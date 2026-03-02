Поражен центр дальней космической связи в Крыму, ряд объектов ПВО и живая сила противника, - Генштаб
Силы обороны Украины в ночь на 2 марта поразили центр дальней космической связи в районе н.п. Витино и радиолокационную станцию (РЛС) "Подлет-К1" недалеко от Виноградного во временно оккупированном украинском Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Другие поражения
Кроме того, на ВОТ Луганской области за прошедшие сутки поражены РЛС "Каста 2Е2" (н.п. Любимое) и РЛС "ЯСТРЕБ А-В" (н.п. Тополи).
"Также наши подразделения наносили удары, в частности, по сосредоточениям живой силы подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в районах Керменчика (ВОТ Донецкой области) и населенного пункта Конские Раздоры на ВОТ Запорожской области", - добавили в Генштабе.
всі 3000 витратили ?
Але не скористались, бо так і воюємо без стратегії, аби як