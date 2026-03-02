У Новоросійську РФ пролунали вибухи після атаки дронів. ВIДЕО

У ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві пабліки.

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Що відомо?

Місцеві жителі повідомляють про десятки потужних вибухів, які розпочалися після дев'ятої вечора. Також повідомляють про пожежу в одному із районів.

За попередньою інформацією, в Новоросійську активно палає порт та нафтовий термінал після прильотів ударних дронів.

Паралельно з цим про звуки вибухів та тривогу повідомляють мешканці Анапи та Краснодара.

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У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод. Оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів.

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