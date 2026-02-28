Уражено передовий пункт управління дивізії РФ, низку логістичних об’єктів та живу силу ворога, - Генштаб
У ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Уражено ворожий склад
Зокрема, уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі н.п. Новоамвросіївське та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка (ТОТ Донецької області).
Удар по логістичних об’єктах
На ТОТ Херсонської області завдано ураження по логістичних об’єктах противника: складах матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі н.п. Каланчак, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі н.п. Мирне.
Удар по пункту управління
За даними Генштабу, вчора Сили оборони України уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (ТОТ Донецької області).
Інші ураження
- Також завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область рф), Родинського Донецької області та н.п. Березове на Дніпропетровщині.
- Окрім того, у районі н.п. Багатир (ТОТ Донецької області) уражено склад матеріально-технічного забезпечення окупантів.
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах ворога до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголошують у Генштабі.
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