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Уражено передовий пункт управління дивізії РФ, низку логістичних об’єктів та живу силу ворога, - Генштаб

уражено пункти рф

У ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Уражено ворожий склад

Зокрема, уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі н.п. Новоамвросіївське та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка (ТОТ Донецької області).

Удар по логістичних об’єктах

На ТОТ Херсонської області завдано ураження по логістичних об’єктах противника: складах матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі н.п. Каланчак, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі н.п. Мирне.

Удар по пункту управління

За даними Генштабу, вчора Сили оборони України уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (ТОТ Донецької області).

Інші ураження

  • Також завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область рф), Родинського Донецької області та н.п. Березове на Дніпропетровщині.
  • Окрім того, у районі н.п. Багатир (ТОТ Донецької області) уражено склад матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах ворога до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголошують у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (8448) Донецька область (11279) Донецький район (64) Амвросіївка (3) Удари по РФ (1003)
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Рожевим пеліканом?
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28.02.2026 14:56 Відповісти
Мабуть FP-7 випробовують, його не перехопити ж ніяк росіянам там. с-500 там же немає, а с-400 мабуть також обмаль, чи інших комплексів, які можуть спробувати збити балістику.
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28.02.2026 15:02 Відповісти
Неважливо чим.Головне, що московити здохли.
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28.02.2026 15:29 Відповісти
Локація ураженого передового пункту управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (ТОТ Донецької області).

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28.02.2026 23:57 Відповісти
 
 