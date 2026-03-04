В Саратове и Энгельсе РФ прогремело до 20 взрывов за полчаса во время атаки дронов. ВИДЕО

В сети обнародовали видеозапись, где прозвучала серия взрывов над Саратовом и Энгельсом вследствие атаки дронов вечером 4 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители пишут, что в течение примерно 30 минут в разных районах городов прогремело от 17 до 20 взрывов.

Свидетели отмечают, что после взрывов в городе начались перебои со светом, а беспилотники якобы летели на низкой высоте.

"Официальной информации о последствиях на земле пока нет", - сообщают пропагандистские СМИ.

