экипажа ликвидированы, - ASTRA. ВИДЕО

Российский военный вертолет Ми-8 был сбит во время работы ПВО в хуторе Дудки Ростовской области, 3 члена экипажа ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ASTRA сообщили местные жители и подтвердили источники в МЧС РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вертолет упал на хлев фермера и загорелся

Как отмечается, в ночь на 4 марта российские силы ПВО в Ростовской области сбили вертолет Ми-8 МО РФ. Он упал на хлев местного фермера в хуторе Дудки Миллеровского района. После падения вертолет загорелся, также сгорел хлев.

ASTRA дозвонилась до фермера, на чей сарай упал вертолет. Он сообщил, что "с ним все хорошо", после чего положил трубку и от дальнейших комментариев отказался. Трое членов экипажа - "200". Мирные жители не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский вертолет Ка-226 разбился в Дагестане: 4 погибших. ВИДЕО

Хутор Дудки расположен в нескольких километрах от военного аэродрома "Миллерово".

Губернатор не упомянул о потере Ми-8

Ранее о том, что во время работы ПВО по украинским беспилотникам был сбит российский вертолет, без подробностей сообщали Z-паблики и местные жители в чатах. Губернатор о сбивании вертолета не сообщил, отметив лишь, что "никто из людей не пострадал".

"Вчера вечером и ночью Ростовская область подверглась воздушной атаке. Несколько десятков БПЛА были сбиты в двух районах - Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали. Однако без последствий на земле не обошлось - в результате падения обломков БПЛА на территорию строительства базы отдыха частично повреждено (остекление и входные двери) нежилое помещение. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь.

Читайте также: Самолет Ан-2 разбился недалеко от воинской части в Красноярском крае РФ: есть погибшие