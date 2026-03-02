Нафтовий термінал "Шесхаріс" та базу ВМС РФ уражено в Новоросійську, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ".
На території зафіксовано масштабну пожежу.
"За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Інші ураження
"Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї рф)", - додали в Генштабі.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що СБУ та Сили оборони уразили військові кораблі РФ, системи ППО рашистів та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ".
В окупованому Криму уражено центр дальнього космічного зв’язку, низку об’єктів ППО та живу силу противника.
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за допомогою іранських ракет
орбан може підтвердити - має відповідні супутникові фото
************* хандони вони такі, із картами...
Мені взагалі подобається оте східне доповнення до імені "заде". Чесно та відверто.