У Саратові та Енгельсі РФ пролунало до 20 вибухів за пів години під час атаки дронів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, де серія вибухів над Саратовом та Енгельсом внаслідок атаки дронів увечері 4 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі пишуть, що протягом приблизно 30 хвилин у різних районах міст пролунало від 17 до 20 вибухів.

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Свідки зазначають, що після вибухів у місті почалися перебої зі світлом, а безпілотники нібито летіли на низькій висоті.

"Офіційної інформації про наслідки на землі наразі немає", - повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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