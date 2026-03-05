РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
7 522 31

Массированная атака дронов на Саратов и Энгельс: более 60 взрывов, пожары и блэкаут

Самая массовая атака за год: взрывы в Саратове и на авиабазе "Энгельс-2"

В ночь на 5 марта в Саратове и Энгельсе во время массированной атаки БПЛА прогремело более 60 взрывов. Под ударом оказались НПЗ и критическая инфраструктура. В регионе частичный блэкаут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По сообщениям очевидцев, атака беспилотников началась около 23:00 и продолжалась несколько часов. За это время прогремело не менее 60 взрывов. В результате атаки в регионе вспыхнули пожары, а часть районов осталась без электроснабжения.

Местные жители рассказывают, что небо над городами освещали вспышки взрывов и работа систем ПВО. В то же время полностью избежать попаданий, по их словам, не удалось.

Что известно о последствиях

В одном из районов Саратова возник масштабный пожар, который тушили несколько часов.

Из-за повреждения линий электропередач часть Саратова и Энгельса осталась без света.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал атаку "самой массированной за год". По официальной информации, повреждена гражданская инфраструктура, сообщается о трех пострадавших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Саратове и Энгельсе РФ прогремело до 20 взрывов за полчаса во время атаки дронов. ВИДЕО

Вероятные цели ударов

По данным Минобороны РФ, якобы было сбито 48 беспилотников. В то же время украинские мониторинговые ресурсы сообщают о возможных попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В частности, речь идет об атаке на Саратовский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксирован сильный пожар. Также сообщается об активности беспилотников в районе аэродрома "Энгельс-2", который является базой для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки, а ситуация в регионе остается напряженной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефтяной терминал "Шесхарис" и база ВМС РФ поражены в Новороссийске, - Генштаб ВСУ

Автор: 

беспилотник (2894) Саратов (22) Удары по РФ (733)
Топ комментарии
+12
Боже, як же ж приємно,коли стрічка з ранку починається саме з таких новин!
показать весь комментарий
05.03.2026 07:00 Ответить
+11
Das ist gut!
показать весь комментарий
05.03.2026 06:48 Ответить
+9
Саратов став Сратов
показать весь комментарий
05.03.2026 06:46 Ответить
Саратов став Сратов
показать весь комментарий
05.03.2026 06:46 Ответить
Усратов.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:23 Ответить
Не розумію - нащо так далеко посилати дрони, коли поруч Донецьк, Ростов, Воронеж, Сімферополь , Севастополь ...?

Мабуть для "квартальщиків" головне то піар, а не реальні результати !?
показать весь комментарий
05.03.2026 08:12 Ответить
ростов і воронєж своє теж отримують, не переживайте. А бити по українським окупованим містам нераціонально - москві на них насрати.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:06 Ответить
Das ist gut!
показать весь комментарий
05.03.2026 06:48 Ответить
хенде хох !
показать весь комментарий
05.03.2026 06:49 Ответить
Я, я, das ist fantastisch!
показать весь комментарий
05.03.2026 07:03 Ответить
Все эти Энгельсы вместе взятые не стОят одного хорошего пожара в мааацкве.
показать весь комментарий
05.03.2026 06:51 Ответить
Туди дронами не пролізти. Тільки балістика.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:04 Ответить
Можно асфальтом попробовать. На гроши, вкатанные в асфальт, можно было купить тысячи баллистических ракет. И самим сделать ещё тысячи. Ниже зона поражения Сапсаном.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:15 Ответить
Підтримую, потрібно було всього-лиш навсього розвивати ''Сапсан'' ''Нептун'', ''Вільху'', а не закатувати їх в асфальт. Але там багато не вкрадеш, в на дорогах все оточення Зеленського і він сам стали доларовими мільярдерами.
Величезну помилку народ зробив на виборах 2019 року, яка призвела до цих подій. Був би президентом Порошенко, та при президенту Байдену, ми мали б інших купу ракет і давно вступили в НАТО. Жили б мирно разом з європейцями, а так ціною жертв мільйонів і втратою територій зробили мільярдерами купку бізнес- партнерів Голобородька' і їх антиукраїнські налаштованих родин. Міндічі, цукермани і шефіри не дадуть збрехати. Але саме страшне те, що це ще далеко не кінець.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:30 Ответить
Согласен, полный пиZ... конец будет когда тупорылый скот выберет очередного Усика.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:34 Ответить
Чи прутилу з вакарчуком .
показать весь комментарий
05.03.2026 08:43 Ответить
а ти мабуть не такий... пригадай 19 рік...
показать весь комментарий
05.03.2026 09:20 Ответить
для об`єктивності: коли б вскочив у яму на дорозі так само розп...я б. тому тут таке: хто робить а хто п..ь (з різними наголосами, звичайно)
показать весь комментарий
05.03.2026 08:36 Ответить
Боже, як же ж приємно,коли стрічка з ранку починається саме з таких новин!
показать весь комментарий
05.03.2026 07:00 Ответить
За чотири роки війни скільки було ударів по Київу? А от по мацкві - жодного! Жодного, *****! Оце все, що потрібно знати про повну безсиль нинішньої "зеленої" влади на чолі з Зєлєньськім!
показать весь комментарий
05.03.2026 07:04 Ответить
видно, що ти не хочеш, щоб по твоїй столиці прилітало, але не нервуй, все буде ок.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:31 Ответить
що, думаєш твоя москва настільки добре захищена, що ти готовий ризикувати?
показать весь комментарий
05.03.2026 07:39 Ответить
Українці пишуть "Києву". Хто пише "Київу", той маскується під українця.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:06 Ответить
Треба лупашити по маскве, решта міст мразіянам не болить
показать весь комментарий
05.03.2026 07:20 Ответить
Поки що не пробити.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:22 Ответить
Я з Сирця, і випускник КТРЕ 1984, тому дуже вері мач радію, хлопці і дівчата хто з дронами, ви попросту суперові, дай вам боже.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:21 Ответить
Дронокарма.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:24 Ответить
Був я колись в Саратовській області. Вона якщо вся згорить то гірше не стане.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:24 Ответить
Ніхто і не помітить )
показать весь комментарий
05.03.2026 08:06 Ответить
А чому не вдарили хоча б 5 грудня ? а було ніколи, тоді двушечку на маскву готували. От уміють зешмарклі все своєчасно зробити. Типу як дороги для кацапні перед повномасштабкою. Як то так.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:15 Ответить
Пишуть, що наші довбають заправки стратегічної авіації у енгельсі.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:28 Ответить
 
 