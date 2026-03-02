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Новини Знищення російської техніки
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Уражено центр дальнього космічного зв’язку в Криму, низку об’єктів ППО та живу силу противника, - Генштаб

удари по рф

Сили оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку в районі н.п. Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) "Подльот-К1" неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Інші ураження

Окрім того, на ТОТ Луганської області минулої доби уражено РЛС "Каста 2Е2" (н.п. Любиме) та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" (н.п. Тополі).

"Також наші підрозділи били, зокрема, по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" у районах Керменчика (ТОТ Донецької області) та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області", - додали у Генштабі.

Також читайте: Уражено радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили РФ, - Генштаб. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8456) Крим (14098) Удари по РФ (1008)
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"...центр дальнього космічного зв'язку..." - і з ким звязувались? З Корускантом чи Макрагом?
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02.03.2026 14:31 Відповісти
настає час трохи ******* по кримському мосту - хай кацапи ще додатково з теріторії рф стягнуть туди засобів ППО, щоб ми не ламали улюблену іграшку путіна.
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02.03.2026 14:32 Відповісти
фламінгами ?

всі 3000 витратили ?
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02.03.2026 14:37 Відповісти
Кажуть у нас був мегашанс знищити засранців, коли їм відключили старлінк, а наш працював
Але не скористались, бо так і воюємо без стратегії, аби як
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02.03.2026 14:37 Відповісти
Дуже добрі новини . Слава ЗСУ !
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02.03.2026 14:41 Відповісти
Та космос далеко а ЗСУ рядом...
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02.03.2026 15:03 Відповісти
 
 