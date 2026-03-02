Нафтовий термінал "Шесхаріс" та базу ВМС РФ уражено в Новоросійську, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ".

На території зафіксовано масштабну пожежу.

"За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.



Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Інші ураження

"Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї рф)", - додали в Генштабі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що СБУ та Сили оборони уразили військові кораблі РФ, системи ППО рашистів та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ".

В окупованому Криму уражено центр дальнього космічного зв’язку, низку об’єктів ППО та живу силу противника.

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