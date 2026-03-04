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У Саратові та Енгельсі РФ пролунало до 20 вибухів за пів години під час атаки дронів. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис, де серія вибухів над Саратовом та Енгельсом внаслідок атаки дронів увечері 4 березня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі пишуть, що протягом приблизно 30 хвилин у різних районах міст пролунало від 17 до 20 вибухів.
Свідки зазначають, що після вибухів у місті почалися перебої зі світлом, а безпілотники нібито летіли на низькій висоті.
"Офіційної інформації про наслідки на землі наразі немає", - повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Топ коментарі
+29 Анатолій Панасюк
показати весь коментар04.03.2026 23:07 Відповісти Посилання
+26 Андрей Ерофеев
показати весь коментар04.03.2026 22:57 Відповісти Посилання
+17 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар04.03.2026 23:07 Відповісти Посилання
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Давайте, банки з водою на підвіконня ставте, заряжайте воду "лучікамі дабра" і самі по пояс з вікон повисовуйтесь, може прилетить шматочок "благадаті" просветляющєй...
уааааааааа (в три горла)......