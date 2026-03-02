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Новини Удари по РФ
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Нафтовий термінал "Шесхаріс" та базу ВМС РФ уражено в Новоросійську, - Генштаб ЗСУ

Удар по Новоросійську: подробиці від Генштабу

Сили оборони України атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ".

На території зафіксовано масштабну пожежу.

"За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Інші ураження

"Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї рф)", - додали в Генштабі.

Читайте: 145 боєзіткнень за добу: запеклі бої на Сході та Півдні, - Генштаб. КАРТА

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що СБУ та Сили оборони уразили військові кораблі РФ, системи ППО рашистів та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ".

В окупованому Криму уражено центр дальнього космічного зв’язку, низку об’єктів ППО та живу силу противника.

Читайте: Уражено РЛС та інші об’єкти і зосередження живої сили окупантів на ТОТ і в РФ, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (8456) Удари по РФ (1008) Новоросійськ (38)
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Топ коментарі
+13
кацапи самі себе ********
за допомогою іранських ракет
орбан може підтвердити - має відповідні супутникові фото
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02.03.2026 14:57 Відповісти
+11
от це і є реальні санкції проти росії, а не казки Європи
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02.03.2026 14:57 Відповісти
+8
Чудові новини ! Дякуємо тим хто здійснив цю операцію.
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02.03.2026 14:59 Відповісти
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кацапи самі себе ********
за допомогою іранських ракет
орбан може підтвердити - має відповідні супутникові фото
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02.03.2026 14:57 Відповісти
Не орбан - лука.
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02.03.2026 15:01 Відповісти
у бульбофюрера карти на стіні, а у віті орбана - супутникові
************* хандони вони такі, із картами...
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02.03.2026 15:08 Відповісти
от це і є реальні санкції проти росії, а не казки Європи
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02.03.2026 14:57 Відповісти
Чудові новини ! Дякуємо тим хто здійснив цю операцію.
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02.03.2026 14:59 Відповісти
Хіба у нафтовому терміналі "Шесхаріс" нема "економічних інтересів" СШТ?
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02.03.2026 14:59 Відповісти
Нема. "Шесхаріс" - власність російської ПАО "Транснєфть".
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02.03.2026 15:06 Відповісти
У них свій термінал КТК
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02.03.2026 17:19 Відповісти
"Шесхарис"... имя невесты Александра Невского, шо ли).
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02.03.2026 15:07 Відповісти
це топонім адигейського похоження, який дослівно перекладається як "той, хто сидить на коні".
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02.03.2026 15:15 Відповісти
ісконно москальське слово....
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02.03.2026 15:27 Відповісти
у них все крадене. Споконвічна традиція.
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02.03.2026 15:29 Відповісти
Скрєпноє! Таке ж саме, як "бурка", "башлик", "шашлик"...
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02.03.2026 17:25 Відповісти
Остання ніч Шесхариссади...
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02.03.2026 15:28 Відповісти
ШесхарисЗади.
Мені взагалі подобається оте східне доповнення до імені "заде". Чесно та відверто.
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02.03.2026 17:27 Відповісти
Нафтовий термінал "Шесхаріс" - чи це не той самий, казахсько-американський?
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02.03.2026 15:31 Відповісти
Ні. У консорціуму свій термінал КТК
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02.03.2026 17:20 Відповісти
 
 