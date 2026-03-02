У Новоросійську РФ пролунали вибухи після атаки дронів. ВIДЕО
У ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві пабліки.
Що відомо?
Місцеві жителі повідомляють про десятки потужних вибухів, які розпочалися після дев'ятої вечора. Також повідомляють про пожежу в одному із районів.
За попередньою інформацією, в Новоросійську активно палає порт та нафтовий термінал після прильотів ударних дронів.
Паралельно з цим про звуки вибухів та тривогу повідомляють мешканці Анапи та Краснодара.
Раніше ми повідомляли
- У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод. Оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів.
Топ коментарі
+56 Псамметих II
показати весь коментар02.03.2026 00:16 Відповісти Посилання
+28 Володимир Краснобокий
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+27 Малець Тарас
показати весь коментар02.03.2026 00:24 Відповісти Посилання
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