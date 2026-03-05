Массированная атака дронов на Саратов и Энгельс: более 60 взрывов, пожары и блэкаут

В ночь на 5 марта в Саратове и Энгельсе во время массированной атаки БПЛА прогремело более 60 взрывов. Под ударом оказались НПЗ и критическая инфраструктура. В регионе частичный блэкаут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По сообщениям очевидцев, атака беспилотников началась около 23:00 и продолжалась несколько часов. За это время прогремело не менее 60 взрывов. В результате атаки в регионе вспыхнули пожары, а часть районов осталась без электроснабжения.

Местные жители рассказывают, что небо над городами освещали вспышки взрывов и работа систем ПВО. В то же время полностью избежать попаданий, по их словам, не удалось.

Что известно о последствиях

В одном из районов Саратова возник масштабный пожар, который тушили несколько часов.

Из-за повреждения линий электропередач часть Саратова и Энгельса осталась без света.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал атаку "самой массированной за год". По официальной информации, повреждена гражданская инфраструктура, сообщается о трех пострадавших.

Вероятные цели ударов

По данным Минобороны РФ, якобы было сбито 48 беспилотников. В то же время украинские мониторинговые ресурсы сообщают о возможных попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В частности, речь идет об атаке на Саратовский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксирован сильный пожар. Также сообщается об активности беспилотников в районе аэродрома "Энгельс-2", который является базой для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки, а ситуация в регионе остается напряженной.

