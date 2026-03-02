Военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру поразила СБУ в порту "Новороссийск", - источники. ВИДЕО

СБУ и Силы обороны поразили военные корабли РФ, системы ПВО рашистов и нефтяную инфраструктуру в порту "Новороссийск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

Удар нанесли БПЛА ЦСО "А" СБУ, а также ГПСУ, ГУР, СБС и ССО.

Результаты

Предварительно известно, что БПЛА поразили военные корабли, радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2", шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

Продолжается масштабный пожар.

Терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России и обеспечивает топливом российских оккупантов, воюющих в Украине.

