БпЛА та БЕКи атакували Новоросійськ: під ударом - нафтовий термінал "Шесхаріс"
У ніч проти 2 березня у Новоросійську пролунала велика кількість потужних вибухів. Імовірно, було атаковано нафтоналивний термінал "Шесхаріс".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.
За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки постраждав цивільний.
"Новоросійськ продовжує піддаватися атаці ЗСУ. На цей час відомо про пошкодження ще в двох багатоквартирних будинках і п'яти приватних. За двома адресами в результаті виникли загоряння, їх ліквідують. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Для жителів Східного внутрішньоміського району розгорнуто ще один пункт тимчасового розміщення на базі школи №32, куди направлені мешканці приватних домоволодінь", - написав міський голова Новоросійська.
За даними телеграм-каналу Astra, у ймовірній зоні пожежі розташований нафтоналивний термінал Шесхаріс.
Згідно з аналізом ASTRA, відео знято з АЗМ "Роснефть" на Мисхакському шосе, з відстані приблизно 6,5-7 кілометрів до місця пожежі.
Про те, що пожежа видна саме в районі "Шесхаріса", в місцевих чатах пишуть і жителі.
Ннафтоналивний термінал "Шесхаріс": що відомо?
Нафтоналивний термінал "Шесхаріс" — це великий нафтоналивний термінал і перевалочний комплекс у порту Новоросійськ (Російська Федерація) на узбережжі Чорного моря. Він є однією з ключових інфраструктурних складових експорту російської нафти та нафтопродуктів, особливо в напрямку морських поставок через Чорне море.
Термінал перебуває під контролем російських державних нафтокомпаній (зокрема Transneft).
Порт і термінал "Шесхаріс" входять до числа ключових хабів для експорту російської нафти в Європу, Азію та інші регіони. Порушення роботи цього вузла може тимчасово порушити логістичні ланцюги постачання і відобразитися на ціні нафти на світових ринках.
Попередня атака на термінал
У ніч на 14 листопада 2025 року термінал "Шесхаріс" став одним із головних обʼєктів, уражених ударом українських безпілотників і ракет:
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За повідомленнями ЗМІ та українських та західних джерел, дрони та ракети вдарили по острову терміналу, пошкодили нафтову інфраструктуру і спричинили масштабну пожежу.
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Через це експорт нафти з порту Новоросійськ було тимчасово призупинено, включно з постачанням з цього терміналу. Це вплинуло на обсяги постачань і спричинило певне підвищення світових цін на нафту.
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Стратегічні нафтові причали (наприклад, ті, що обслуговують танкери тоннажем до 140 000 т) отримали ушкодження, і деякі з них вимагали ремонту, що призводило до затримок у навантаженні.
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Хотять працювати з рашкою, хай будуть готові до збитків. Ще треба перевірити, чти то казахська чи російська нафта.
шо с їбалом😁?
Внєшнєє управлєніє, говорілі оні.
Ну-ну.
(Чомусь не пам'ятають про свої ракети Х-22, які заправляються високотоксичним "гептилом" і концентрованою азотною кислотою...)