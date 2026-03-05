Масована атака дронів на Саратов і Енгельс: понад 60 вибухів, пожежі та блекаут

У ніч проти 5 березня в Саратові та Енгельсі під час масованої атаки БпЛА пролунало понад 60 вибухів. Під ударом опинилися НПЗ, та критична інфраструктура. У регіоні частковий блекаут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За повідомленнями очевидців, атака безпілотників розпочалася близько 23:00 і тривала кілька годин. За цей час пролунало не менше 60 вибухів. Унаслідок атаки в регіоні спалахнули пожежі, а частина районів залишилася без електропостачання.

Місцеві жителі розповідають, що небо над містами освітлювали спалахи вибухів та робота систем ППО. Водночас повністю уникнути влучань, за їхніми словами, не вдалося.

Що відомо про наслідки

В одному з районів Саратова виникла масштабна пожежа, яку гасили кілька годин.

Через пошкодження ліній електропередач частина Саратова та Енгельса залишилася без світла.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін назвав атаку "наймасованішою за рік". За офіційною інформацією, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомляється про трьох постраждалих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Саратові та Енгельсі РФ пролунало до 20 вибухів за пів години під час атаки дронів. ВIДЕО

Ймовірні цілі ударів

За даними Міноборони РФ, нібито було збито 48 безпілотників. Водночас українські моніторингові ресурси повідомляють про можливі влучання по об’єктах критичної інфраструктури.

Зокрема, йдеться про атаку на Саратовський нафтопереробний завод, де зафіксовано сильну пожежу. Також повідомляється про активність безпілотників у районі аеродрому "Енгельс-2", що є базою для російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки, а ситуація в регіоні залишається напруженою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нафтовий термінал "Шесхаріс" та базу ВМС РФ уражено в Новоросійську, - Генштаб ЗСУ