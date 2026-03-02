РУС
Поражен центр дальней космической связи в Крыму, ряд объектов ПВО и живая сила противника, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 2 марта поразили центр дальней космической связи в районе н.п. Витино и радиолокационную станцию (РЛС) "Подлет-К1" недалеко от Виноградного во временно оккупированном украинском Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Другие поражения

Кроме того, на ВОТ Луганской области за прошедшие сутки поражены РЛС "Каста 2Е2" (н.п. Любимое) и РЛС "ЯСТРЕБ А-В" (н.п. Тополи).

"Также наши подразделения наносили удары, в частности, по сосредоточениям живой силы подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в районах Керменчика (ВОТ Донецкой области) и населенного пункта Конские Раздоры на ВОТ Запорожской области", - добавили в Генштабе.

Поражены радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы РФ, - Генштаб. ВИДЕО

"...центр дальнього космічного зв'язку..." - і з ким звязувались? З Корускантом чи Макрагом?
02.03.2026 14:31 Ответить
настає час трохи ******* по кримському мосту - хай кацапи ще додатково з теріторії рф стягнуть туди засобів ППО, щоб ми не ламали улюблену іграшку путіна.
02.03.2026 14:32 Ответить
фламінгами ?

всі 3000 витратили ?
02.03.2026 14:37 Ответить
Кажуть у нас був мегашанс знищити засранців, коли їм відключили старлінк, а наш працював
Але не скористались, бо так і воюємо без стратегії, аби як
02.03.2026 14:37 Ответить
Дуже добрі новини . Слава ЗСУ !
02.03.2026 14:41 Ответить
Та космос далеко а ЗСУ рядом...
02.03.2026 15:03 Ответить
 
 