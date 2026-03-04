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Російська ППО збила свій військовий гелікоптер Мі-8 у Ростовській області. Троє членів екіпажу ліквідовані, - ASTRA. ВIДЕО

Російський військовий гелікоптер Мі-8 був збитий під час роботи ППО в хуторі Дудки Ростовської області, 3 члени екіпажу ліквідовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ASTRA повідомили місцеві жителі та підтвердили джерела в МНС РФ.

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Гелікоптер упав на хлів фермера та загорівся

Як зазначається, у ніч на 4 березня російські сили ППО в Ростовській області збили гелікоптер Мі-8 МО РФ. Він упав на хлів місцевого фермера в хуторі Дудки Міллеровського району. Після падіння гелікоптер загорівся, також згорів хлів. 

ASTRA додзвонилася до фермера, на чий хлів упав гелікоптер. Він повідомив, що "з ним усе добре", після чого поклав слухавку і від подальших коментарів відмовився. Троє членів екіпажу - "200". Мирні жителі не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський гелікоптер Ка-226 розбився у Дагестані: 4 загиблих. ВIДЕО

Хутір Дудки розташований за кілька кілометрів від військового аеродрому "Міллерово".

Губернатор не згадав про втрату Мі-8

Раніше про те, що під час роботи ППО по українських безпілотниках був збитий російський гелікоптер, без деталей повідомляли Z-пабліки та місцеві жителі в чатах. Губернатор про збиття гелікоптера не повідомив, зазначивши лише, що "ніхто з людей не постраждав".

"Минулого вечора і вночі Ростовська область зазнала повітряної атаки. Кілька десятків БпЛА було здбито у двох районах - Міллеровському та Тарасівському. Люди не постраждали. Однак без наслідків на землі не обійшлося - внаслідок падіння уламків БПЛА на територію будівництва бази відпочинку частково пошкоджено (скління та вхідні двері) нежитлове приміщення. Інформація про наслідки уточнюється", - написав Слюсар.

Також читайте: Літак Ан-2 розбився неподалік військової частини у Красноярському краї РФ: є загиблі

Автор: 

ППО (4174) вертоліт (917) Удари по РФ (1013) Ростовська область РФ (13)
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Топ коментарі
+35
Ну шо можна сказати?... У даному випадку молодці, так тримати...
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04.03.2026 13:13 Відповісти
+17
Троє членів екіпажу ліквідовані фермером
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04.03.2026 13:14 Відповісти
+11
Анало говнєт.
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04.03.2026 13:14 Відповісти
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Ну шо можна сказати?... У даному випадку молодці, так тримати...
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04.03.2026 13:13 Відповісти
Троє членів екіпажу ліквідовані фермером
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04.03.2026 13:14 Відповісти
він їх дорізав..
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04.03.2026 13:31 Відповісти
Шоб не мучились
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04.03.2026 13:34 Відповісти
Сєрдобольний.
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04.03.2026 14:01 Відповісти
Це гарно, рузькіє свині також прилаштовуються к рідним 200 харчам.
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04.03.2026 16:40 Відповісти
Анало говнєт.
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04.03.2026 13:14 Відповісти
Щастя, здоров'я воїнам ППО.
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04.03.2026 13:25 Відповісти
Щоб їхні жінки отримали похоронки. Повісилися. А сіріти знімалися в порно.
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04.03.2026 13:29 Відповісти
Их жены получат бабло за убитого орка, закатят гулянку на неделю и будут в коматозе от пьянки и счастья , одного убили другого найдут 🤣
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04.03.2026 17:17 Відповісти
А чому тільки воїнам ППО? Щастя і здоровʼя дохлому екіпажу.
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04.03.2026 14:02 Відповісти
перейшов в розряд "безпєлотний вєрталёт" ))
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04.03.2026 13:25 Відповісти
Ще б Моськву спалили вщент, було зовсім по кацапські "скрєпно".
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04.03.2026 13:27 Відповісти
Москва сгорела целиком
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший Избирком
Никто не выжил - все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
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04.03.2026 16:43 Відповісти
Одразу дві серії вийшли , вертольот і сарай.
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04.03.2026 13:29 Відповісти
А ще свині. Ті що вже були там + ті що впали.
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04.03.2026 13:48 Відповісти
Троє членів екіпажу - "200".
Мирні жителі не постраждали.
худоба в хліві також..
який щасливий кінець...
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04.03.2026 13:29 Відповісти
Хутір Дудки - Український хутір!
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04.03.2026 16:35 Відповісти
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05.03.2026 15:57 Відповісти
Стреляли по боевым комарам и лупанули свою вертушку а комаров то не было, в эту ночь работала боевая ставрида, которая шарахнула кацапское корыто в Средиземном море...
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04.03.2026 13:37 Відповісти
Була така пісня, на весіллях за часів совка - Мішка, Мішка, де твоя улибка, повная задора і огня..... Мішкою називають всі коптери серії МІ.
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04.03.2026 13:37 Відповісти
На хероя ху.... лостану буде замало, кадиров казав що треба вбивати десь 150 москалі, тоді як йому дадуть хероя, хоча тут ще вертушка, може хоча щось дадуть
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04.03.2026 13:43 Відповісти
Ну і *******, смерть кацапам!
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04.03.2026 13:48 Відповісти
Туди їх...до Кабзона там вже екадрілія ціла літає...плюс старець прилетів на Шахеді верхи.... кажуть що воно з атола Хімайнеї якогось... сало жере ненажереться
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04.03.2026 13:51 Відповісти
Ну, можуть же робити щось корисне!
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04.03.2026 13:56 Відповісти
Діти у кацапів такі ж паскудні, як їх кінчені батьки
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04.03.2026 13:59 Відповісти
Це покоління кацапів підросте і знову нападе на Україну,захочуть вялічія
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04.03.2026 14:12 Відповісти
А казали, у расіян погане ппо...
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04.03.2026 14:32 Відповісти
Беруть приклад з кувейтської ППО.
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04.03.2026 14:56 Відповісти
Добра новина продовжуйте так .
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04.03.2026 14:53 Відповісти
Молодець губернатор, сказав чисту правду:
- Ніхто з людей не постраждав!
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04.03.2026 14:57 Відповісти

СЛАВА ЗСУ!
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04.03.2026 16:17 Відповісти
Фермер их вилами добрал .
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04.03.2026 18:23 Відповісти
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05.03.2026 12:42 Відповісти
Свиням фермера манна з неба 😀
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20.03.2026 14:22 Відповісти
 
 