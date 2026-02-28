Поражен передовой пункт управления дивизии РФ, ряд логистических объектов и живая сила врага, - Генштаб
В ночь на 28 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду важных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражен вражеский склад
В частности, поражен склад горюче-смазочных материалов мотострелкового полка в районе н.п. Новоамвросиевское и склад боеприпасов отдельной мотострелковой бригады в районе н.п. Амвросиевка (ОТТ Донецкой области).
Удар по логистическим объектам
На ТОТ Херсонской области нанесено поражение по логистическим объектам противника: складам материально-технического обеспечения мотострелкового и инженерно-саперного полков в районе н.п. Каланчак, а также складу горюче-смазочных материалов отдельной бригады МТЗ в районе н.п. Мирное.
Удар по пункту управления
По данным Генштаба, вчера Силы обороны Украины нанесли удар по передовому пункту управления 127-й мотострелковой дивизии противника в районе н.п. Орлинское (ТОТ Донецкой области).
Другие поражения
- Также нанесены удары по районам сосредоточения живой силы врага в районах Дроновки (Белгородская область РФ), Родинского Донецкой области и н.п. Березовое в Днепропетровской области.
- Кроме того, в районе н.п. Багатырь (ОТО Донецкой области) поражен склад материально-технического обеспечения оккупантов.
Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически наносить поражения по важным объектам врага до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - отмечают в Генштабе.
