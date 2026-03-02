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Військові кораблі, ППО та нафтову інфраструктуру уразила СБУ в порту "Новоросійськ", - джерела. ВIДЕО
СБУ та Сили оборони уразили військові кораблі РФ, системи ППО рашистів та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
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Подробиці
Удару завдали БпЛА ЦСО "А" СБУ, а також ДПСУ, ГУР, СБС та ССО.
Результати
Попередньо відомо, що БпЛА уразили військові кораблі, радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2", шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".
Триває масштабна пожежа.
Термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії та забезпечує паливом російських окупантів, які воюють в Україні.
Топ коментарі
+22 Bad Robot
показати весь коментар02.03.2026 13:06 Відповісти Посилання
+22 Wild MadDog
показати весь коментар02.03.2026 13:07 Відповісти Посилання
+20 Iryna LIV #303361
показати весь коментар02.03.2026 13:12 Відповісти Посилання
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даже юная девушка возраста 17-18 лет способна выражать свои эмоции только грязной матерной лексикой. Такое у них "духовно-православное" семейное воспитание...
Тож ЗСУ повністю в руслі оборонної доктрини США працюють - обмежують імпорт Китаєм дешевої нафти. Ну, шляхом підриву експортних морських нафтоналивних терміналів засрашки.
- військові кораблі,
- радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»,
- ЗРГК «Панцир-С2»,
- шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис».
Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф і він горить ще досі.
наче там є інтереси Штатів
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kazahstan-ataka-yukrajiny-na-ktk-zajava/33609287.html
Магнітниє бурі, воо!
Стендери треба зносить, як тільки будуть встановлюватись нові.
Мене інше цікавить: пусків ракетних я не спостерігав і не чув у відосі. Принаймні звук характерний же. Невже все так погано в кацапів навколо Новоросійська, що всі ракетні системи здохли? Чи може просто не розрізнив серед кулеметних трас і тріскотні?
І ще дріб'язок: дублюючих засобів/радарів не виявилось. А це пряме свідчення тотального виснаження відповідної системи.
Але от якщо операція біля Гулійполя переросте у щось суттєве (що маловірогідно), от тоді і піде розвиток у вигляді "ізоляція району операції від логістичного забезпечення тощо" чи як воно там казенною мовою - дууууже давно вже я ті терміни в зошит на лекціях записував... Але тоді ми побачимо там по цілому спектру цілей вплив - по всім остам Чонгару, по всім дорогам Перекопу, по залізниці з Маріуполя тощо. Там буде палати по дузі в 300ки. Думаю, засоби є в запасі. Але то дуже коштовна для України дія.
Не думаю що слід чекати якихось наступів на Гуляйпільському напрямку, бо особового складу у нас не настільки багато, щоб ним так ризикувати. А от збільшити на порядок кількість ударів мідлстрайку у напрямку Криму і по цілям у самому Криму - це би могло змінити загальний хід війни загалом.