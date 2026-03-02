РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10253 посетителя онлайн
Новости Удары по рф
3 454 14

Военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру поразила СБУ в порту "Новороссийск", - источники. ВИДЕО

СБУ и Силы обороны поразили военные корабли РФ, системы ПВО рашистов и нефтяную инфраструктуру в порту "Новороссийск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Удар нанесли БПЛА ЦСО "А" СБУ, а также ГПСУ, ГУР, СБС и ССО.

Читайте также: Поражен передовой пункт управления дивизии РФ, ряд логистических объектов и живая сила врага, - Генштаб

Результаты

Предварительно известно, что БПЛА поразили военные корабли, радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2", шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

Продолжается масштабный пожар.

Терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России и обеспечивает топливом российских оккупантов, воюющих в Украине.

Читайте: БПЛА и БЭКи атаковали Новороссийск: под ударом - нефтяной терминал "Шесхарис"

Автор: 

Удары по РФ (729) Новороссийск (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
громадянська війна на **********
згоден
показать весь комментарий
02.03.2026 13:07 Ответить
+3
воно само самовразилось..
показать весь комментарий
02.03.2026 13:06 Ответить
+2
За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:
- військові кораблі,
- радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»,
- ЗРГК «Панцир-С2»,
- шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис».

Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф і він горить ще досі.
показать весь комментарий
02.03.2026 13:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знов буде протест від Штатів?
показать весь комментарий
02.03.2026 13:04 Ответить
воно само самовразилось..
показать весь комментарий
02.03.2026 13:06 Ответить
громадянська війна на **********
згоден
показать весь комментарий
02.03.2026 13:07 Ответить
Не верьте зеленым гельминтам. Им врать что дышать.
показать весь комментарий
02.03.2026 13:22 Ответить
Прінуждєніє расєян к міру
показать весь комментарий
02.03.2026 13:07 Ответить
За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:
- військові кораблі,
- радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»,
- ЗРГК «Панцир-С2»,
- шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис».

Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф і він горить ще досі.
показать весь комментарий
02.03.2026 13:11 Ответить
Молодці хлопці!
показать весь комментарий
02.03.2026 13:12 Ответить
А чьто же гето проізошло? Случілась спєціальная воєнная опєрація прямо на тєріторії Сосії?
показать весь комментарий
02.03.2026 13:30 Ответить
Спец операция с фейком о нежелании США ударов по новоросийску сработала на ура... кацапы на расслабоне получили люлей..
показать весь комментарий
02.03.2026 13:33 Ответить
Ще один " крейсер Мацква"
показать весь комментарий
02.03.2026 13:35 Ответить
Як не гарно деяким джерелам показувати чужі заслуги до діі СБУ. Є інфлрмація що це був удар Ірану, як помста рашці за відмову надати допомогу. Рашка в свою чергу вибирає куди ужарити у відповідь, поки варіантів 2. Перший це термінал КТК або белгородська ТЕЦ
показать весь комментарий
02.03.2026 13:37 Ответить
 
 