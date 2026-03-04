РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6578 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 868 17

В Саратове и Энгельсе РФ прогремело до 20 взрывов за полчаса во время атаки дронов. ВИДЕО

В сети обнародовали видеозапись, где прозвучала серия взрывов над Саратовом и Энгельсом вследствие атаки дронов вечером 4 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители пишут, что в течение примерно 30 минут в разных районах городов прогремело от 17 до 20 взрывов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Свидетели отмечают, что после взрывов в городе начались перебои со светом, а беспилотники якобы летели на низкой высоте.

"Официальной информации о последствиях на земле пока нет", - сообщают пропагандистские СМИ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 8 дронов попали в химический завод в Кировской области РФ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предательница Повалий мечтает об оккупации Украины: "Там арестованный мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, русский". ВИДЕО

Автор: 

россия (22333) Саратов (22) атака (839) дроны (4853) Энгельс (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Энгельс - это хорошо...
показать весь комментарий
04.03.2026 22:57 Ответить
+10
Огнєй так много золотих на уліцах Саратова...
показать весь комментарий
04.03.2026 23:07 Ответить
+8
Декомунізація !
показать весь комментарий
04.03.2026 23:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Энгельс - это хорошо...
показать весь комментарий
04.03.2026 22:57 Ответить
Maю надiю що не у самому энгелсi, а на тому паскудному аэродромi.
показать весь комментарий
05.03.2026 00:21 Ответить
там у Енгельсі достатньо цілей - за 8 км від ЗПП знаходиться комбінат Росрезерва "Крістал", за пів-кілометра та кілометр від ЗПП - дві теріторії де зберігається авіаційне озброєння. Після епічного розйобу тих складів рік тому запаси КР могли перенести на "об'єкт С" північніше за 6 кілометрів від летовища. Там колись зберігали "спецзаряди", тому цей об'єкт більш захищений.
показать весь комментарий
05.03.2026 01:05 Ответить
Декомунізація !
показать весь комментарий
04.03.2026 23:07 Ответить
Огнєй так много золотих на уліцах Саратова...
показать весь комментарий
04.03.2026 23:07 Ответить
Kakie kriki vastorga , patom naverna kričali , možem pavtarit.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:08 Ответить
"...можєм павтаріть !" ......
показать весь комментарий
04.03.2026 23:21 Ответить
Нажаль, це вибухи від роботи ворожої ппо.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:17 Ответить
Чому нажаль? Як завжди в хату попали.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:21 Ответить
Уй з нею, там ще є.
показать весь комментарий
05.03.2026 01:06 Ответить
Tак, як завжди, усе сбили! "Патєрь нєт"!
показать весь комментарий
05.03.2026 00:23 Ответить
Мі любім саратовскоє пєвєо
показать весь комментарий
04.03.2026 23:19 Ответить
Трєвожно...
показать весь комментарий
04.03.2026 23:29 Ответить
Саретау, Жовта Гора, який саратов на кацапський манер.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:39 Ответить
Двіжуха.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:44 Ответить
Раз информации нет, значит не попали
показать весь комментарий
05.03.2026 00:02 Ответить
 
 