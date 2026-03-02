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Новини Удари по РФ
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Військові кораблі, ППО та нафтову інфраструктуру уразила СБУ в порту "Новоросійськ", - джерела. ВIДЕО

СБУ та Сили оборони уразили військові кораблі РФ, системи ППО рашистів та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Подробиці

Удару завдали БпЛА ЦСО "А" СБУ, а також ДПСУ, ГУР, СБС та ССО.

Читайте також: Уражено передовий пункт управління дивізії РФ, низку логістичних об’єктів та живу силу ворога, - Генштаб

Результати

Попередньо відомо, що БпЛА уразили військові кораблі, радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2", шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".

Триває масштабна пожежа.

Термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії та забезпечує паливом російських окупантів, які воюють в Україні.

Читайте: БпЛА та БЕКи атакували Новоросійськ: під ударом - нафтовий термінал "Шесхаріс"

Автор: 

Удари по РФ (1008) Новоросійськ (38)
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Топ коментарі
+22
воно само самовразилось..
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02.03.2026 13:06 Відповісти
+22
громадянська війна на **********
згоден
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02.03.2026 13:07 Відповісти
+20
Молодці хлопці!
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02.03.2026 13:12 Відповісти
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знов буде протест від Штатів?
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02.03.2026 13:04 Відповісти
воно само самовразилось..
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02.03.2026 13:06 Відповісти
громадянська війна на **********
згоден
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02.03.2026 13:07 Відповісти
Комсомольцям подобається,судячи з їх воплів 😁
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02.03.2026 13:57 Відповісти
Кацапские ублюдки во всей грязной сущности:

даже юная девушка возраста 17-18 лет способна выражать свои эмоции только грязной матерной лексикой. Такое у них "духовно-православное" семейное воспитание...
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02.03.2026 18:54 Відповісти
Не верьте зеленым гельминтам. Им врать что дышать.
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02.03.2026 13:22 Відповісти
Штати тепер продають нафту а не купують. Через Іран нафта дорожчає. Новорашинськ їм до сраки.
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02.03.2026 13:43 Відповісти
Подорожчає. Тимчасово. Бо на планеті - профіцит видобутку. Причому великий. Саудити та Гаяна можуть впродовж буквально пари-трійки місяців більшу частину і іранської, і засрашинської нафти замінити...
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02.03.2026 14:09 Відповісти
...можуть... але як транспортувати будуть, якщо Ормузка протока під прицилом шахедів?
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02.03.2026 23:51 Відповісти
Багато не назапускаєшся шахедів, коли на кожен радіосплеск управління шахедами прилітає спочатку добра ракета в засоби випромінення сигналу, а потім і ізраїський F-35 якось точно і прицільно розкладає декілька бомбочок по адресам, де сидять любителі щось кудись запустити. Якось швидко закінчуються бажаючі сидіти за пультами керування шахедами.
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03.03.2026 18:28 Відповісти
у "Шесхарисі" інтересів американських компаній нема, так що нема і претензій.
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02.03.2026 14:01 Відповісти
а як ***** свому рудому другу пожаліється?

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02.03.2026 14:13 Відповісти
чого б це? Штати самі обмежують продаж дешевої нафти в Китай - шляхом повалення режимів, які нафту Китаю гнали роками. Венесуела -> Іран -> ...

Тож ЗСУ повністю в руслі оборонної доктрини США працюють - обмежують імпорт Китаєм дешевої нафти. Ну, шляхом підриву експортних морських нафтоналивних терміналів засрашки.
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02.03.2026 14:07 Відповісти
просто були якісь журналістські домисли щодо ударів по терміналу КТК, і начебто у США обурювались з цього приводу. Але ж термінал КТК географічно не знаходиться у порту Новоросійськ.
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02.03.2026 14:14 Відповісти
Это придумка Стефанишиной - "За її словами"
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02.03.2026 14:28 Відповісти
Можливо. Є вірогідність, що вона взагалі ніколи не чула про Озєрєєвку.
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02.03.2026 14:36 Відповісти
Та зрозуміло, що всі такі вкиди розраховані на те, що ніхто там не буде перевіряти, де там той термінал КТК - в Новоросійську чи в Озвєрєєвці.
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02.03.2026 14:29 Відповісти
Это иранские ракеты отклонились от курса.
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02.03.2026 14:10 Відповісти
Когда херачит по Ирану, а горит в Новороссийске. Чудо!
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02.03.2026 16:15 Відповісти
Це не протест, а зловонна відповідь за 5% участі амерських компаній з Казахстаном. Питання до Астани, чому не налагодили інші шляхи поставок.
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02.03.2026 17:43 Відповісти
Прінуждєніє расєян к міру
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02.03.2026 13:07 Відповісти
За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:
- військові кораблі,
- радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»,
- ЗРГК «Панцир-С2»,
- шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис».

Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф і він горить ще досі.
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02.03.2026 13:11 Відповісти
Молодці хлопці!
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02.03.2026 13:12 Відповісти
США закликали Україну утримуватися від ударів по Новоросійську, - Стефанішина
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02.03.2026 13:18 Відповісти
журналісти або маніпулююють, або у американців чи у Стефанішиної труднощі з географією - у порту Новоросійськ нема ніяких інтересів американських компаній Шеврон та Шелл.
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02.03.2026 14:19 Відповісти
там казахів ніби то підв'язували, як проміжний ланцюжок
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02.03.2026 14:50 Відповісти
Казахи до "Шесхарісу не мають ніякого відношення. "Шесхаріс" - власність російської ПАО "Транснєфть". А казахська державна компанія "КазМунайГаз" має частку 15% у комплексі КТК, який географічно знаходиться зовсім у іншому місці.
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02.03.2026 14:59 Відповісти
згадав, каспійський трубопроводний консорціум
наче там є інтереси Штатів

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kazahstan-ataka-yukrajiny-na-ktk-zajava/33609287.html
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02.03.2026 14:54 Відповісти
так - Шеврон Каспіен Пайплайн Консорціум Компані ЛУКОЙЛ ІНТЕРНЕШНЛ ГмбХ - 12,5%, та Роснефть-Шелл Каспіен Венчурс Лімітед - 7,5%.
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02.03.2026 15:02 Відповісти
А чьто же гето проізошло? Случілась спєціальная воєнная опєрація прямо на тєріторії Сосії?
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02.03.2026 13:30 Відповісти
Спец операция с фейком о нежелании США ударов по новоросийску сработала на ура... кацапы на расслабоне получили люлей..
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02.03.2026 13:33 Відповісти
Ще один " крейсер Мацква"
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02.03.2026 13:35 Відповісти
Як не гарно деяким джерелам показувати чужі заслуги до діі СБУ. Є інфлрмація що це був удар Ірану, як помста рашці за відмову надати допомогу. Рашка в свою чергу вибирає куди ужарити у відповідь, поки варіантів 2. Перший це термінал КТК або белгородська ТЕЦ
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02.03.2026 13:37 Відповісти
это не мы, это иранские шахеды с курса сбились.
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02.03.2026 13:51 Відповісти
Вологі мрії про торгівлю нафтою за високими цінами горять червоним полум'ям в новоросійську.
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02.03.2026 13:58 Відповісти
Бельгія вночі арештувала перший свій танкер "тіньового флоту". Тож мрії кацапів про збільшення доходів від "високих цін" починають "горіти" не тільки в Чорному морі, а і в Балтійському.
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02.03.2026 14:13 Відповісти
Та то воно саменьке зайнялося...
Магнітниє бурі, воо!
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02.03.2026 13:59 Відповісти
Просто краса. Далі буде
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02.03.2026 14:01 Відповісти
влучання безпосередньо у стендери побічно свідчіть про наявність і розвиток нашої системи DSMAC, яка встановлюється на нашу зброю.
Стендери треба зносить, як тільки будуть встановлюватись нові.
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02.03.2026 14:09 Відповісти
6 з 7 - дуже високий результат. Це з області "нейрохірургії" вже...

Мене інше цікавить: пусків ракетних я не спостерігав і не чув у відосі. Принаймні звук характерний же. Невже все так погано в кацапів навколо Новоросійська, що всі ракетні системи здохли? Чи може просто не розрізнив серед кулеметних трас і тріскотні?
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02.03.2026 14:19 Відповісти
як варіант - атака здійснювалась нептунами, які прилетіли з боку моря, тому ППО просто їх не побачило. А влучання у стендери - це просто "рівень - снайпінг" для КР чи безпілотників. Тобто КВВ практично складає декілька метрів.
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02.03.2026 14:26 Відповісти
Ще роздуми: тепер зрозуміло, нащо СБС та СБУ попередні тиждень-два наполегливо вирізало ППО в Криму чи не щодночі. Класична схема - зачистили/засліпили на вірогідних напрямах/секторах удару "очі" засрашинців - провели засоби - отримали добрий результат.

І ще дріб'язок: дублюючих засобів/радарів не виявилось. А це пряме свідчення тотального виснаження відповідної системи.
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02.03.2026 14:35 Відповісти
Саме так. Вважаю настає час трохи ******* по кримському мосту - хай кацапи ще додатково з теріторії рф стягнуть туди засобів ППО, щоб ми не ламали улюблену іграшку путіна. А дрони мідлстрайк перетворюють Крим на полігон по перемеленню засобів ППО, тим самим полегшуючи роботу ля дальніх уарів по цілям у глибині рф.
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02.03.2026 14:43 Відповісти
Я, звісно, не знаю наряду засобів кацапів на кримському мосту, але там, вірогідно, тільки системи і РЕР ближньої дії - захист для безпосередньо об'єкта. Думаю, ніхто той міст чіпати не стане ще доволі довго.

Але от якщо операція біля Гулійполя переросте у щось суттєве (що маловірогідно), от тоді і піде розвиток у вигляді "ізоляція району операції від логістичного забезпечення тощо" чи як воно там казенною мовою - дууууже давно вже я ті терміни в зошит на лекціях записував... Але тоді ми побачимо там по цілому спектру цілей вплив - по всім остам Чонгару, по всім дорогам Перекопу, по залізниці з Маріуполя тощо. Там буде палати по дузі в 300ки. Думаю, засоби є в запасі. Але то дуже коштовна для України дія.
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02.03.2026 16:32 Відповісти
думаю що міст таки прикривають якісь комплекси С-300/400, і не тому що міст має якесь важливе значення для військової логістики, а тому щоб ми не варили по мосту, бо тоі гєнєрали оримають епічних піздюлєй від путіна. Заради захисту моста, який вже нахєр не потрібен, вони готові зняти ППО хоч з 100-го арсеналу ГРАУ, бо він далеко, а міст і загроза репресій від путіна реально близько.

Не думаю що слід чекати якихось наступів на Гуляйпільському напрямку, бо особового складу у нас не настільки багато, щоб ним так ризикувати. А от збільшити на порядок кількість ударів мідлстрайку у напрямку Криму і по цілям у самому Криму - це би могло змінити загальний хід війни загалом.
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02.03.2026 17:31 Відповісти
Забагато припущень. Далі розвивати тему безглуздо. У вашому другому абзаці, як і в моєму - вже реально чисті фантазії.
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02.03.2026 17:40 Відповісти
ну так. Просто емоційний стан вже такий, що приходиться рятуватись фантазіями (
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02.03.2026 17:44 Відповісти
Життя українців дорожче ніж зброя, на яку партнери поки надають кошти
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02.03.2026 17:46 Відповісти
Губєрнатор того пасьолка сказав що вікна тільки троха повибивало. Щоб кацапам так кожен день "вікна вибивало"!
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02.03.2026 19:23 Відповісти
Якщо у СБУ нема часу робити свою роботу і так добре воюють на фронті замість спецназу та армії можливо їх вже остаточно перевести у ЗСУ а роботу служби безпеки доручити НАБУ
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02.03.2026 19:31 Відповісти
"Ват эта да!" захрюкали свинаматки...
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02.03.2026 20:16 Відповісти
 
 