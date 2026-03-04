Російська ППО збила свій військовий гелікоптер Мі-8 у Ростовській області. Троє членів екіпажу ліквідовані, - ASTRA. ВIДЕО
Російський військовий гелікоптер Мі-8 був збитий під час роботи ППО в хуторі Дудки Ростовської області, 3 члени екіпажу ліквідовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ASTRA повідомили місцеві жителі та підтвердили джерела в МНС РФ.
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Гелікоптер упав на хлів фермера та загорівся
Як зазначається, у ніч на 4 березня російські сили ППО в Ростовській області збили гелікоптер Мі-8 МО РФ. Він упав на хлів місцевого фермера в хуторі Дудки Міллеровського району. Після падіння гелікоптер загорівся, також згорів хлів.
ASTRA додзвонилася до фермера, на чий хлів упав гелікоптер. Він повідомив, що "з ним усе добре", після чого поклав слухавку і від подальших коментарів відмовився. Троє членів екіпажу - "200". Мирні жителі не постраждали.
Хутір Дудки розташований за кілька кілометрів від військового аеродрому "Міллерово".
Губернатор не згадав про втрату Мі-8
Раніше про те, що під час роботи ППО по українських безпілотниках був збитий російський гелікоптер, без деталей повідомляли Z-пабліки та місцеві жителі в чатах. Губернатор про збиття гелікоптера не повідомив, зазначивши лише, що "ніхто з людей не постраждав".
"Минулого вечора і вночі Ростовська область зазнала повітряної атаки. Кілька десятків БпЛА було здбито у двох районах - Міллеровському та Тарасівському. Люди не постраждали. Однак без наслідків на землі не обійшлося - внаслідок падіння уламків БПЛА на територію будівництва бази відпочинку частково пошкоджено (скління та вхідні двері) нежитлове приміщення. Інформація про наслідки уточнюється", - написав Слюсар.
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Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший Избирком
Никто не выжил - все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
Мирні жителі не постраждали.
худоба в хліві також..
який щасливий кінець...
- Ніхто з людей не постраждав!
СЛАВА ЗСУ!