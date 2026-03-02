БпЛА та БЕКи атакували Новоросійськ: під ударом - нафтовий термінал "Шесхаріс"

У ніч проти 2 березня у Новоросійську пролунала велика кількість потужних вибухів. Імовірно, було атаковано нафтоналивний термінал "Шесхаріс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

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За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки постраждав цивільний.

"Новоросійськ продовжує піддаватися атаці ЗСУ. На цей час відомо про пошкодження ще в двох багатоквартирних будинках і п'яти приватних. За двома адресами в результаті виникли загоряння, їх ліквідують. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Для жителів Східного внутрішньоміського району розгорнуто ще один пункт тимчасового розміщення на базі школи №32, куди направлені мешканці приватних домоволодінь", - написав міський голова Новоросійська.

За даними телеграм-каналу Astra, у ймовірній зоні пожежі розташований нафтоналивний термінал Шесхаріс.

Згідно з аналізом ASTRA, відео знято з АЗМ "Роснефть" на Мисхакському шосе, з відстані приблизно 6,5-7 кілометрів до місця пожежі.

Про те, що пожежа видна саме в районі "Шесхаріса", в місцевих чатах пишуть і жителі.

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Ннафтоналивний термінал "Шесхаріс": що відомо?

Нафтоналивний термінал "Шесхаріс" — це великий нафтоналивний термінал і перевалочний комплекс у порту Новоросійськ (Російська Федерація) на узбережжі Чорного моря. Він є однією з ключових інфраструктурних складових експорту російської нафти та нафтопродуктів, особливо в напрямку морських поставок через Чорне море.

Термінал перебуває під контролем російських державних нафтокомпаній (зокрема Transneft).

Порт і термінал "Шесхаріс" входять до числа ключових хабів для експорту російської нафти в Європу, Азію та інші регіони. Порушення роботи цього вузла може тимчасово порушити логістичні ланцюги постачання і відобразитися на ціні нафти на світових ринках.

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Попередня атака на термінал

У ніч на 14 листопада 2025 року термінал "Шесхаріс" став одним із головних обʼєктів, уражених ударом українських безпілотників і ракет:

За повідомленнями ЗМІ та українських та західних джерел, дрони та ракети вдарили по острову терміналу, пошкодили нафтову інфраструктуру і спричинили масштабну пожежу.

Через це експорт нафти з порту Новоросійськ було тимчасово призупинено, включно з постачанням з цього терміналу. Це вплинуло на обсяги постачань і спричинило певне підвищення світових цін на нафту.

Стратегічні нафтові причали (наприклад, ті, що обслуговують танкери тоннажем до 140 000 т) отримали ушкодження, і деякі з них вимагали ремонту, що призводило до затримок у навантаженні.

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