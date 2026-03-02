3 454 14
Военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру поразила СБУ в порту "Новороссийск", - источники. ВИДЕО
СБУ и Силы обороны поразили военные корабли РФ, системы ПВО рашистов и нефтяную инфраструктуру в порту "Новороссийск".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Подробности
Удар нанесли БПЛА ЦСО "А" СБУ, а также ГПСУ, ГУР, СБС и ССО.
Результаты
Предварительно известно, что БПЛА поразили военные корабли, радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2", шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".
Продолжается масштабный пожар.
Терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России и обеспечивает топливом российских оккупантов, воюющих в Украине.
Топ комментарии
- військові кораблі,
- радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»,
- ЗРГК «Панцир-С2»,
- шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис».
Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф і він горить ще досі.