Массированная атака дронов на Саратов и Энгельс: более 60 взрывов, пожары и блэкаут
В ночь на 5 марта в Саратове и Энгельсе во время массированной атаки БПЛА прогремело более 60 взрывов. Под ударом оказались НПЗ и критическая инфраструктура. В регионе частичный блэкаут.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По сообщениям очевидцев, атака беспилотников началась около 23:00 и продолжалась несколько часов. За это время прогремело не менее 60 взрывов. В результате атаки в регионе вспыхнули пожары, а часть районов осталась без электроснабжения.
Местные жители рассказывают, что небо над городами освещали вспышки взрывов и работа систем ПВО. В то же время полностью избежать попаданий, по их словам, не удалось.
Что известно о последствиях
В одном из районов Саратова возник масштабный пожар, который тушили несколько часов.
Из-за повреждения линий электропередач часть Саратова и Энгельса осталась без света.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал атаку "самой массированной за год". По официальной информации, повреждена гражданская инфраструктура, сообщается о трех пострадавших.
Вероятные цели ударов
По данным Минобороны РФ, якобы было сбито 48 беспилотников. В то же время украинские мониторинговые ресурсы сообщают о возможных попаданиях по объектам критической инфраструктуры.
В частности, речь идет об атаке на Саратовский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксирован сильный пожар. Также сообщается об активности беспилотников в районе аэродрома "Энгельс-2", который является базой для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки, а ситуация в регионе остается напряженной.
Мабуть для "квартальщиків" головне то піар, а не реальні результати !?
Величезну помилку народ зробив на виборах 2019 року, яка призвела до цих подій. Був би президентом Порошенко, та при президенту Байдену, ми мали б інших купу ракет і давно вступили в НАТО. Жили б мирно разом з європейцями, а так ціною жертв мільйонів і втратою територій зробили мільярдерами купку бізнес- партнерів Голобородька' і їх антиукраїнські налаштованих родин. Міндічі, цукермани і шефіри не дадуть збрехати. Але саме страшне те, що це ще далеко не кінець.
пиZ... конец будет когда тупорылый скот выберет очередного Усика.