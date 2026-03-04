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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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У Саратові та Енгельсі РФ пролунало до 20 вибухів за пів години під час атаки дронів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, де серія вибухів над Саратовом та Енгельсом внаслідок атаки дронів увечері 4 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі пишуть, що протягом приблизно 30 хвилин у різних районах міст пролунало від 17 до 20 вибухів.

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Свідки зазначають, що після вибухів у місті почалися перебої зі світлом, а безпілотники нібито летіли на низькій висоті.

"Офіційної інформації про наслідки на землі наразі немає", - повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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росія (70371) Саратов (40) атака (1624) дрони (8389) Енгельс (3)
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Топ коментарі
+29
Огнєй так много золотих на уліцах Саратова...
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04.03.2026 23:07 Відповісти
+26
Энгельс - это хорошо...
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04.03.2026 22:57 Відповісти
+17
Декомунізація !
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04.03.2026 23:07 Відповісти
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Энгельс - это хорошо...
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04.03.2026 22:57 Відповісти
Maю надiю що не у самому энгелсi, а на тому паскудному аэродромi.
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05.03.2026 00:21 Відповісти
там у Енгельсі достатньо цілей - за 8 км від ЗПП знаходиться комбінат Росрезерва "Крістал", за пів-кілометра та кілометр від ЗПП - дві теріторії де зберігається авіаційне озброєння. Після епічного розйобу тих складів рік тому запаси КР могли перенести на "об'єкт С" північніше за 6 кілометрів від летовища. Там колись зберігали "спецзаряди", тому цей об'єкт більш захищений.
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05.03.2026 01:05 Відповісти
Декомунізація !
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04.03.2026 23:07 Відповісти
Огнєй так много золотих на уліцах Саратова...
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04.03.2026 23:07 Відповісти
Kakie kriki vastorga , patom naverna kričali , možem pavtarit.
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04.03.2026 23:08 Відповісти
"...можєм павтаріть !" ......
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04.03.2026 23:21 Відповісти
Оргазм - он такой!
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05.03.2026 12:09 Відповісти
Нажаль, це вибухи від роботи ворожої ппо.
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04.03.2026 23:17 Відповісти
Чому нажаль? Як завжди в хату попали.
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04.03.2026 23:21 Відповісти
Tак, як завжди, усе сбили! "Патєрь нєт"!
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05.03.2026 00:23 Відповісти
Мі любім саратовскоє пєвєо
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04.03.2026 23:19 Відповісти
Трєвожно...
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04.03.2026 23:29 Відповісти
Саретау, Жовта Гора, який саратов на кацапський манер.
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04.03.2026 23:39 Відповісти
Так они там сейчас и серут целую желтую гору!
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05.03.2026 12:10 Відповісти
Двіжуха.
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04.03.2026 23:44 Відповісти
Раз информации нет, значит не попали
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05.03.2026 00:02 Відповісти
Інформація через добу зʼявляється, коли супутниками вдень все роздивляться.
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05.03.2026 07:36 Відповісти
Найважливішим об'єктом в Енгельсі є авіабаза https://www.google.com/search?client=opera&q=%C2%AB%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81-2%C2%BB&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&mstk=AUtExfCmAZ4tBm7P4LII75YNAXZUXLx_Xd5wx31BBRss0YIVnvDxUfZ3vudMwG7L8qlBTKAJj-JT_KN0dF-yjZmSifiYJTwk8mLJIfJgsbdSHkyVH4-AT7lq947NRioOR1EE8kC4-h2TTLZrbAcJK4qj01G9Pgoig5R5Zward1Dammfi36c&csui=3&ved=2ahUKEwjXzYXJy4eTAxWYk2oFHbUaGccQgK4QegQIARAB «Енгельс-2» - основна база стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, що атакують Україну. Відстань від ЛБЗ до Енгельса складає близько 600-700 км. Пріоритетними цілями є літаки на відкритих майданчиках, склади крилатих ракет Х-101, паливосховища та інфраструктура аеродрому.Хоча вони зараз намагаються не тримати там літаки як раз через наші вдалі атаки дронами і перегоняють, і ховають іх на авіабазі Оленья (це район Мурманська) звідти вони знову перед нанесенням ударів летять у Єнгельс на дозаправку, обслуговування ,завантаження ракет (бо там основний склад ракет) і виліт на пускові точки над Каспіем..На Каспій вони пруться з простоі банальної причини - при частих ,,самоскидах'' і відмовах ракет море стає ідеальним місцем для приховування доказів і падіння брухту без свідків і жертв на землі. Плюс, звідти вони намагаються намацати слабкі місця в нашій системі ППО, Такі дальні перельоти дуже виснажують і зношують і без того вже стару техніку але кацапня йде на це щоб запобігти іх ураження... .
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05.03.2026 03:41 Відповісти
А чйо зразу уйді?
Давайте, банки з водою на підвіконня ставте, заряжайте воду "лучікамі дабра" і самі по пояс з вікон повисовуйтесь, може прилетить шматочок "благадаті" просветляющєй...
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05.03.2026 05:51 Відповісти
Проводиться депутінізація РФ.
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05.03.2026 06:37 Відповісти
уйді от окна бл*дь!
уааааааааа (в три горла)......
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05.03.2026 08:19 Відповісти
 
 