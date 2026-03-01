Поражены радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы РФ, - Генштаб. ВИДЕО

В рамках последовательного снижения боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражение по важным военным целям врага.

Поражена радиолокационная станция

В частности, в ночь на 1 марта 2026 года поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе н.п. Мангуш и радиолокационная станция С-300В4 в районе н.п. Новокрасновка (временно оккупированная территория Донецкой области).

Также наши воины наносили удары по складу боеприпасов противника в районе н.п. Ялта и сосредоточению живой силы в районе н.п. Молодой Шахтер (ВОТ Донецкой области).

Другие поражения

По данным Генштаба, на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов в районе н.п. Пришиб, ремонтная подразделение оккупантов в районе Багатовки, а также сосредоточение живой силы противника в районе Дунаевки и Полтавки.

Вчера, 28 февраля 2026 года, Силы обороны Украины поразили пункты управления БПЛА противника в районе н.п. Прилесье (Белгородская область РФ) и недалеко от Родинского Донецкой области.

Кроме того, нанесено поражение по району сосредоточения живой силы противника в районе н.п. Степногорск и пункту управления БПЛА в районе н.п. Успеновка (ВОТ Запорожской области).

Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно поражать силы и средства российского агрессора до полного прекращения его вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.

