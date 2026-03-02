Військові кораблі, ППО та нафтову інфраструктуру уразила СБУ в порту "Новоросійськ", - джерела. ВIДЕО

СБУ та Сили оборони уразили військові кораблі РФ, системи ППО рашистів та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Подробиці

Удару завдали БпЛА ЦСО "А" СБУ, а також ДПСУ, ГУР, СБС та ССО.

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Результати

Попередньо відомо, що БпЛА уразили військові кораблі, радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2", шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".

Триває масштабна пожежа.

Термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії та забезпечує паливом російських окупантів, які воюють в Україні.

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