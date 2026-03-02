Уражено центр дальнього космічного зв’язку в Криму, низку об’єктів ППО та живу силу противника, - Генштаб
Сили оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку в районі н.п. Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) "Подльот-К1" неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
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Окрім того, на ТОТ Луганської області минулої доби уражено РЛС "Каста 2Е2" (н.п. Любиме) та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" (н.п. Тополі).
"Також наші підрозділи били, зокрема, по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" у районах Керменчика (ТОТ Донецької області) та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області", - додали у Генштабі.
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всі 3000 витратили ?
Але не скористались, бо так і воюємо без стратегії, аби як