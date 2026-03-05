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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Масована атака дронів на Саратов і Енгельс: понад 60 вибухів, пожежі та блекаут

Наймасованіша атака за рік: вибухи в Саратові й на авіабазі "Енгельс-2"

У ніч проти 5 березня в Саратові та Енгельсі під час масованої атаки БпЛА пролунало понад 60 вибухів. Під ударом опинилися НПЗ, та критична інфраструктура. У регіоні частковий блекаут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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За повідомленнями очевидців, атака безпілотників розпочалася близько 23:00 і тривала кілька годин. За цей час пролунало не менше 60 вибухів. Унаслідок атаки в регіоні спалахнули пожежі, а частина районів залишилася без електропостачання.

Місцеві жителі розповідають, що небо над містами освітлювали спалахи вибухів та робота систем ППО. Водночас повністю уникнути влучань, за їхніми словами, не вдалося.

Що відомо про наслідки

В одному з районів Саратова виникла масштабна пожежа, яку гасили кілька годин.

Через пошкодження ліній електропередач частина Саратова та Енгельса залишилася без світла.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін назвав атаку "наймасованішою за рік". За офіційною інформацією, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомляється про трьох постраждалих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Саратові та Енгельсі РФ пролунало до 20 вибухів за пів години під час атаки дронів. ВIДЕО

Ймовірні цілі ударів

За даними Міноборони РФ, нібито було збито 48 безпілотників. Водночас українські моніторингові ресурси повідомляють про можливі влучання по об’єктах критичної інфраструктури.

Зокрема, йдеться про атаку на Саратовський нафтопереробний завод, де зафіксовано сильну пожежу. Також повідомляється про активність безпілотників у районі аеродрому "Енгельс-2", що є базою для російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки, а ситуація в регіоні залишається напруженою.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5954) Саратов (40) Удари по РФ (1013)
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Топ коментарі
+27
Боже, як же ж приємно,коли стрічка з ранку починається саме з таких новин!
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05.03.2026 07:00 Відповісти
+26
Саратов став Сратов
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05.03.2026 06:46 Відповісти
+22
Das ist gut!
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05.03.2026 06:48 Відповісти
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А чому не вдарили хоча б 5 грудня ? а було ніколи, тоді двушечку на маскву готували. От уміють зешмарклі все своєчасно зробити. Типу як дороги для кацапні перед повномасштабкою. Як то так.
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05.03.2026 08:15 Відповісти
А якби вдарили 5 грудня - ти писав би, чому не вдарили 5 вересня, вірно? І так, це далеко не перший удар по Енгельсу.
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05.03.2026 10:21 Відповісти
Все можна пояснити, але не всім, тому даже не пробую. На даний момент 5 до 2.
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05.03.2026 13:23 Відповісти
Пишуть, що наші довбають заправки стратегічної авіації у енгельсі.
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05.03.2026 08:28 Відповісти
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