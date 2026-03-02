УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4326 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
8 143 18

У Новоросійську РФ пролунали вибухи після атаки дронів. ВIДЕО

У ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві пабліки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо? 

Місцеві жителі повідомляють про десятки потужних вибухів, які розпочалися після дев'ятої вечора. Також повідомляють про пожежу в одному із районів.

За попередньою інформацією, в Новоросійську активно палає порт та нафтовий термінал після прильотів ударних дронів.

Паралельно з цим про звуки вибухів та тривогу повідомляють мешканці Анапи та Краснодара.

Раніше ми повідомляли

  • У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод. Оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Татарстан: уражено нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно". ФОТО

Автор: 

порт (2175) атака (1609) дрони (8356) Краснодарський край РФ (67) Новоросійськ (38)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Це Іран зійшов з розуму, та обстрілює усе підряд.
показати весь коментар
02.03.2026 00:16 Відповісти
+28
Мстит раше за то что кинули как Мадуро в Венесуэле😆
показати весь коментар
02.03.2026 00:18 Відповісти
+27
То Черкеси ( Адиги ) відвойовують в москалів свої землі.
Хай живе Велика Черкесія!
показати весь коментар
02.03.2026 00:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це Іран зійшов з розуму, та обстрілює усе підряд.
показати весь коментар
02.03.2026 00:16 Відповісти
Мстит раше за то что кинули как Мадуро в Венесуэле😆
показати весь коментар
02.03.2026 00:18 Відповісти
усім назло палить нафту бо немає збуту
показати весь коментар
02.03.2026 00:21 Відповісти
100%
показати весь коментар
02.03.2026 00:19 Відповісти
Здається там пожежа. Ні?
показати весь коментар
02.03.2026 00:50 Відповісти
То Черкеси ( Адиги ) відвойовують в москалів свої землі.
Хай живе Велика Черкесія!
показати весь коментар
02.03.2026 00:24 Відповісти
А писали що адміністрація рудого бариги просила не бомбить Новоросійськ бо там у них інтереси.
показати весь коментар
02.03.2026 01:09 Відповісти
у них інтереси не у Новоросійську, а у Южной Озєрєєвке. Просто у цих довбойобів завжди трунощі з географією.
показати весь коментар
02.03.2026 01:20 Відповісти
в сортах говна не разбираемся
показати весь коментар
02.03.2026 10:11 Відповісти
звісно для пересічних це "сорти гівна", а для 1-го окремого центру БпС СБС це конкретні координати важливих цілей.
показати весь коментар
02.03.2026 13:54 Відповісти
А їм зараз не до Новоросійська, в них є інші причини хвилюватися - трохи на південь.
Ось наші й оттягуються!
Браво! Молодці! Насипайте оркам повні панамки!!!
показати весь коментар
02.03.2026 10:05 Відповісти
«Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения» - ответил на это Мадьяр
показати весь коментар
02.03.2026 11:18 Відповісти
сподіваюсь "Шесхаріс" горить.
показати весь коментар
02.03.2026 01:15 Відповісти
Мабуть полотенця вирішили що в Новоросійську є американська база і жахнули по ній.
показати весь коментар
02.03.2026 05:20 Відповісти
Аби дощ не пішов
показати весь коментар
02.03.2026 08:11 Відповісти
Горит хорошо, главное не останавливаться.....
показати весь коментар
02.03.2026 08:48 Відповісти
Гарно палає. Несить картоплю. Печена картопля з салом - самий смак.
показати весь коментар
02.03.2026 09:57 Відповісти
 
 